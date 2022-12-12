Скрывающийся в США Валерий Леонтьев согласился выступить в России

Валерий Леонтьев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валерий Леонтьев несколько месяцев назад уехал в Майами, где у него две шикарные виллы и яхта. С тех пор певец и носа не кажет в Россию. Он даже отказался выступить в "Песне года", в которой участвовал с 80-х годов. Артист не появляется на публике. Поклонники переживали, все ли в порядке со здоровьем кумира. Оказалось, что Леонтьев готов выезжать на частные мероприятия по всему миру, в том числе на Родину, за внушительную сумму.

Валерий Леонтьев согласен выступить в России почти за 9,5 миллиона рублей. Это в два раза выше ценника на выступления Филиппа Киркорова или Григория Лепса.

Исполнитель хита "Казанова" требует внесения предоплаты в размере 50% от суммы, а также оплату перелета для себя и команды. В райдер вокалиста входит номер люкс. Окна в помещении должны быть обязательно заклеены так, чтобы туда не проникал солнечный свет.

Артист желает перемещаться в Mercedes-Benz с водителем и носильщиком багажа. Также он требует личного гримера и охрану. Их следует поселить рядом с его апартаментами, передает телеграм-канал Mash.

Суточные расходы в размере 300 долларов - обязательны. Перед концертом певец привык лакомиться мясной нарезкой и дорогущим виски.

Ранее Юрий Лоза говорил, что Леонтьев давно живет за границей, а в России лишь зарабатывает деньги. В США у звезды живет жена Людмила Исакович. В двухэтажной вилле стоимостью 3,5 миллиона долларов Валерий Яковлевич, как не раз сам отмечал, спасается от чрезмерного внимания к его персоне.

"Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно. За рубежом же делать нечего", - заявил 68-летний исполнитель хита "Плот".