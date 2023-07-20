Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 июля 2023 года: Что будет с кораблями, идущими в украинские порты, зачем Байдену приветы из Ватикана и почему Мариуполь все популярнее

Автомобиль на участке трассы "Мариуполь - Бердянск", ДНР. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

От ВСУ освобождена станция Молчаново под Харьковом

Западная группировка войск на Купянском направлении продвинулась на километр в глубину, овладев железнодорожной станцией Молчаново. В Харьковской области урон врага таков: до 70 боевиков, две бронемашины, три автомобиля, польская САУ Krab и САУ «Гвоздика», и американская РЛС AN/TPQ-50. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 25 атак ВСУ в Белогоровке, Первомайском, Невельском, Марьинке, Северном и Клещеевке, а в Авдеевке разбит склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ.

Выведено из строя более 340 националистов, два танка, три бронемашины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила четыре атаки противника, нивелировав до 100 боевиков, две бронемашины, три автомобиля, две САУ«Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила наскок в Работино, а на Запорожском направлении била по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Новопокровке и Малой Токмачке. ВСУ потеряли до трех рот, два танка, девять бронемашин, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском направлении уничтожено до двух взводов, бронемашина, три пикапа и гаубица Д-30. ВКС России в районе Раздольного в ДНР сбили Су-25 ВСУ. Силы ПВО в Кутьковке Харьковской поразили украинский вертолет Ми-8, также перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 18 БПЛА.

К Одессе теперь так просто никто не подплывет

В Минобороны РФ сообщили: «В cвязи с прекращением функционирования черноморской инициaтивы и сворачиванием морского гуманитарного коридoра с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все cуда, следующие в акватории Черного моря в украинcкие порты, будут рассматриваться как потенциальные перевoзчики грузов военного назначения». В оборонном ведомстве уточнили, что страны, направляющие сюда свои суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Не ходите, дети, в Африку гулять

Население Мариуполя быстро растет

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что население Мариуполя достигло 280 тысяч человек - и люди продолжают возвращаться в это приморский город. В эфире Россия-24 Пушилин сообщил: «У нас большая потребность в новом жилье с учетом того, что люди возвращаются, как только ослабевают обстрелы». Заявок на жилье гораздо больше, чем стройплощадок. Мариупольцы могут получить льготную ипотеку под 2%. Этим пользуется все больше людей.

Пленный ВСУ заявил о самосудах и расстрелах солдат

Пленный солдат ВСУ по имени Сергей заявил, что офицеры устраивают расстрелы солдат. Этот боец был мобилизован и обучался в Британии. Там голландские и норвежские инструкторы показывали ему западные ПЗРК. А попав в зону СВО, Сергей столкнулся с проявлениями самосуда со стороны офицеров. В интервью РИА Новости бывший «зенитчик» заявил: «Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто пытался что-то сказать против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне». Он смог сбежать из подразделения и сдался в плен российским боцам. Сергей также добавил, что их сразу предупредили, что эвакуации с передовой не будет и стоит рассчитывать только на свои силы. Правильно рассчитал.

ООН правда о детях Донбасса глаза колет

Наталья Никонорова, сенатор от ДНР и член парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей, сообщила, что ООН уже не может скрывать правду о детях, погибших и раненых при украинских обстрелах. В отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека приводятся факты о гибели и ранении на Донбассе несовершеннолетних именно из-за огня со стороны ВСУ. Комиссия ООН признала 212 случаев украинских атак, направленных на школы и больницы. Сенатор заявила о том, что таких случаев гораздо больше, но и признанные ООН факты говорят о том, что подвижки в восприятии истинной картины конфликта на западе происходят. Глаза промыть, уши прочистить.

Фан-батальон «Эспаньола» получил минивэн от хоккейного ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фан-батальону «Эспаньола», воюющему в зоне СВО. На сайте клуба сказано, что машину передали в первой половине июля, на ней написано: «Наша цель – победа». Бойцы поблагодарили президента ЦСКА Игоря Есмантовича: «Спасибо коллективу хоккейного клуба ЦСКА за поддержку. Парни, мы рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу!». Следует напомнить, что в «Эспаньоле» фанаты различных клубов.

В Лондоне признают, что Киеву не избежать территориальных уступок

Роберт Кларк, эксперт Лондонского аналитического центра Civitas полагает, что украинское наступление провалится, и Киев под давлением Запада будет вынужден пойти на «территориальные уступки» России. ВСУ до начала холодов, по мнению эксперта, не смогут перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией и вернуть утерянные территории — и уже до зимы Запад начнет призывать Киев к территориальным уступкам Москве. Скажется и усталость от конфликта, и иссякнувшие международные запасы техники и боеприпасов, а западные политики перед выборами обеспокоятся бюджетами на внутренние программы. Не давайте Кларка читать «принимающим решения» на Банковой.

Агенту украинской разведки дали 12 лет

Александр Цилык, агент ГУР Минобороны Украины, задержанный в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в РФ самодельных взрывных устройств, приговорен к серьезному сроку. Во 2-м Западном окружном военном суде ТАСС сообщили: «Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, 9 лет - в колонии строгого режима. Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений». Этот житель Киевской области был завербован и действовал по указанию начальника сектора ГУР МО Украины Максима Кириловца. Для оборудования схронов и переправки в Россию СВУ Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России, с фальшивыми документами, по которым собирался в РФ лечиться. Ну, теперь у него будет много времени на «поправку здоровья».

Байден встретился с посланником Папы Римского

Байден встретился с посланником Папы римского по украинскому урегулированию, кардиналом Маттео Дзуппи. Белый дом сообщил, что «обсудили усилия Святого Престола по предоставлению гуманитарной помощи» жителям Украины и призывы Ватикана к возвращению на родину украинских детей, оказавшихся в России. А вы детей спросите — они хотят возвращаться на «родину»?