Русских патриотов на Западе ждут репрессии и публичный суд Линча: За георгиевскую ленту могут зарезать, а за «Калинку» – посадить в тюрьму

Елена Колбасникова - организатор шумных протестов в Германии.
Об этой истории мы уже писали, и, вообще, Алена знаменита, ее ролик «Путин, ударь по Дрездену» набрал 15 миллионов просмотров, что сделало девушку самым скандальным блогером ФРГ 2022 года.
Поэтому коротко: наша бывшая соотечественница уже 18 лет живет в немецком городке Митвайда, уехала туда не по своей воле, родители увезли девчонку из Таганрога еще школьницей. Поэтому Дирксен никогда не теряла связи с Россией: в 2016-м открыла ресторан русской кухни Rodina, повесила там российские флаги, ездила к родственникам на Донбасс и выкладывала в соцсетях патриотический контент.
Украинская диаспора была в ярости, а с началом спецоперации сорвалась с цепи: требовала снять флаги, ломала Алене почтовые ящики и обклеивала здание ресторана русофобскими стикерами. Алена давала Телеграм-каналам духоподъемные интервью: «У меня русский ресторан и там будет висеть русский флаг», а киевские газеты (слава о ресторанщице дошла до города Киева) призывали еще усилить травлю.
Дальше надо диалектически.
Сама Алена утверждает, что утром 11 октября попыталась зайти в свои соцсети и поняла, что все пароли взломаны. Одновременно в Телеграм-чате Дрезден/Саксония и многих других распространялось видео: камера телефона снимала митинг украинцев, горюющих о российских ударах возмездия по инфраструктуре их страны, а голос Алены произносил, обращаясь к главе РФ, что им мало было сегодня, можно и по Дрездену еще один разочек ударить….
К ролику прилагалось воззвание: «Человек публично, находясь в Дрездене, просит скинуть на украинцев бомбы в Германии. Обращайтесь в полицию…», - и перечень всех данных Алены, включая адрес ресторана.
Девушка говорит, что никогда такого не снимала: это хакеры залезли в ее сети, скопировали голосовухи и смонтировали.
Около 22.30 пользователи дрезденских чатов начинают борьбу: скачивают видео, рассылают его блогерам-миллионникам и начинают «минусовать» ресторан Алены в Гугле, за три часа роняют рейтинг с 4,7 до 3,9, - а в час ночи на Алениной странице появляется видеоответ: «Дорогие кастрюлеголовые, - говорит очаровательная блондинка, - Если вы считаете, что, найдя меня в соцсетях и написав мне какую-то чушь, поставив на мой ресторан одну звездочку, вы сделаете мне хуже, то я спешу вас огорчить. Антиреклама это тоже реклама!»
Сама Алена говорит, что это старое августовское видео, но я просмотрела ее аккаунт, такого ролика за август нет…
В 8.50 утра оба оскорбляющих украинцев видео исчезают из ТикТока, возможность отзывов на ресторан уже закрыта, сам ресторан из Митвайды переместился в Атлантический океан (то есть, кто-то поменял географические координаты), - украинцы полагают, что это сделала сама Алена, Алена кивает на хакеров.
Утром Алёна заявила, что её аккаунт взломали и видео смонтировали, но было поздно.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
В 12.01 профиль ресторана деактивирован, ролик выходит на белорусском оппозиционном канале (полтора миллиона подписчиков), полиция реагирует официальным сообщением в Твиттере: «Видео сохранено и будет проверено».
16.00 – ТикТок Алены удален, ресторана на картах нет, вместо него на картах «Шльондарня», - то есть, по-русски, шлюшечная. То есть, на этом этапе уже точно подключились хакеры.
К 23.00 об Алене пишут немецкие газеты, выходят сюжеты украинских теленовостей, в полицию подано несколько сот заявлений.
Конечно, нашу соотечественницу можно только пожалеть: она увлеклась политической рекламой заведения, была сердита на украинских беженцев, пытавшихся диктовать ей, полноправной гражданке Германии, как ей жить.
Теперь мессенджеры Алены были забиты кошмарной хтонью: «Я убью твою дочь на твоих глазах», «Германия маленькая, жди порцию кислоты…», «Твою мать будет… на твоих коленях весь Киев!», «Когда все закончится, мы, украинки, устроимся в ваши садики и за каждого нашего ребенка вы ответите!!!», - всего больше тысячи сообщений.
Развернувшаяся травля в соцсетях.
Кроме того хэйтеры прошлись по внешности Алены. Которая вообще-то очень похожа на типичную немку. То есть украинцы, которых жители Германии приютили из жалости, «толерантно» отозвались о внешности всей нации.
Благодарность – сильная украинская черта, конечно.
Безусловно, Алена тоже заявила в полицию, поехала туда прямо утром 11-го числа, но все, что предложили офицеры – на время закрыть ресторан и спрятаться у знакомых, а сами неделю караулили, чтобы здание никто не поджег.
