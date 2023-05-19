Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 мая 2023 года: Когда Киев бросят на съедение, что взорвалось в Одессе и кто боится заморозки украинского конфликта

В городе-герое Одессе, временно занятом киевским режимом, ракетным ударом разрушили промобъект, где спрятали вооружения и боеприпасы ВСУ Фото: REUTERS

На Донецком направлении гвоздят по «Гвоздикам»

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении ликвидировала более 75 бойцов ВСУ, танк, четыре бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении пресекла действия двух ДРГ и нанесла противнику такой урон: до 60 солдат, две бронемашины, два автомобиля, гаубица Д-20. Южная группировка войск на Донецком направлении нивелировала до 200 националистов и наемников, танк, три бронемашины, пять автомобилей и две САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях вывела из строя до 150 «воинов света» убитыми и ранеными, пять автомобилей, ЗРК «Стрела-10», гаубицу FH70 и американскую артсистему М777. На Херсонском направлении уничтожено более 35 боевиков, бронемашина и три автомобиля. ВКС России в районе Славянска в ДНР сбили Су-24 ВСУ. ПВО в Новопавловке Запорожской области приземлили украинский вертолет Ми-8, а также перехватили четыре снаряда РСЗО Himars и «Ураган» и 11 БПЛА противника. У американских оружейников, похоже, сиеста.

На Дерибасовской неважная погода, и на окраинах бойцы уже не спят

В городе-герое Одессе, временно занятом киевским режимом, ракетным ударом разрушили промобъект, где спрятали вооружения и боеприпасы ВСУ. Мощным взрывом снесены бетонные плиты, разорван толстый стальной каркас. Даже в администрации Одесской области вынужденно признали, что «атака происходила с использованием разных ракет с разных направлений», и что есть «попадание в промышленную инфраструктуру». Ну, а в Минобороны РФ сказали прямо: «Удары высокоточным оружием большой дальности и воздушного базирования были нанесены по крупным складам вооружения и техники иностранного производства. Цель ударов достигнута». Хорошей цели «Калибр» радуется.

Русский «Бородач» поможет освобождать города

Александр Кочкин, глава концерна «Техмаш», сообщил о передаче нашим Вооруженным силам пехотного огнемета МРО-А «Бородач». Он хорош в условиях городских боев. «Бородач» впервые показали на международной выставке MILEX-2023 в белорусской столице. Это ручной малогабаритный пехотный огнемет - аналог реактивной противотанковой гранаты. Но у этой версии - термобарический состав. Он предназначен для поражения бойцов противника в зданиях, оборонительных сооружениях, в автомобильной и легкобронированной технике. Жарко будет всем.

У Киева осталось три месяца на подвиг, после чего его сольют

Financial Times, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает, что, если к сентябрю Киев не покажет больших успехов на поле боя, Запад начнет давить на киевский режим, чтобы тот шел переговоры с Москвой. Причем международное давление «будет огромным». Генассамблея ООН и саммит G20 в сентябре станут теми площадками, где обе стороны начнут побуждать сесть за стол переговоров. Нас побуждать не надо, вы с трагикомиком проведите воспитательную работу на предмет почётной капитуляции. Хотя, возможно, и с почетной не получится.

Киев не спасет никакой купол — ни железный, ни патриотический

Йона Джереми Боб, израильский военный аналитик, сообщил, что передача Киеву системы ПВО «Железный купол» бессмысленна. По его мнению, украинская территория слишком велика, а российские ракеты более совершенны по сравнению с палестинскими ракетами, которые сбивает купол. Израилю для своей защиты достаточно десятка «Железных куполов». А незалежной понадобится несколько десятков таких систем. Столько нет в наличии. Аналитик пишет: «Один или два «Железных купола» из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе они бы не имели и большого символического значения». Ранее сообщалось, что Вашингтон могут поставить Киеву одну систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». После конфуза с Patriot в Киеве американцы не выглядят надежными партнерами в плане систем ПВО.

Япония подлечит раненых украинских солдат

Reuters сообщает, что госпитали Сил самообороны Японии готовы принимать на лечение «воинов света», отличившихся в боях, но потерявших в них здоровье. Агентство получило эту информацию от законодателя, представляющий правящую коалиции во главе с Либерально-демократической партией Японии. Основную часть расходов обещает взять на себя японская сторона. Ну, для начала надо оказать психиатрическую помощь их верховному главнокомандующему.

Евросоюз не хочет заморозки украинского конфликта

Марчин Пшидач, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, заявил, что в ЕС боятся, что конфликт на Украине перейдет в «замороженную» стадию. А это не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Евросоюза. Но, если Москва не раз выражала готовность начать переговоры по урегулированию конфликта, то Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так что полякам со своими тревогами надо обращаться на Банковую.

Китай указал Киеву его реальное место

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря и советника американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджера. Этот могучий старик предложил принять Украину в НАТО, чтобы обеспечивать «как ее защиту, так и сдерживание». В Китае же полагают, что американские геронтократы все чаще заговариваются, а в Киеве и рады этому.

Совет Европы создает реестр украинских потерь

В СЕ захотели создать спецреестр. Там задокументируют нанесенный Украине во время военных действий ущерб. Так приговорили в Рейкьявике, на четвертом саммите Совета Европы. Одним из главных результатов стало решение создать реестр ущерба, нанесенного незалежной с февраля 2022-го. Россия в прошлом году перестала быть членом этой организации — поэтому ей фиолетово. Решение о создании реестра поддержали 38 стран. Не поддержали - Азербайджан, Армения, Венгрия, Турция, Босния и Герцеговина. Реестром этим зимой печку растопите.

Даже немцы признают, что Киев на Бахмуте должен поставить крест

Немецкое издание Bild констатирует, что российские войска контролируют 99 процентов Артемовска (Бахмута). И до взятия города под контроль остались дни. По данным немецкого издания, к 18 мая ВСУ контролировали лишь одну сторону самой западной улицы этого населенного пункта. Где украинские бойцы удерживали не более двух десятков зданий. А это менее одного процента площади города. По информации Bild, сейчас перед Киевом задача такая: не освободить или удержать город, а «задержать продвижение русских западнее Бахмута». Как тебе такое, Илон Маск?

ВСУ убили белгородцев при посадке картошки

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа погибли два местных жителя, сажавших картошку, и один был тяжело ранен. В тот же день ВСУ обстреляли село Дроновка, повредил сети газо- и электроснабжения. Шольц, протри линзы!