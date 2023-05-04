Черная косыночка поверх ободка и помощник рядом: жена Никиты Михалкова раздавлена горем на похоронах Вячеслава Зайцева

Татьяна Михалкова работала манекенщицей и была любимой моделью Вячеслава Михайловича Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жена Никиты Михалкова давно редко появляется на публике. Однако похороны Вячеслава Зайцева пропустить не могла. Они дружили более 30 лет - еще с тех времен, когда Татьяна Михалкова работала манекенщицей и была любимой моделью Вячеслава Михайловича. Супруга режиссера прибыла в Щелково к моменту прощания с кутюрье.

Утром 4 мая жена Никиты Михалкова пришла на похороны Вячеслава Зайцева. Татьяна Михалкова простилась с модельером в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. К десяти часам утра в церковь доставили гроб с телом "красного Диора".

Траурно одетую Михалкову сопровождали помощник и охрана. Женщина не скрывала своего горя. Она прятала заплаканные глаза за солнцезащиными очками. На ее голове были черный ободок, а поверх него черная косыночка из органзы. В руках Татьяна Евгеньевна держала шикарный букет белых лилий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник поддерживал 76-летнюю Михалкову под локоть. Передвигаться женщине было явно непросто - она была буквально раздавлена невосполнимой утратой.

"Слава - это целая, скажем так, эпоха в моде. Слава патриарх русской моды, он - наше все. Мне посчастливилось, что он выбрал меня из многих во Всесоюзном Доме моделей работать манекенщицей, увидел во мне какой-то боттичеллиевский образ. Хотя в те годы абсолютно другая модель царила на подиуме, и вот это было новое - девочка-подросток. Мне не хватало роста, веса. Для меня он был человеком, который ввел в меня в этот мир, абсолютно для меня незнакомый, которого даже не было в Советском союзе. Это мир моды, высокого искусства, мир музеев, сказочный мир, который, казалось бы, царил только на подиуме. Я поняла, что все мое мировоззрение потом складывалось под влиянием Славы - влиянием любви к русскости, искусству, творчеству. Для меня Слава был всем... Он просто горел, всегда был полон энергии, какой-то радости", - говорила она ранее о мэтре.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, российский модельер скончался 30 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Свой последний приют Вячеслав Зайцев нашел на Жегаловском кладбище в Щелково. По словам местных жителей, на скромном погосте никто из знаменитостей не захоронен.