Алёна Дирксен – патриотка России: её кафе "Родина"; первое и единственное русское кафе Германии, на нём висит российский флаг
Спасибо, конечно, но за неделю травля не прекратилась: поставщики ресторана разорвали с Аленой отношения, на телефон продолжают звонить с угрозами, на почту приходят непонятные посылки...
В кафе царил русский дух - именно его с такой ненавистью и изгоняли из Германии
В январе полиция сообщила, что против Алены возбуждено уголовное дело по статьям УК Германии «Публичные призывы к совершению преступлений» и «Поощрение и одобрение наказуемых деяний». Ни одного украинца, обещавшего отрезать ей голову и изнасиловать ее мать, полиция принципиально не установила, а вот госпожу Дирксен вызывают для дачи показаний.
Столько заявлений украинцы написали на Алёну. Ни один из угрожавших женщине не пойман, а ее будут судить
Алена взяла билет и улетела в Россию. Перед этим она еще обратилась за защитой к Федеральному Канцлеру Олафу Шольцу, в ответ…
Страховая компания, с которой работает Алена, подала в суд иск о признании ее кафе банкротом.
- В документах указали фальшивую сумму долгов, которых у меня никогда не было, - горько смеется соотечественница, - Менеджер по банкротству не запрашивал у меня никаких финансовых отчетов, он просто решил, что мое кафе банкрот и его надо закрыть: «Смысла в сохранении предприятия нет», - так там написано. Как интересно, семь лет я работала с прибылью и без нареканий, это было первое русское кафе Германии... Считаю, документы четко и ясно показывают: меня хотят уничтожить по приказу.
Поставщики уведомили Алену, что не хотят иметь с её рестораном дело из-за политической активности женщины
Алена уже выправила дочери российский паспорт: ее девочке 10 лет, она родилась и живет в Митвайде, но имеет право на гражданство РФ. Короче, семья готовит эвакуацию.
30-летняя уроженка Самары Юлия Прохорова уехала в Германию к мужу и вела патриотический Телеграм-канал: собирала деньги на «ништяки» солдатам, приставала к украинским беженцам с вопросом: «Чей Херсон?», - и снимала это на видео, а 9 мая прошлого года пришла на митинг против русофобии в Мюнхене, и там же собралась позлобствовать-поулюлюкать толпа наших украинских ненавистников.
Юля танцевала «Калинку» с триколором в руках, а на заднем плане бушевали «жовто-блакитные», видео стали распространялось с подписью: «Бессовестная россиянка поглумилась над украинцами», было море хейта, и 14 октября, спустя полгода, в их с мужем квартиру нагрянула полиция.
Офицеры доложили, что им прислали фото паспорта на Юлину фамилию, выданного в Киевской области Российской Федерации, то есть, Юля участвует в «планах оккупации Украины» (мол, РФ заранее изготовила документы).
Юля объясняла, что это фейк, точно такой, как фотографии неизвестной проститутки, которые неразборчивые издания размещали с подписью: «Шок-контент: Юлия Прохорова оказывала интим-услуги», - но полицейские все равно провели многочасовой обыск, забрали все сим-карты, телефоны и ноутбуки, разъяснили девушке, что даже аватарка с буквой «Z» в Германии является преступлением, и припугнули, что, если она напишет в соцсетях еще хоть что-то, то сядет на 10 лет.
Юля исчезла из Интернета, патриотическое сообщество даже решило, что она попала за решетку, на самом деле напуганная сидела дома в изоляции, не зная, возбудят дело или нет? Патриотического контента в изъятых полицией устройствах хоть отбавляй…
В итоге Прохорова решила уехать, просто села на маршрутку до Калининграда, ее виза была давно просрочена, но проблем на границе не возникло: со времен ковида на «зависших» на чужбине смотрят снисходительно.
Так Юля проводит время сейчас
Дома Юлю прорвало: «***** (надо же. – матерн.), я на свободе на… Репрессии это ни… не весело. К вам вламывалась когда-нибудь вооруженная полиция в количестве 6-ти человек за репост мемасика? Ко мне да. Одно скажу, Россия ***** (офигеть. – матерн.) какая свободная страна в мире. Короче, я полежу в горячей ванне (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копченую мойву и «Родные просторы». Я так об этом мечтала»…
Увы, счастье - Синяя птица: муж девушки остался в Баварии, он не говорит по-русски, разделяет все предрассудки европейцев о России и не хочет к нам ехать.
Молодые официально поженились только за неделю до обыска.
Или разлука, или тюрьма. Такой выбор.
Елена только получает гражданство России, вообще она из Днепропетровска, считает себя советским человеком, и в Кельн попала случайно: еще на Украине вышла замуж за немца, а в 1996-м его семья решила эмигрировать. Лена и ехать-то не хотела, и с мужем этим потом развелась, а в Германии застряла. Выучилась на фельдшера, встретила своего нынешнего супруга, немца из Москвы Макса Шлунда, и - настал 2013-й.
