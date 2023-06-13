Военная спецоперация на Украине 13 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 июня 2023 года.

Подразделения «Южной» группировки войск России успешно отразили атаку украинской армии на Соледаро-Артёмовском, и предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлениях.

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 12 июня. заявило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, которые были направлены на места дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского городского округа.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России начали контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении.

12 июня 2023 года в Корсунке, самом пострадавшем от разрушения Каховской ГЭС населённом пункте Херсонской области, ВСУ обстреляли точку эвакуации мирных жителей.