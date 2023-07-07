Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

9 атак ВСУ вновь не принесли Киеву никакой радости

«Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 9 атак противника в районах Первомайского, Водяногоо, Опытного, Красногоровки, Северного в ДНР и Золотаревки в ЛНР уничтожив до 385 боевиков, танк, три бронемашины, 8 автомобилей, по две гаубицы Д-20 и САУ Krab польского производства. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила 4 атаки пресекла деятельность двух украинских ДРГ, вывела из строя свыше 90 националистов, три бронемашины и четыре пикапа. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нивелировала две ДРГ, до двух рот, три бронемашины, в том числе американский БТР Stryker, три автомобиля, РСЗО «Град», французская САУ Cezar и САУ «Гвоздика». «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила до 40 боевиков, две бронемашины, два пикапа и американскую артсистему М777 . На Херсонском направлении выведено из строя до 130 боевиков, 8 автомобилей и САУ «Гвоздика». Силы ПВО в Новоандреевке и Георгиевке сбиты два Су-25 воздушных сил Украины и перехватили по четыре ракеты Storm Shadow и HIMARS, а также уничтожили 15 беспилотников в ЛНР. Меньше сушек, больше плюшек.

Наемников и британские танки достали и во Львове

Точечный удар Вооруженные силы России нанесли по казармам во Львове. Там пытались поднять свой боевой дух около восьми сотен украинских боевиков и иностранных наемников. И красовалась западная военная техника. Они располагались на территории Академии сухопутных войск в этом западно-украинском городе. Среди пораженной бронетехники, предположительно, были британские танки Challenger. Лондон, гуд бай.

70 атак по Крыму совершили украинские беспилотники

Николай Патрушев, секретарь Совбеза России, сообщил, что с января 2023-го ВСУ более 70 раз атаковала беспилотниками Крым. В Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа Патрушев заявил: «Атакам и обстрелам со стороны ВСУ подверглись также территории Ростовской области и Краснодарского края». А мишенями становились объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. Кто там кричит о международном терроризме?

9 беспилотников пытались атаковать нефтехранилище на Белгородчине

Девять украинских БПЛА летели в сторону крупного нефтехранилища в Белгородской области, шесть были сбиты на дальних подступах, пострадавших и серьезных разрушений не отмечено. Была атакована и энергоподстанция. Все тщетно.

Зеленский поехал на юг ради оружия и спасения

Шестой президент незалежной совершил вояж по курортным странам. 6 июля Зеленский вел переговоры с премьером Болгарии Николаем Денковым, с президентом Руменом Радевым и с парламентариями. Опять требовал оружия и боеприпасов. 7 июля в Стамбуле то же самое будет просить у лидера Турции Эрдогана. И заодно рассказывать сказки про злых русских, которые вот-вот «взорвут Запорожскую АЭС» и заодно торпедируют зерновую сделку. Каждый вечер на арене...

Украинского морпеха судят за расстрел 37 мирных мариупольцев

Командир инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ с говорящей фамилией Свинарчук, отдавший приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя, пошел не на обмен, а под суд. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Свинарчука. С 28 февраля по 9 апреля 2022 года он маялся на территории предприятия «Азовобщемаш» в Мариуполе. Свинарчук отдал приказы своим подчиненным Виталию Антонову, Денису Рашпле и Ивану Тарану об убийстве 37 мирных жителей. Эта троица успела расстрелять из автоматов 21 человека, 16 удалось сбежать. Мотивом для украинского офицера стала «политическая и идеологическая ненависть». Ну то есть не понравились эти мариупольцы бравому морпеху Свинарчуку. Мораторий на смертную казнь кажется все более бесполезным.

Уязвимость западных ПВО подрывает авторитет украинских властей

Олег Соскин, экс-советник украинского президента Леонида Кучмы, сообщил, что уязвимость западных систем ПВО перед российскими ракетами нанесла серьезный удар по авторитету Зеленского в глазах подопечного народа. Соскин завил: «Система ПВО абсолютно вся пробитая. Ни Patriot, ни Iris, ни все остальное не работает. Небо они закрыть не могут. И Зеленский ничего сделать не может». Неверие в способности киевского режима защитить небо Украны выросло после того, как в мае российский «Кинжал» поразил многофункциональную РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot, а позже точечным ударом была разбита штаб-квартира главного управления разведки Минобороны Украины на одном из киевских островов. И почему же бравурные рапорты о «сбитых русских ракетах» не радуют простых киевлян, харьковчан и одесситов?

Разрушение Каховской ГЭС наступлению ВСУ не помогло

Владимир Сальдо, губернатора Херсонской области, заявил, что разрушение дамбы Каховского водохранилища командованию ВСУ не дало ничего, а только усложнило движение для украинских войск. Глава Херсонщины так и заявил в эфире Первого канала: «С точки зрения военных стратегов в Киеве, эта гуманитарная катастрофа с разрушением дамбы Каховской ГЭС ничего не дала украинскому командованию. Им преодолеть теперь и Днепр, и то, что осталось от Каховского водохранилища, значительно сложнее». Вот только не пояснил, почему.

Нафтогаз может доиграться и попасть под суд

Алексей Миллер, глава «Газпрома», сообщил, что Россия может ввести санкции в отношении «Нафтогаза Украины». Это случится, если данная компания продолжит попытки судиться по поводу транзита российского газа в Европу. Миллер подчеркнул что украинская компания под «надуманными предлогами» нарушает контрактные обязательства перед «Газпромом» и отказывается принимать российский газ в «Сохрановке», но при том требует оплаты за его транзит. Попытки «Нафтогаза» продолжить арбитражное разбирательство говорят о неконструктивном отношении к организации транзита российского газа. И нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Россией. А любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны — так заявил Миллер. Сказал, как отрезал.

Киевский бизнесмен не оставил пристрастие к кокаину и в Москве

Олег Гуржий, украинский бизнесмен, арестован в российской столице по обвинению в хранении кокаина для его сбыта. ФСБ также проверяет его на причастность к финансированию терроризма. ТАСС приводит такую информацию со ссылкой на источник в силовых органах: «В Москве задержан уроженец Киева, известный украинский предприниматель Олег Гуржий. Проверяется информация и о его причастности к финансированию террористических групп, находящихся на территории Российской Федерации». Через свою сожительницу, известную модель, он внедрился в московский бомонд и сейчас все окружение модели «находится под оперативным наблюдением как потенциально связанное с украинским следом». И почему это киевляне так любят это белый порошок?