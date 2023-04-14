Русских патриотов на Западе ждут репрессии и публичный суд Линча: За георгиевскую ленту могут зарезать, а за «Калинку» – посадить в тюрьму

Елена Колбасникова - организатор шумных протестов в Германии.

Алена Дирксен

Об этой истории мы уже писали, и, вообще, Алена знаменита, ее ролик «Путин, ударь по Дрездену» набрал 15 миллионов просмотров, что сделало девушку самым скандальным блогером ФРГ 2022 года.

Поэтому коротко: наша бывшая соотечественница уже 18 лет живет в немецком городке Митвайда, уехала туда не по своей воле, родители увезли девчонку из Таганрога еще школьницей. Поэтому Дирксен никогда не теряла связи с Россией: в 2016-м открыла ресторан русской кухни Rodina, повесила там российские флаги, ездила к родственникам на Донбасс и выкладывала в соцсетях патриотический контент.

Украинская диаспора была в ярости, а с началом спецоперации сорвалась с цепи: требовала снять флаги, ломала Алене почтовые ящики и обклеивала здание ресторана русофобскими стикерами. Алена давала Телеграм-каналам духоподъемные интервью: «У меня русский ресторан и там будет висеть русский флаг», а киевские газеты (слава о ресторанщице дошла до города Киева) призывали еще усилить травлю.

Дальше надо диалектически.

Сама Алена утверждает, что утром 11 октября попыталась зайти в свои соцсети и поняла, что все пароли взломаны. Одновременно в Телеграм-чате Дрезден/Саксония и многих других распространялось видео: камера телефона снимала митинг украинцев, горюющих о российских ударах возмездия по инфраструктуре их страны, а голос Алены произносил, обращаясь к главе РФ, что им мало было сегодня, можно и по Дрездену еще один разочек ударить….

К ролику прилагалось воззвание: «Человек публично, находясь в Дрездене, просит скинуть на украинцев бомбы в Германии. Обращайтесь в полицию…», - и перечень всех данных Алены, включая адрес ресторана.

Девушка говорит, что никогда такого не снимала: это хакеры залезли в ее сети, скопировали голосовухи и смонтировали.

Около 22.30 пользователи дрезденских чатов начинают борьбу: скачивают видео, рассылают его блогерам-миллионникам и начинают «минусовать» ресторан Алены в Гугле, за три часа роняют рейтинг с 4,7 до 3,9, - а в час ночи на Алениной странице появляется видеоответ: «Дорогие кастрюлеголовые, - говорит очаровательная блондинка, - Если вы считаете, что, найдя меня в соцсетях и написав мне какую-то чушь, поставив на мой ресторан одну звездочку, вы сделаете мне хуже, то я спешу вас огорчить. Антиреклама это тоже реклама!»

Сама Алена говорит, что это старое августовское видео, но я просмотрела ее аккаунт, такого ролика за август нет…

В 8.50 утра оба оскорбляющих украинцев видео исчезают из ТикТока, возможность отзывов на ресторан уже закрыта, сам ресторан из Митвайды переместился в Атлантический океан (то есть, кто-то поменял географические координаты), - украинцы полагают, что это сделала сама Алена, Алена кивает на хакеров.

Утром Алёна заявила, что её аккаунт взломали и видео смонтировали, но было поздно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 12.01 профиль ресторана деактивирован, ролик выходит на белорусском оппозиционном канале (полтора миллиона подписчиков), полиция реагирует официальным сообщением в Твиттере: «Видео сохранено и будет проверено».

16.00 – ТикТок Алены удален, ресторана на картах нет, вместо него на картах «Шльондарня», - то есть, по-русски, шлюшечная. То есть, на этом этапе уже точно подключились хакеры.

К 23.00 об Алене пишут немецкие газеты, выходят сюжеты украинских теленовостей, в полицию подано несколько сот заявлений.

Конечно, нашу соотечественницу можно только пожалеть: она увлеклась политической рекламой заведения, была сердита на украинских беженцев, пытавшихся диктовать ей, полноправной гражданке Германии, как ей жить.

Теперь мессенджеры Алены были забиты кошмарной хтонью: «Я убью твою дочь на твоих глазах», «Германия маленькая, жди порцию кислоты…», «Твою мать будет… на твоих коленях весь Киев!», «Когда все закончится, мы, украинки, устроимся в ваши садики и за каждого нашего ребенка вы ответите!!!», - всего больше тысячи сообщений.

Развернувшаяся травля в соцсетях.

Кроме того хэйтеры прошлись по внешности Алены. Которая вообще-то очень похожа на типичную немку. То есть украинцы, которых жители Германии приютили из жалости, «толерантно» отозвались о внешности всей нации.

Благодарность – сильная украинская черта, конечно.

Безусловно, Алена тоже заявила в полицию, поехала туда прямо утром 11-го числа, но все, что предложили офицеры – на время закрыть ресторан и спрятаться у знакомых, а сами неделю караулили, чтобы здание никто не поджег.

