Близкий друг показал одутловатого из-за болезни Валерия Леонтьева

Филипп Киркоров показал одутловатого из-за болезни Валерия Леонтьева Фото: СОЦСЕТИ

Валерий Леонтьев больше года назад уехал в Майами, где у него две шикарные виллы и яхта. Сообщалось, что певец тяжело болен и проходит лечение в США. Артист не появляется на публике. На днях Филипп Киркоров показал, как сейчас выглядит исполнитель хита "Дельтаплан".

Валерий Леонтьев теперь живет за границей. В США у звезды жена Людмила Исакович, с которой он вместе более 50 лет. В двухэтажной вилле стоимостью 3,5 миллиона долларов Валерий Яковлевич, как не раз сам отмечал, спасается от чрезмерного внимания к его персоне.

В воскресенье, 19 марта, певцу исполнилось 74 года. По этому случаю Филипп Киркоров выложил совместный кадр с именинником, на котором последний запечатлен в шапке. Лицо у артиста, как отметили подписчики, выглядит одутловатым.

"Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь. Король поп-музыки - именно Валерий Леонтьев. Многие лета! Желаю, «чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился!»" - написал Киркоров.

Известно, что у Валерия Яковлеча сейчас большие проблемы со здоровьем. По некоторым данным артист в прошлом году перенес две операции.

Ранее Игорь Крутой рассказал о драме в жизни знаменитого "казановы". "Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни. И тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком... То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, через что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву", - писал Крутой в блоге.

А потом обратился к Валерию Яковлевичу: "Как бы я хотел, чтобы ты был бы счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой... А еще я желаю, чтобы ты был здоров и подольше оставался на сцене таким же любимым и таким же востребованным, радуя всех своими новыми песнями, новыми программами и просто возможностью общаться с Гением...".