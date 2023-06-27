Итоги мятежа

Ситуация, связанная с организацией, началом и завершением мятежа, наверняка станет предметом пристального анализа различных исследователей, политологов, социологов Фото: REUTERS

Военный мятеж, организованный Евгением Пригожиным 24 июня 2023 г., завершился безрезультатно для его устроителей. Политическая власть и российская государственность устояли. Остановившись «у последней черты», мятежники ее не пересекли.

Ситуация, связанная с организацией, началом и завершением мятежа, наверняка станет предметом пристального анализа различных исследователей, политологов, социологов, правоведов, специалистов в сфере безопасности. В то же время, уже сейчас, спустя короткое время после завершения мятежа, можно подвести предварительные итоги.

Прежде всего, необходимо отметить, что характеристика, данная произошедшему событию Президентом России Владимиром Путиным утром 24 июня, «вооруженный мятеж», является абсолютно оправданной, как с точки зрения целей мятежников, так и с точки зрения методов, которые были применены. Попытка Евгения Пригожина представить себя и своих подчиненных носителями идеи справедливости («Марш справедливости») не выдерживает никакой критики. Реальной целью мятежника была реализация собственных амбиций, стремление к захвату власти. Результатом мятежа, продлись он еще какое-то время, стали бы жертвы среди мирного населения, разрушение инфраструктуры и, самое главное, ослабление России, хаос и дестабилизация. Самый драматичный сценарий мог быть связан с поражением и распадом страны, утратой государственности и суверенитета.

Ни о какой справедливости, разумеется, при таком развитии событий речь не может идти.

Россия, к сожалению, в своей долгой тысячелетней истории сталкивалась с подобными трагедиями неоднократно. Вот как описывал страшную катастрофу российской государственности, которая произошла сто лет назад, русский философ Василий Розанов: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три». А ведь тогда тоже все начиналось с мятежа, участники которого также ратовали за наведение порядка и установление справедливости. Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, «именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну».

Ключевым уроком событий 24 июня является продемонстрированная российской государственностью устойчивость и стабильность. Российское общество успешно прошло через это очень сложное и опасное испытание. В отличие от Российской империи в 1917 году сегодня Россия успешно преодолела опасность оказаться в состоянии гражданской войны, анархии и обрушения государства. Провал мятежа в течение нескольких часов – признак сильного общества, которое не может быть разрушено даже при условии сочетания удара извне и изнутри. Необходимо отметить, что сильным является не то общество, в котором не бывает внутренних потрясений, но то, которое успешно их преодолевает.

При анализе итогов мятежа и их возможного влияния на политические процессы необходимо выделить два пространства политического: пространство внутренней политики и внешнеполитическое пространство.

Главным итогом во внутриполитическом измерении стало подтверждение устойчивости российской государственности, которое стало возможным благодаря сохранению и укреплению единства общества. В основе общественного единства («Донбасский консенсус») – «сплочение вокруг флага», доверие Президенту России Владимиру Путину и курсу, которым под его руководством идет страна.

По словам Владимира Путина, «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины».

События 24 июня продемонстрировали верность этого тезиса в буквальном его смысле. Все представители публичной власти, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и все представители гражданского общества, включая руководителей всех значимых политических партий и общественных организаций, конфессиональных, национальных и культурных сообществ, известные деятели культуры и науки, лидеры общественного мнения, блогеры и военкоры, и, главное, российские граждане, поддержали Президента и встали на сторону России. И никто в стране не поддержал действия мятежников, которые оказались в абсолютной изоляции, несмотря на, казалось бы, приемлемую для общества популистскую риторику и значительное число подписчиков Евгения Пригожина.

Необходимо отметить наличие абсолютного консенсуса среди парламентских партий и других значимых общественно-политических сил. Показательным являются выступления с решительным осуждением мятежа со стороны лидеров всех парламентских партий. Можно с уверенностью констатировать – в России сложилась устойчивая партийная система, с общими базовыми патриотическими ценностями, разделяемыми всеми крупными политическими силами.

Отдельно необходимо отметить полную поддержку Президента России в новых субъектах Федерации, а также в действующей армии, которая продолжала выполнять в течение дня боевые задачи.

Произошедшие драматические события не ослабили, как надеялись многие наши недоброжелатели на Западе, а укрепили российское общество. Внешнее испытание, сформировавшее «Донбасский консенсус», было дополнено внутренним вызовом, который российское общество с честью выдержало, укрепив общественное согласие.

При этом фундаментальным фактором, который будет оказывать свое влияние и в будущем, является укрепление единства власти и общества, а также внутри института публичной власти, укрепление единства как по вертикали, так и по горизонтали.

Не меньшее значение имеет влияние событий 24 июня на внешний контур. Неудавшийся мятеж усилил процессы поляризации глобального пространства в условиях разрушения однополярного мира. В соответствии с реакцией тех или иных государств можно выделить три категории стран: дружественные по отношению к России страны, значительное число государств, сочувствующих России и российскому народу, но внешне придерживающихся нейтралитета, а также недружественные страны.

И если подавляющее большинство населения планеты следило за развитием ситуации с тревогой и сочувствием по отношению к российскому народу, недружественные, а если говорить прямо, враждебные России государства, стремились извлечь пользу, рассчитывая на ослабление России и хаотизацию ситуации в стране.

По сообщению Financial Times, на собравшемся специально по этому случаю совещании G7 обсуждался план действий на случай дестабилизации обстановки в России, а также угрозы, исходящие от российских ядерных арсеналов в случае дестабилизации.

Глобальные стервятники уже приготовились к своей трапезе. Точно так же сто лет назад западные страны обсуждали будущее России в условиях революционного хаоса, и результатом это обсуждения стала военная интервенция десятков государств, расчленение страны на отдельные сферы влияния, британскую, французскую, американскую, японскую, оккупация и отделение от страны ряда территорий. Сейчас все те же страны вновь ждут с вожделением нового ослабления России.

Необходимо четкое понимание – любая внутренняя смута, любой антиправительственный мятеж, под каким бы флагом и с какими бы «справедливыми» целями он не был организован, автоматически приведет к попыткам наших врагов уничтожить Россию, лишить ее суверенитета, добиться, наконец, права бесконтрольной эксплуатации наших ресурсов, разделить Россию на множество отдельных враждующих квазигосударств. Мы не можем этого допустить ни при каких обстоятельствах. Сегодня российское общество показало свою силу и зрелость, понимание необходимости сохранения единства в условиях драматичного вызова российской государственности.

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