- Мы с мужем сразу не поддержали этот зловещий Майдан, против которого я восстала, - кидает мне Елена голосовые сообщения, - естественно, мы были за Донбасс, тем более после 2 мая в Одессе. Поэтому с 14-го года я и мой муж стали ходить на захоронения наших советских воинов, убирать могилы, один памятник был разрушен вандалами, и мы, нашими настойчивыми прошениями, заставили мэрию Кельна его восстановить.
Активистка рассказывает, что с 2014 года отношение к русским в Германии постепенно менялось, русские начинали бояться, среди них ходили слухи, что за георгиевскую ленточку на машине на улице могут зарезать, но законодательных репрессий или репрессий на работе все-таки не было. Но когда началась СВО, чаша терпения переполнилась, причем у обеих сторон.
Елена Колбасникова - профессиональный активист
Елена с мужем стали проводить «автопробеги против русофобии»: ездить из города в город автоколонной под российскими флагами:
- Первый пробег «Кельн-Боннн» был 27 марта 2022 года, мы собрали 1200 машин, над нами летали вертолеты, полиция была в шоке: «Как это русские посмели сказать, что они русские и поддерживают Россию?!», - смеется женщина.
Важное уточнение: Елена и Макс считают, что должны выполнять законы государства, в котором живут, поэтому на все свои акции они получают письменные разрешения в полиции и послушно не используют буквы «Z» и «V», которые Германия признала экстремистскими.
Демонстрация в Рамштайне
Но обойти запрет на поддержку СВО Колбасникова все-таки не сумела, высказалась на автопробеге 8 мая, что не считает Россию агрессором, «ведь Россия, наоборот, помогает положить конец конфликту, который начался задолго до 24 февраля», - и угодила под ту же статью о «поддержке преступлений», что и Дирксен. Суд будет 6 июня.
- Мы категорически не согласны с обвинением, - говорит Елена, - в Германии провозглашается свобода слова, поэтому мы имеем право на свое мнение, а мы не считаем, что поддержка СВО – преступление. Нет! Преступление это отправка оружия на Украину, где им убивают людей!
После того Дня Победы Елену сразу уволили, потому что газеты напечатали ее фотографию и подписали: «Организатор фашистского движения в поддержку России». Женщина подала в суд и выиграла, но работать под косыми взглядами не смогла, уволилась, нашла новую работу и… зарегистрировала новую акцию: демонстрацию возле военной базы США в Рамштайне под лозунгами: «Стоп поставкам оружия на Украину» и «Мир во всем мире». Елену снова уволили, и также уволили ее мужа, который 8 лет без нареканий трудился авиадиспетчером: сначала работодатель вызвал его и пытался увещевать, потом выставил за порог. Супруги стоят на бирже труда и считают, что причина их увольнений – русофобия. На демонстрации в Рамштайне присутствовали 5 тысяч человек.
- Почему вы не испугались? – пытаюсь я понять мотивы иррационального и разрушительного для карьеры поведения, - Разве не проще уехать в Россию, если вы настолько не согласны с политикой Германии? Вы собираетесь к нам переехать?
И получаю ответ:
- Нет, мы оба оказались здесь не по своей воле, нам было бы проще жить в Российской Федерации, потому что там нет репрессий, но мы не сдадимся, мы будем доказывать, что в Германии не должно быть русофобии. Мы воюем и сражаемся здесь, здесь наше место!
Все, я поняла, это профессиональные революционеры.
В соцсети Елена называет себя «Свеча правды». Вместе с мужем на неё возбуждено еще одно уголовное дело: супруги собирали на рации для 42-й мотострелковой дивизии РФ. Был обыск.
МИД РФ в лице представителя Марии Захаровой неожиданно поддержал Колбасникову.
Наверное, вы ждете, что я скажу, какие молодцы эти люди, не посрамили, встали грудью, в стане врага формировали общественное мнение.
Возможно.
Но посмотрите, чего они добились? Вот Дирксен: лишилась кафе, а после власти попробуют забрать и дочь, плавали, знаем. Прохорова – потеряла любимого человека. Колбасникова и Шлунд – на бирже труда без работы. Все под уголовным делом.
Да, они навели шухеру, провели акции, но последнее слово все равно за Германией, а она показала, что мнение россиян для нее ничего не значит, значение имеют только команды из США и украинцы. Понад усе (укр.) - главнее всех.
Это, действительно, русофобия. Год назад, когда СВО только начиналась и запрещенному ныне Фейсбуку (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) разрешили призывать к убийству русских, я сформулировала: русские – это новые евреи.
Евреи знают: когда кто-то говорит, что хочет их убить, он не шутит. Он придет и обязательно убьет. Вопрос времени.
В этой ситуации русским надо бы ехать на родину: Россия станет единственной крепостью, где человека не будут арестовывать за пророссийскую позицию, не будут увольнять за национальность, не будут сегрегировать за принадлежность к стране.
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