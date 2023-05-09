Опубликовано первое видео с Захаром Прилепиным после покушения Фото: telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Захара Прилепина. После встречи с писателем он заявил, что тот чувствует себя хорошо, а процесс выздоровления проходит в штатном режиме. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он в очередной раз поблагодарил врачей за профессионализм.

— Заглянул очень сердечный и очень бодрый Глеб Сергеевич Никитин. С таким не пропадём. Подарил икону Георгия Победоносца, которая меня спасла. Будем жить. Будем работать, — заявил Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

Напомним, что 6 мая в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль, в котором передвигался Захар Прилепин. От взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин.

В Нижегородской области был объявлен план «Перехват» и сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого в покушении. В ходе допроса он признался, что работал по заданию СБУ.

Сам же Захар Прилепин получил множественные переломы и сотрясение мозга, а его состояние оценивалось, как тяжелое, но не критическое.

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