Кто завербовал Аллу Пугачеву, кормившую СССР? ЦРУ, Моссад или МИ6?

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

— Да, я заявил на всю страну, на весь мир, что Алла Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами, — подтвердил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. — Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так. Мы просто ждем официальных документов, чтобы обществу доказать и показать связь Пугачевой с Западом.

И тут эхо загоготало.

Ну, чиновники. Ну, дают. Надо же такое ляпнуть! Чтоб артистка — да на спецслужбы. Никогда такого не было. Это все потому, что против власти высказалась. Сейчас всех свободных давят!

Увы, наивные девочки, фанатеющие от Джеймса Бонда, уверены, что для работы на западные спецслужбы нужен плащ, темные очки, клей для усов, удостоверение ЦРУ или хотя бы допуск к гостайне. Нет, это не так. От «помогать» до «сотрудничать» — полшага. Чаще всего даже не нужно делать чего-то особенного: даже без отчетиков (как в случае с Иваном Сафроновым), инсайдов и ценных сведений.

Достаточно просто...влиять в нужную сторону.

Как просто, правда? Но так это и работает.

Тщеславных и алчных артистов, что не могут жить без лести и аплодисментов, в этом смысле очень несложно использовать вскрытую. Эксплуатировать чужие грехи спецслужбы любого государства виртуозно умеют. И не только спецслужбы — вспомним, как охотно Алла Борисовна брала деньги у Ельцина. И сама гордо признавалась: «Я взяла за свои выступления очень большие деньги. И не стесняюсь об этом говорить. И это нормально, во всем мире выборы стоят дорого».

Потом — у Прохорова, которого звала «настоящим мужиком».

— Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит, — честно говорила Пугачева.— Я готова во всем его поддержать. И мне, и вам можно мешать. Невозможно только в одном помешать — это мыслить независимо и свободно.

Ну, вот такое понимание свободы. Дорогого стоит.

При всей безусловной и безоговорочной любви русской публики к АБП, нет ли ощущения, что именно сейчас неувядающий рейтинг певицы особенно приуныл? А с чем это связано, как считаете? Только ли с отъездом? А, может, с последними барскими заявлениями? Когда артистка так часто саморазоблачается, что даже нейтральные уже начали считать ее чужеродным элементом.

Считать родной народ — быдлом. Любящую публику — холопами и рабами. Преданных экзальтированных тетушек, что приносят цветочки к каменному жилищу АБП в начале весны, — простоватыми дурами, которых облапошили. Это разве не работа против своей страны? Против как минимум тех самых людей, которыми певица привыкла прикрываться в случае чего («Пою для людей, выросла среди людей» и проч.).

Мы не в суде. Никто никого не собирается обвинять или поднимать на вилы. Побойтесь Бога. Новый год да Рождество на дворе. Ягнята — в яслях. Младенец — в вертепе. Воистину устами Лозы глаголет истина: «дайте Пугачевой пожить на пенсии». Ад меа ве-эсрим, как говорится.

Вопрос лежит вообще в другой плоскости: а вы правда думали, что все это время АБП работала НА РОДИНУ? Кто-то всерьез полагал, что человек, который на полном серьезе «возвращается» в Россию, чтобы ставить мозги на место целой нации, уважает кого-то, кроме себя? Ведь в последнее время мы слышим только осколки того, что она думает о нас. Вынудили. Накипело. За Максима обидно.

А сколько всего недосказано? Лайма Вайкуле же проговорилась не просто так. Они ведь действительно считают, что кормили СССР, а не наоборот. Отсюда и самоощущение. Те, кто работал с АБП, прекрасно знают, что «обслугу» (всех, кто не приближен, и играет на вторых ролях) она всегда держит за недолюдей — посмотрите свежее интервью хореографа Мигеля, не раз сталкивавшегося с этим.

