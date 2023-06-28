Путин приговорил туризм на Западе: как прошел визит президента в Дагестан

Начал свою поездку президент с посещения цитадели Дербента Нарын-Кала Фото: REUTERS

Владимир Путин отправился в Дагестан, чтобы обсудить развитие российского туризма. Лучше места для этого, пожалуй, не найти. За последние восемь лет лет турпоток в республику увеличился примерно в 5 раз. Такое сосредоточение природных и культурных достопримечательностей на относительно небольшой площади встречается мало где. Местные власти накопили уйму опыта и по привлечению туристов, и по решению проблем с авральным строительством инфраструктуры для сотен тысяч гостей.

А начал свою поездку президент с посещения цитадели Дербента Нарын-Кала. Глава страны прогулялся по музею в черном поло. Температура днем поднялась до +30 градусов, поэтому он изменил своему привычному подчеркнуто деловому стилю.

Главный архитектор Дербента Иса Магомедов упомянул, что этот город – старейший в России.

- Мне говорят: "Есть такие легенды". Никакие это не легенды. С 1971 года исследования здесь ведутся археологические и тогда уже пришли к выводу, что первые поселения здесь были (5 тыс. лет назад – Ред.), - согласился Владимир Владимирович.

- Даже есть хамам XVII века, действующий, в котором можно попариться, - рассказал Магомедов.

- Договорились, - пошутил президент в ответ на предложение сходить в парную.

Экскурсию по Дербенту закончилась в мечети, где российскому лидеру подарили Коран. Путин тут же вспомнил, что полиция Стокгольма разрешила сжечь святую книгу мусульман.

- Это святыня для мусульман, она и для всех других является святыней. Мы знаем, что и в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление! И по Конституции, и по 282 статье уголовного кодекса. Это преступление! И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил, - заявил глава страны.

После прогулки по Дербенту у Путина началось официальное совещание по вопросам туризма. Президент все же сменил черное поло на официальный костюм.

- В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы: разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнёров, - фактически приговорил туризм на Западе российский лидер.

Вряд ли теперь туры в Европу или США получать хоть какое-то содействие со стороны официальных властей.

Зато, как отметил глава страны, у нас есть хороший шанс построить свою международную туриндустрию.

- Активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств, реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, и всё больше людей делают выбор отдыхать, приезжать именно в Россию, - сказал Владимир Владимирович.

Дальше Путин перечислил, что надо еще сделать:

* Ввести электронные визы. Такие есть у большинства туристических стран. Речь о возможности получить визу дистанционно, передав все данные по интернету, без личного посещения визового центра.

* Для финансирования турпотоков должны быть жесткие и просчитываемые условия.

* Туроператоров надо освободить от НДС. Это решение было принято еще давно, но так и не заработало.