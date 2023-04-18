На тусовке в Японии главы МИД стран G7 столковались и дальше продолжать поддержку Киева и сохранять санкции против Москвы Фото: REUTERS

Склады ВСУ складываются в пакет

Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя более взвода ВСУ, САУ «Акация», а в Харьковской области - РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала два взвода, бронемашину и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении штурмовики «Вагнера» овладели двумя кварталами на северо-западе и в центре Артемовска. В целом Южная группировка войск нанесла такие потери противнику: до трех рот украинцев и примкнувших к ним наемников, один танк, БМП, семь бронемашин и пять автомобилей. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила два взвода, два пикапа, гаубицу «Мста-Б», склад боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой 65-й мехбригады ВСУ. На Херсонском направлении умножены на ноль 55 украинских бойцов, три автомобиля, американская артсистема М777 и САУ «Акация» и «Гвоздика». Российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и четыре украинских беспилотника. А они все летят и летят, безмозглые.

Штурмовой отряд ЦВО закидал гранатами боевиков с британскими шевронами

Минобороны России заявило, что штурмовой отряд Центрального военного округа захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил группу наемников: «Используя большое количество гранат Ф-1 и стрелковое оружие, российские бойцы уничтожили группу из семи наемников и захватили опорный пункт ВСУ». В сообщении оборонного ведомства уточняется: «Используя беспилотники, разведчики вскрыли расположение укреплённых позиций противника в лесной местности. Бойцы штурмового отряда под прикрытием огня танков преодолели более 500 метров заминированного участка местности, на позициях противника завязался ожесточенный бой». Среди уничтоженных на данном опорном пункте были обнаружены 200-е с британскими нашивками. Наверное, фанаты «Арсенала».

Украинская теннисистка презирает российских соперниц

Элина Свитолина, родившаяся в Одессе и живущая в Монте-Карло украинская теннисистка, заявила, что украинцы не понимают решение о допуске россиян и белорусов на турнир в Уимблдоне. Игравшая в финале юниорского Уимблдона с россиянкой Ирой Хромачевой экс-одесситка заявила: «Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и сдался – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами». У вышедшей замуж за француза Свитолиной, которая на турнире в Стамбуле играла в паре с москвичкой Дарьей Гавриловой, явные провалы в памяти, как и у лидеров ее бывшей территории проживания.

Байдена вновь обвинили во лжи об Украине

Роберт Магиннис, американский полковник в отставке, в статье для Fox News высказал мнение, что Байден постоянно лжет американцам о роли США в конфликте на Украине. Магиннис полагает, что опубликованные на днях секретные материалы «расходятся с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа». Он указал, что у граждан США есть вопросы к Вашингтону: насколько их страна напрямую вовлечена в украинский конфликт, способна ли Украина противостоять России и почему поставки оружия ВСУ опустошают американские запасы». Он полагает, что ведущие западные СМИ изучают личность подозреваемого в организации утечки, как бы не замечая самого содержания разведданных для того, чтобы «выгородить» главу Белого дома. Это не куриная слепота. Это дисквалификация за недержание.

Копенгаген готов помогать Киеву безоглядно

Владимир Барбин, посол РФ в Копенгагене, заявил, что для руководства Дании нет никаких «красных линий» при оказании военной помощи Киеву. И датские власти игнорируют возможные последствия эскалации конфликта для самих украинцев. Уже в мае Копенгаген отправит Киеву 19 САУ Caesar. А в июне-июле — танки немецкого производства Леопард. В королевстве даже обсуждают поставки киевскому режиму истребителей F-16. При том Вооруженные силы самой Дании испытывают «крайне критический» кадровый голод. Что-то неладно в Датском королевстве с самооценкой.

Киев пытается разорвать договор с Почаевской лаврой

Евгения Кравчук, депутат Верховной рады, огорчилась, что разорвать договор аренды Почаевской лавры с канонической Украинской православной церковью будет сложнее, чем с Киево-Печерской лаврой. Избранница самостийного народа поведала, что договор подписывался в 2003 году - на 50 лет. Разорвать его досрочно можно лишь в случае ревизии того, как именно в Лавре имуществом пользуются. По данным Кравчук, этим вопросом займется та же комиссия, которая занималась Киево-Печерской лаврой. Ну, тогда, конечно, беспокоиться не о чем – все попилят по справедливости, как привыкли в закарпатских хуторах.

Министры G7 хотят удавить Москву

На тусовке в Японии главы МИД стран G7 столковались и дальше продолжать поддержку Киева и сохранять санкции против Москвы. И заодно взаимно ужесточать контроль над соблюдением ограничительных мер. Это словоблудие происходило в Каруидзаве (префектура Нагано). Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси отметил важность «укрепления сотрудничества со странами, в том числе Глобального Юга». Надеются, что их кровавую и бессмысленную клоунаду поддержат Африка и Латинская Америка?

Оттава отдает Киеву украденный у России Ан-124

Денис Шмыгаль, украинский премьер, сообщил, что Оттава может передать Киеву после конфискации российский самолет Ан-124. Шмыгаль на голубом глазу заявил: «Готовимся к конфискации самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины». Ан-124 «Руслан», о котором говорит глава украинского правительства, был задержан в аэропорту Торонто в феврале 2022-го». Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая. Он был зафрахтован правительством Канады. И приземлился в Торонто 27 февраля 2022-го - за два часа до того, как власти Канады объявили о закрытии неба для авиакомпаний России. Ан-124 задержали. После чего заявили, что «борт будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения». Право собственности – нет, не слышали. Ваш кленовый сироп прольется на чьи-то раны.

ВСУ продолжают обстреливать Белгородчину

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, заявил в своем ТГ-канале об обстреле с украинской стороны села Муром. Снаряды ВСУ попали в склад зернохранилища. Губернатор сообщил: «Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения». Гладков уточнил, что в результате обстрелов была повреждена линия электропередачи. Ранее ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Продолжаются попытки атаковать Белгород беспилотниками. С мирным населением они не воюют, конечно, нет.