Алёна Дирксен – патриотка России: её кафе "Родина"; первое и единственное русское кафе Германии, на нём висит российский флаг

Спасибо, конечно, но за неделю травля не прекратилась: поставщики ресторана разорвали с Аленой отношения, на телефон продолжают звонить с угрозами, на почту приходят непонятные посылки...

В кафе царил русский дух - именно его с такой ненавистью и изгоняли из Германии

В январе полиция сообщила, что против Алены возбуждено уголовное дело по статьям УК Германии «Публичные призывы к совершению преступлений» и «Поощрение и одобрение наказуемых деяний». Ни одного украинца, обещавшего отрезать ей голову и изнасиловать ее мать, полиция принципиально не установила, а вот госпожу Дирксен вызывают для дачи показаний.

Столько заявлений украинцы написали на Алёну. Ни один из угрожавших женщине не пойман, а ее будут судить

Алена взяла билет и улетела в Россию. Перед этим она еще обратилась за защитой к Федеральному Канцлеру Олафу Шольцу, в ответ…

Страховая компания, с которой работает Алена, подала в суд иск о признании ее кафе банкротом.

- В документах указали фальшивую сумму долгов, которых у меня никогда не было, - горько смеется соотечественница, - Менеджер по банкротству не запрашивал у меня никаких финансовых отчетов, он просто решил, что мое кафе банкрот и его надо закрыть: «Смысла в сохранении предприятия нет», - так там написано. Как интересно, семь лет я работала с прибылью и без нареканий, это было первое русское кафе Германии... Считаю, документы четко и ясно показывают: меня хотят уничтожить по приказу.

Поставщики уведомили Алену, что не хотят иметь с её рестораном дело из-за политической активности женщины

Алена уже выправила дочери российский паспорт: ее девочке 10 лет, она родилась и живет в Митвайде, но имеет право на гражданство РФ. Короче, семья готовит эвакуацию.

Юлия Прохорова. Танцевала перед беженцами «Калинку», сбежала в Россию, живет в разлуке с мужем

30-летняя уроженка Самары Юлия Прохорова уехала в Германию к мужу и вела патриотический Телеграм-канал: собирала деньги на «ништяки» солдатам, приставала к украинским беженцам с вопросом: «Чей Херсон?», - и снимала это на видео, а 9 мая прошлого года пришла на митинг против русофобии в Мюнхене, и там же собралась позлобствовать-поулюлюкать толпа наших украинских ненавистников.

Юля танцевала «Калинку» с триколором в руках, а на заднем плане бушевали «жовто-блакитные», видео стали распространялось с подписью: «Бессовестная россиянка поглумилась над украинцами», было море хейта, и 14 октября, спустя полгода, в их с мужем квартиру нагрянула полиция.

Офицеры доложили, что им прислали фото паспорта на Юлину фамилию, выданного в Киевской области Российской Федерации, то есть, Юля участвует в «планах оккупации Украины» (мол, РФ заранее изготовила документы).

Юля объясняла, что это фейк, точно такой, как фотографии неизвестной проститутки, которые неразборчивые издания размещали с подписью: «Шок-контент: Юлия Прохорова оказывала интим-услуги», - но полицейские все равно провели многочасовой обыск, забрали все сим-карты, телефоны и ноутбуки, разъяснили девушке, что даже аватарка с буквой «Z» в Германии является преступлением, и припугнули, что, если она напишет в соцсетях еще хоть что-то, то сядет на 10 лет.

Юля исчезла из Интернета, патриотическое сообщество даже решило, что она попала за решетку, на самом деле напуганная сидела дома в изоляции, не зная, возбудят дело или нет? Патриотического контента в изъятых полицией устройствах хоть отбавляй…

В итоге Прохорова решила уехать, просто села на маршрутку до Калининграда, ее виза была давно просрочена, но проблем на границе не возникло: со времен ковида на «зависших» на чужбине смотрят снисходительно.

Так Юля проводит время сейчас

Дома Юлю прорвало: «***** (надо же. – матерн.), я на свободе на… Репрессии это ни… не весело. К вам вламывалась когда-нибудь вооруженная полиция в количестве 6-ти человек за репост мемасика? Ко мне да. Одно скажу, Россия ***** (офигеть. – матерн.) какая свободная страна в мире. Короче, я полежу в горячей ванне (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копченую мойву и «Родные просторы». Я так об этом мечтала»…

Увы, счастье - Синяя птица: муж девушки остался в Баварии, он не говорит по-русски, разделяет все предрассудки европейцев о России и не хочет к нам ехать.

Молодые официально поженились только за неделю до обыска.

Или разлука, или тюрьма. Такой выбор.

Елена Колбасникова. Сказала, что не считает РФ агрессором. Будет суд

Елена только получает гражданство России, вообще она из Днепропетровска, считает себя советским человеком, и в Кельн попала случайно: еще на Украине вышла замуж за немца, а в 1996-м его семья решила эмигрировать. Лена и ехать-то не хотела, и с мужем этим потом развелась, а в Германии застряла. Выучилась на фельдшера, встретила своего нынешнего супруга, немца из Москвы Макса Шлунда, и - настал 2013-й.

