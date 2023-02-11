Шольц требует от европейских лидеров разделить его позор Фото: REUTERS

Под Авдеевкой украинской пехоте выписывают билет в один конец

Пара взводов украинской пехоты, направленных как символическое подкрепление на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожены прицельным артогнем. Разведка зафиксировала перемещение противника и передала их координаты артиллеристам. Пушки «Гиацинт» отработали точно. Кадры видеосъемки с применением тепловизора констатируют полную ликвидацию группы «воинов света». По данным на вечер 10 февраля, из четырех дорог, по которым снабжался гарнизон Авдеевки, три полностью перерезаны. И шлем летчика, который Зеленский дарил в Лондоне, если и поможет защитникам Авдеевки обрести крылья, то разве что для полета на небеса. Или они ждут всадников Апокалипсиса?

Сколько стоит откупиться от смерти в зоне СВО

Стало известно, сколько стоит счастливый билет «прочь от передовой». Издание Страна.ua изучило систему вымогательства в ВСУ. Собирается дань с похоронных выплат родственникам погибших бойцов. Устоялись расценки на откуп от отправки на передовую. Известны схемы для получения «боевых» выплат тыловиками. Свидетели заявляют: «За 10-15 тысяч гривен (300-400 долларов) солдат или сержант покупает возможность не быть на передовой. За половину «боевой» надбавки в 100 тысяч гривен (2,7 тысяч долларов) можно числиться на передовой, а кантоваться на второй или третьей линиях фронта». Отпуск стоит от полутысячи долларов. Столкнувшиеся с коррупцией военные после жалоб начальству получают угрозы в свой адрес и обвинения в нарушении устава. Ну а как вы думали: защита свободы и демократии требует жертв.

Шольц требует от европейских лидеров разделить его позор

Канцлер Германии обратился к лидерам стран Старого Света с требованием быстрее передать танки Leopard 2 Киеву. Шольц полагает, что «это сработает, но будет непросто». Ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что после согласия поставить танки Leopard 2 самостийной партнеры ФРГ в ЕС вдруг замолчали. И никто из них до сих пор не взял на себя никаких конкретных обязательств. Ну сколько раз вам повторять: обещать – не жениться.

Наемники под Артемовском паникуют по-английски

Андрей Марочко, подполковник в отставке сообщил, что в одном из гражданских зданий в Часов Яре, переоборудованном под военные нужды, тусуются бойцы, которые болтают исключительно на английском языке. Они одеты в форменную одежду без знаков различия и имеют стрелковое оружие образца НАТО. И на беглом английском они сообщают о желании слиться. «Дикие гуси» – законная цель для нашей авиации и артиллерии. А кто не спрятался – мы не виноваты.

Почему голландские адвокаты бегут от «скифского золота»

Александр Шульгин, российский посол в Нидерландах и постпред России при ОЗХО сообщил, что голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о «скифском золоте». Боязнь эта - из-за санкций ЕС. Жидкий стул голландских крючкотворов усложняет позицию музеев в судебном процессе. Шульгин полагает, что остается надежда на то, что Верховный суд Королевства изучит вопрос объективно и беспристрастно. И отменит вердикт нижестоящей инстанции. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о «скифском золоте» запланировано на 15 сентября 2023 года. Цыплят по осени считают.

Горячие финские парни и девчата пошлют самолеты Киеву

Санна Марин, премьер Финляндии, не исключила возможность отправки истребителей на Украину. По данным издания Politico, в Хельсинки полагают, что они должны всячески помогать Киеву. И Суоми уже пора «обсудить поставки более тяжелого вооружения». Но только сделать это вслед за Нидерландами, Польшей и Францией. Там лидеры уже сообщили о гипотетической возможности отправки истребителей Украине. Вновь возникает вопрос: зачем 105 лет назад Ленин отпустил финскую окраину российской империи на вольные хлеба?

Гордая Литва нашли зенитки для киевского режима

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передает зенитные системы Bofors L70 ВСУ. Всего Вильнюс поставит Киеву 36 комплексов. Литва уже обучила 15 инструкторов, готовых работать в незалежной. Bofors L70 способны, как полагают прибалты, успешно бороться с дронами. После такой убедительной поддержки победа Киева над «силами зла» близка как никогда.

Бельгия сделает украинцев королями подводных дронов

В Брюссель прибыли украинские военные, чтобы обучаться управлению подводными дронами. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что обучение украинских дрон-мастеров проходит в рамках миссии ЕС по оказанию военного содействия незалежной. Проходить обучение засланные казачки будут с подводными системами, которые Брюссель предоставляет Киеву. Кабмин Бельгии еще прошлой осенью утвердил передачу Украине десяти подводных беспилотников производства компании ECA Robotics Belgium. Такие аппараты могут обнаруживать все подводные угрозы: мины, шпионское оборудование. Вот только в каком водоеме эти хуторские супермены собираются применять свои знания?

Евросоюз пытается отдать украденные у России деньги Зеленскому

Bloomberg сообщает, что если Евросоюз решит использовать замороженные российские активы для восстановления незалежной, то придется обязать банки сообщать о их размерах. Агентство утверждает, что юристы ЕС нашли-таки «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины. Вынул финку – бей, за базар - отвечай.

Запорожье превращается в город-призрак

Анатолий Куртев, секретарь горсовета Запорожья, написал в своем Telegram-канале, что объекты энергоструктуры в городе серьезно повреждены после взрывов 10 февраля. В течение часа было зафиксировано 17 ударов. Он отметил, что это наибольший показатель с февраля прошлого года. А глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов сообщил, что в этом городе прозвучало 10 взрывов. И в Днепропетровске было очень неспокойно. А все почему? А все потому, что Зеленский увез шлем лучшего летчика Украины в Лондон. Такая беспечность в эти непростые дни недопустима.

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