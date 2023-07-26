В день рождения Кевина Спейси оправдали по 12 эпизодам о сексуальных домогательствах. В суде он заплакал

Голливудский актер Кевин Спейси обвинялся в сексуальных домогательствах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Громкий судебный процесс над продюсером Харви Вайнштейном, который помогал актрисам устраиваться на роли через интимные кастинги, буквально открыл ящик Пандоры в Голливуде. И подарил тысячам женщин (и не только) возможность взять реванш за все — что бы это ни значило и чего бы это ни стоило. Иски и обвинения в харрасменте заполнили столы судебных участков и полиции. Кого только не упоминали в контексте грязных домогательств: и пожилого Стивена Сигала, и одиозного Мэрилина Мэнсона, и Джеймса Франко, и даже престарелых Кирка Дугласа (умер в 2020 году в 103 года с этим самым шлейфом) с Пласидо Доминго (82 года, дай бог здоровья!).

Далеко не всегда все обвинения в домогательствах проходят судебное сито. Дело частенько разваливается в прокуратуре, а то и на стадии сбора доказательной базы. Только вот осадочек остается навсегда. Так было (и есть) с Кевином Спейси — звездой «Красоты по-американски» и «Карточного домика». В 2017 году актер оказался втянут в жуткий скандал. Три десятка (!) мужчин обвинили его в харрасменте. Правда, до суда дошли показания лишь одного. Потерпевшие вспоминали дела давно минувших дней, терялись сами, теряли айфоны с «важными уликами», даже умирали, но прокуратура США все же завела уголовное дело. В тот самый момент Кевина (до приговора суда) молниеносно отменили по всем фронтам: быстро свернули его линию в «Карточном домике», вскоре закрыв проект, удалили уже отыгранную роль из картины «Все деньги мира» Ридли Скотта. Сам Спейси отправился на реабилитацию.

В 2019 году его полностью оправдали. Тогда артист выступил с эффектной речью, зачитав поэму о почти повергнутом боксере. Но это было не все. Через три года дело могло вновь возобновиться, но в 2022 году суд в США отклонил иск о домогательствах, который к Спейси подал звезда «Стартрека» Энтони Рэпп. Он, к слову, открытый гей.

no_titlle Фото: кадр из фильма

Мужчина утверждал, что обладатель двух «Оскаров» приставал к нему, когда Рэппу было всего 14 лет. Никаких подтверждений предоставлено не было.

Карьера Спейси по сути была разрушена, как карточный домик. Да, ему дали роль в итальянском проекте, но считать это равноценным продолжением творческого пути, разумеется, нельзя. В Голливуде он попал в теневой бан. Несмотря на оправдание судом, Кевин продолжил ассоциироваться с «токсичностью» и нести на себе клеймо растлителя (пусть даже и не верифицированного).

Тем временем продолжался процесс против Спейси в Британии. Вспомнить все — и попытаться заработать — решили артисты лондонского театра Old Vic, которым Спейси руководил с 2001 по 2013 годы. Там четверо мужчин дали показания, в результате чего суд вменял голливудскому актеру 12 эпизодов домогательств и сексуализированного насилия. С самого начала, как и в предыдущих двух расследованиях, Кевин вину не признавал. И снова — о чудо! был оправдан.

Никто не утверждал, что близости между Спейси и другими мужчинами не было. Нет. Речь шла лишь о том, что это случилось по согласию. Поэтому столько десятков лет никто никаких обвинений не выдвигал. Прокуроры настаивали, что Спейси нарушал личные границы (прикасался «с такой силой, что было больно»). Ответчик же назвал одного из обвинителей забавным и очаровательным, объяснив, что эпизод между ними был нежным и по обоюдному согласию.

no_titlle Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 июля, в день рождения, 64-летний Спейси в королевском суде Сатуорка был признан невиновным по всем пунктам. Заседателям понадобилось всего два дня, чтобы вынести вердикт. И в итоге суд Великобритании снял с актера обвинения в сексуальном насилии. На оглашении вердикта именинник не смог сдержать слез. Все обвинения против себя он назвал «безумием» и «ударом в спину» (от тех, кто ему нравился), после чего поблагодарил юристов за хорошую работу.

Что это меняет? Да ничего.

Кевина восстановят во всех проектах, которых его лишили, и доплатят за опороченную репутацию, «обнуление» и простой? Нет.

Перед ним извинятся продюсеры и режиссер Ридли Скотт, которые малодушно выпилили артиста из своих проектов? Нет.

По суду выплатят гигантские неустойки и возмещение непоправимого морального ущерба? Нет.

Осудят за клевету и взыщут с тех, кто навсегда связал имя Спейси с позорными обвинениями? Нет.

Да как же так!

Тогда почему это все возможно?

Демократия, сэр.