- Мы с мужем сразу не поддержали этот зловещий Майдан, против которого я восстала, - кидает мне Елена голосовые сообщения, - естественно, мы были за Донбасс, тем более после 2 мая в Одессе. Поэтому с 14-го года я и мой муж стали ходить на захоронения наших советских воинов, убирать могилы, один памятник был разрушен вандалами, и мы, нашими настойчивыми прошениями, заставили мэрию Кельна его восстановить.

Активистка рассказывает, что с 2014 года отношение к русским в Германии постепенно менялось, русские начинали бояться, среди них ходили слухи, что за георгиевскую ленточку на машине на улице могут зарезать, но законодательных репрессий или репрессий на работе все-таки не было. Но когда началась СВО, чаша терпения переполнилась, причем у обеих сторон.

Елена Колбасникова - профессиональный активист

Елена с мужем стали проводить «автопробеги против русофобии»: ездить из города в город автоколонной под российскими флагами:

- Первый пробег «Кельн-Боннн» был 27 марта 2022 года, мы собрали 1200 машин, над нами летали вертолеты, полиция была в шоке: «Как это русские посмели сказать, что они русские и поддерживают Россию?!», - смеется женщина.

Важное уточнение: Елена и Макс считают, что должны выполнять законы государства, в котором живут, поэтому на все свои акции они получают письменные разрешения в полиции и послушно не используют буквы «Z» и «V», которые Германия признала экстремистскими.

Демонстрация в Рамштайне

Но обойти запрет на поддержку СВО Колбасникова все-таки не сумела, высказалась на автопробеге 8 мая, что не считает Россию агрессором, «ведь Россия, наоборот, помогает положить конец конфликту, который начался задолго до 24 февраля», - и угодила под ту же статью о «поддержке преступлений», что и Дирксен. Суд будет 6 июня.

- Мы категорически не согласны с обвинением, - говорит Елена, - в Германии провозглашается свобода слова, поэтому мы имеем право на свое мнение, а мы не считаем, что поддержка СВО – преступление. Нет! Преступление это отправка оружия на Украину, где им убивают людей!

После того Дня Победы Елену сразу уволили, потому что газеты напечатали ее фотографию и подписали: «Организатор фашистского движения в поддержку России». Женщина подала в суд и выиграла, но работать под косыми взглядами не смогла, уволилась, нашла новую работу и… зарегистрировала новую акцию: демонстрацию возле военной базы США в Рамштайне под лозунгами: «Стоп поставкам оружия на Украину» и «Мир во всем мире». Елену снова уволили, и также уволили ее мужа, который 8 лет без нареканий трудился авиадиспетчером: сначала работодатель вызвал его и пытался увещевать, потом выставил за порог. Супруги стоят на бирже труда и считают, что причина их увольнений – русофобия. На демонстрации в Рамштайне присутствовали 5 тысяч человек.

- Почему вы не испугались? – пытаюсь я понять мотивы иррационального и разрушительного для карьеры поведения, - Разве не проще уехать в Россию, если вы настолько не согласны с политикой Германии? Вы собираетесь к нам переехать?

И получаю ответ:

- Нет, мы оба оказались здесь не по своей воле, нам было бы проще жить в Российской Федерации, потому что там нет репрессий, но мы не сдадимся, мы будем доказывать, что в Германии не должно быть русофобии. Мы воюем и сражаемся здесь, здесь наше место!

Все, я поняла, это профессиональные революционеры.

В соцсети Елена называет себя «Свеча правды». Вместе с мужем на неё возбуждено еще одно уголовное дело: супруги собирали на рации для 42-й мотострелковой дивизии РФ. Был обыск.

МИД РФ в лице представителя Марии Захаровой неожиданно поддержал Колбасникову.

Личный взгляд

Наверное, вы ждете, что я скажу, какие молодцы эти люди, не посрамили, встали грудью, в стане врага формировали общественное мнение.

Возможно.

Но посмотрите, чего они добились? Вот Дирксен: лишилась кафе, а после власти попробуют забрать и дочь, плавали, знаем. Прохорова – потеряла любимого человека. Колбасникова и Шлунд – на бирже труда без работы. Все под уголовным делом.

Да, они навели шухеру, провели акции, но последнее слово все равно за Германией, а она показала, что мнение россиян для нее ничего не значит, значение имеют только команды из США и украинцы. Понад усе (укр.) - главнее всех.

Это, действительно, русофобия. Год назад, когда СВО только начиналась и запрещенному ныне Фейсбуку (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) разрешили призывать к убийству русских, я сформулировала: русские – это новые евреи.

Евреи знают: когда кто-то говорит, что хочет их убить, он не шутит. Он придет и обязательно убьет. Вопрос времени.

В этой ситуации русским надо бы ехать на родину: Россия станет единственной крепостью, где человека не будут арестовывать за пророссийскую позицию, не будут увольнять за национальность, не будут сегрегировать за принадлежность к стране.

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