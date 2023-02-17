Военная спецоперация на Украине 17 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Танк Т-72 во время боевой работы танкового подразделения Вооруженных сил РФ на южном направлении СВО. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 февраля 2023 года.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что итогом переговоров с Украиной стало возвращение на Родину 101 российского военного. На подконтрольной Киеву территории бойцам грозила смертельная опасность. Из украинского плена военнослужащих вернули 16 февраля

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения из плена российских военных. На нем запечатлены счастливые бойцы, которые рассаживаются в автобусы для переправки на Родину.

Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении. Огонь по позициям противника вели бойцы группировки войск «Центр».

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем в четверг, 16 февраля 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Вооруженные силы России взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска Донецкой народной республики, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

Вооруженные силы Украины потеряли в боевых действиях в Соледаре в шесть-семь раз больше военнослужащих, чем российская сторона, заявил Герой России Антон Елизаров, который командовал штурмом города.