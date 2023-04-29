Польша объявила России дипломатическую войну: зачем "гиена Европы" захватила беззащитную школу и как за это ответит

Произошел захват школы при посольстве России в Варшаве Фото: REUTERS

В чем не откажешь англичанам, так это в выверенности и точности формулировок. Как "в граните отлил" сэр Уинстон Черчилль в конце 30-х годов прошлого века, назвав Польшу "гиеной Европы". На века отлил. И вот уже почти сто лет Варшава живет с этим клеймом. Могла бы, наверное, попробовать избавиться от него, но все совершаемые ей действия и поступки свидетельствуют, что никакого желания и стремления к этому у Польши нет.

Была сильна Германия, Польша пресмыкалась перед ней, но стоило Берлину чуть ослабнуть, как начались наезды, требования триллионов компенсаций и так далее. А уж укусить Россию для поляков святое дело вот уже более 400 лет. Они и аттракцион с откапыванием/закапыванием Качиньского регулярно устраивают, поскольку надеются, что в этот раз точно найдут что-то новое в своих гаданиях на костях трупа.

А потому сегодняшний захват школы при посольстве России в Варшаве вряд ли кого в самом посольстве удивил. Во всяком случае, наши дипломаты к этой акции подготовились загодя, нашли помещения, в которые переедут классы школы, да и сборы школьного имущества не заняли много времени (польские власти дали на это время до 19 часов). Собственно говоря, после того, как несколько дней назад Варшава арестовала средства на заблокированных банковских счетах посольства и торгпредства РФ и изъяла их, было бы трудно ожидать чего-то другого.

Фото: REUTERS

Поляки тут косплеят "больших" заокеанских спонсоров, которые вели себя точно так же в отношении российских консульств в США и другой российской дипломатической недвижимости. Но вот выбор объекта - школы при посольстве – как самого беззащитного "врага" польского государства, захватить здание, по сути, выгнав учителей с глобусами и картами мира и детишек-учеников – это все равно, что пнуть ногой маленького беззащитного котенка, бесясь от комплекса собственной неполноценности. Который они подкармливают, пытаясь сорвать школьникам окончание учебного года и предпринимая такие действия аккурат под День Победа 9 мая – главный праздник нынешней России. нагадить под дверь – это уже традиция не только украинского лыцарства, но и гонористого польского шляхетства, на словах кичащегося своей честью и доблестью, а на деле выродившихся в моральную педерастию (если выражаться литературным языком).

Это не просто недружественный шаг, как его уже окрестили некоторые эксперты, а объявление самой настоящей дипломатической войны. Которую Варшава ведет уже давно, арестовав средства российских ЗВР, до которых дотянулась, поставляя на Украину вооружения и своих наемников в больших количествах, некоторые из которых даже не ушли со службы, разрабатывая планы создания союза с Украиной, блокируя въезд российских граждан путем отказа в выдаче Шенгенских виз и т.д.

Фото: REUTERS

Москва уже заявила, что Варшава получит ответ на свое решение и действия. Но какое? Просто ноты протеста в данном случае будет явно недостаточно. "Последние китайские предупреждения" уже перестали действовать и стали в какой-то степени даже поводами для насмешек со стороны. Надо понять, что времена изумительных по тонкости фехтовальных выпадов и уколов шпагами в дипломатии уже прошли. Огрубевшие и задубевшие западные дипломаты просто не воспринимают их и других намеков. Тут уже нужна обычная дубина. И, желательно, потяжелее и поувесистее, чтобы поняли.

И совершенно не зря очень резко прокомментировал сей шаг поляков зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

- Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, которые должны быть безжалостно истреблены, как вонючие крысы, - написал Дмитрий Анатольевич в своем англоязычном аккаунте в заблокированной на территории России соцсети Twitter и повторил этот пост еще и на польском языке. Как я понимаю, для доходчивости.

Насчет полного разрыва дипломатических отношений – это сильный ход. Но для начала можно, например, просто понизить уровень дипотношений, отозвав посла и поставив ультиматум, что до полного разрыва отношений дело дойдет, если в течение 30 суток польская сторона не принесет извинений и не вернет захваченное здание. А если этого не будет, то не только разорвать дипломатические отношения, но и перекрыть все связи, запретить транзит по нефтепроводу "Дружба" и иные виды транзита, торговлю с Польшей – одним словом, поступить с Польшей точно так же, как Китай в прошлом году поступил с Литвой – "стереть" Польшу с "русского глобуса".

Фото: REUTERS

Кстати говоря, если постсоветские страны Прибалтики начнут осуществлять свои намерения по депортации русскоязычного населения, то и с ними поступить аналогичным образом. Поскольку русские в этих республиках, по большому счету, - это единственное, что сдерживает Москву от адекватных ответов в ответ на их хамские шаги и поведение.

Мы слишком долго были мягкими, миролюбивыми, уважительными и уступчивыми, тем самым породив бурный рост чувства собственного величия у всех этих лимитрофов. Они стали воспринимать себя не как холуи, которыми их всегда считал тот самый любимый ими Запад, а как первые среди равных. И теперь придется потратить усилий и времени, чтобы они поняли – теперь им придется иметь дело с совершенно иной Россией.

А польских наемников действительно придется истребить. Всех, "до последней вонючей крысы", как выразился Дмитрий Медведев. Вкупе с серьезным дипломатическим ответом это должно произвести на наших оппонентов в Польше должное впечатление. Ибо, как говорил один известный персонаж, "добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом".

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