В этом самом месте пора возмутиться и затопать ножками: да что же это такое делается? Уж и «наше все» от эстрады решили распять? Накинулись, стервятники. Она «всего лишь» певица! А вот по-о-о-о-мните, как Солженицына, Пастернака, Высоцкого (тут идет долгое перечисление фамилий авторов, издававшихся в СССР миллионными тиражами) запрещали и травили?! Не даром даже про Брежнева говорили, что это он живет в эпоху (дальше несмешная заезженная шутка). Пугачева — лицо эпохи! Не троньте пианиста. Какие спецслужбы? Какие «Моссады»? Вы в своем уме? Так мы до воронков и троек НКВД доиграемся. Берию призовете.

Псевдопацифистский популизм в этом случае не прокатит. Пугачева сама согласилась на канонизацию при жизни. Сама скромно признала себя примадонной. И повысила ставки по максимуму. Любое ее слово, взгляд, фото, реплика, даже подбор цвета одежды трактуется, обсуждается, интерпретируется, осмысляется: Пугачева — суперлидер мнений, сверхавторитет с фанбазой в виде большой страны. Один лишь жест артистки может повести за собой людей. Развернуть в одну сторону или другую. И она это отлично знает. Отсюда и спрос. Неудивительно, что даже в работе с западными спецслужбами ее подозревают всерьез. С этим-то как раз все понятно.

Копнем глубже — а кто, пардон, сделал примадонну Примадонной?

Не коллективные ли МЫ, превозносящие безусловно талантливую артистку, которой ни в чем не уступали на пике формы Елена Камбурова, Жанна Рождественская и Жанна Агузарова?

Не те ли, кто столько лет окормлялся из рук самой влиятельной артистки страны? Облизывал, писал с нее иконы, делал обложки и веер новостей из каждого чиха и косметической процедуры. Если посчитать число заголовков с глаголом «помолодела» рядом с фамилией певицы, возникнет ощущение, что она развивается в обратном направлении, как Бенджамин Баттон.

Вот и получите, распишитесь.

Кажется, в очередной раз волна общественного негодования наткнулась на бетонную стену с философским девизом Андрея Аршавина «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

И тут уж ничего не поделать, господа плебеи и холопы...

Каждый имеет примадонну, которую заслужил.

В нашем случае — ту, что людей рабами зовет.

И, что самое смешное, вины Пугачевой в этом почти нет.

Так часто с ними, небожителями, бывает — в какой-то момент граница между лирическим героем, которому все хлопают, несут цветы и сочувствуют с мокрыми глазами, исчезает. И женщина, которая (всего лишь) поет, обращается в божество в балахоне. Еще меня любите за то, что я умру — вот это все. Ну, для них это норма. Вместо берегов и адекватного восприятия чужого мнения у них есть простая иезуитская формула на все времена: «серость всегда критикует гениев, завидуя любому успеху». Тут тоже все понятно.

Но раз уж мы заговорили про Новый год, можно загадать желание?

Чтобы в авангарде русской музыки впредь были не те, кто при первой же возможности бегут сломя голову куда угодно, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом (как мы помним, честный и бескорыстный муж АБП начал выступать после отмененных концертов, а не 24 февраля). Чтобы отъезд Пугачевой, Little Big, Моргенштерна*, Noize MC* и других популярнейших артистов, под которых отчаянно дергалась публика, стал импульсом, новым шансом, очищением, открытыми воротами для тех, кто так долго скрывался (а некоторых даже похоронили) за пышной рыжей шевелюрой коллективной примадонны. Чтобы люди слушали и видели на экранах то, что ИМ нравится, а не то, что показывают в голубых огоньках. Чтобы те, кто обычно выступал на Дне МВД и других спецслужб, как только силовики занялись работой, не устраивали бунты против них же, силовиков. Чтобы не проклинали армию и тех, кто выполняет свой долг и не пели за казенный счет с оттопыренными фигами карманами. Таких ведь можно найти? Никто не призывал расстреливать иноагентов и их друзей — просто ведь можно счастливо жить без их проклятий и яда в адрес родной страны и «холопов», которые в ней живут?

На ловца и зверь прибежит.

Вот уже есть SHAMAN! И другие подтянутся.

Или таких чудес не бывает?

P.S. Кстати, а что если Виталий Бородин сдержит слово и правда предоставит папочку на АБП? Художник и гражданин — это разное?

*Признан иностранным агентом.

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