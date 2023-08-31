Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 августа 2023 года: Почему украинцев расстреливают прямо на улицах и как команда Зеленского добивает народ

Президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: REUTERS
Президент Зеленский подтвердил ходившие ранее слухи, что вслед за областными военкомами чистки проведут и среди военно-врачебных комиссий (ВВК), выдававших справки о непригодности к военной службе. По результатам заседания СНБО Украины он поручил проверить все решения ВВК о непригодности украинцев к армии, вынесенные с февраля 2022 года, о чем и сообщил в своём TГ-канале.
- Решения такие. Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК об инвалидности и непригодности к военной службе, которые были одобрены в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями, — сообщил Зеленский. - Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями.
- По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии, - говорится в решении СНБО. Примечательно, что СНБО также решил пересмотреть систему определения пригодности к военной службе.
- Цель - дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности, - комментирует СНБО это решение. В общем, похоже, что освободят от службы только совсем безногих, а одноногих признают годными. Максимум, ограниченно годными. Так команда Зеленского весело и лихо добивает украинский народ.
Представитель президента в Верховной Раде и член оборонного комитета Федор Вениславский выступил с инициативой отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. Планируют ее отменить и для тех, кто учится в аспирантуре или пишет диссертации.
- Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения, – заявил нардеп. - Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда у человека был перерыв и только во время войны он вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы.
Чем же так не угодили народному избраннику и представителю аж самого Зеленского люди, которые тянутся к знаниям и хотят двигать науку? Ответ прост, с начала российской специальной военной операции на Украине в разы увеличилось количество студентов и абитуриентов, поступающих в вузы для получения второго высшего образования, которые старше 30 лет. Даже платное образование они считают лучшей альтернативой мобилизации.
Ученье – свет, а неученье – тьма… под крышкой гроба.
Financial Times сообщила, что оказание дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза оказалось под угрозой. А все из-за споров внутри ЕС по поводу пополнения собственного бюджета ЕС. Брюссель объединил финансовую поддержку Украины (20 млрд. евро) с требованиями по пополнению бюджета ЕС (66 млрд. евро) для покрытия процентных расходов по долгам и повышения зарплат еврочиновников.
А откуда брать на это все деньги? Единственный источник – бюджеты стран-членов Евросоюза. Многие из которых против того, чтобы их «грабили». Во главе фронды Германия и Нидерланды, заявляющие, что сейчас «неподходящее время» для «затягивания национальных бюджетных поясов».
Впрочем, для Украины замедлилась не только финансовая помощь, но и военная. Министр обороны Эстонии озвучил информацию, что ЕС замедлил передачу снарядов Украине – из обещанного миллиона снарядов Украина до сих пор получила менее 250 тысяч.
Единственное, что вызывает во всем этом удивление, так это то, что первым спохватился министр из Эстонии.
Пока военкомы гребут частым бреднем всех, до кого могут дотянуться, а под Кременной, Работино и прочими населенными пунктами на ЛБС командиры гонят украинских боевиков на «мясные штурмы», в глубоком тылу чиновники продолжают проводить тендеры и «осваивать» деньги в невиданных масштабах.
88 миллионов гривен планируют потратить на реконструкцию столовой в «Олимпийском учебно-спортивном центре «КОНЧА-ЗАСПА». 307 миллионов гривен на капитальный ремонт теннисного центра в Киеве решило потратить Министерство молодежи и спорта Украины. Но всех перещеголяли в Кременчугском детском саду, где руководство решило купить кухонный термометр в садик за 384 млн гривен. Директору садика пришлось расторгнуть контракт на термометр после того, как оказалось, что такой термометр стоит всего 120 гривен.
А счастье было так близко.
Громкая история в Днепропетровске, где полицейский патруль застрелил главу семейства на глазах у его детей, получил продолжение. Глава МВД Клименко прокомментировал убийство мужчины, призвав украинцев вести себя в соответствии с установленными законами и нормами - иначе Украину ждут «темные времена».
- Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы. Однако есть вещи очевидные, - пояснил Клименко свою позицию. - Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушанию своих детей.
Про то, что полицейские сами применили насилие к гражданам за незначительное нарушение ПДД, глава МВД не сказал ни слова.
МИД РФ сообщил, что Москва предлагает Анкаре альтернативу зерновой сделке - поставку в Турцию 1 млн тонн российского зерна для дальнейшей переработки и отправки в голодающие страны и нуждающиеся государства. Такую альтернативу внешнеполитическое ведомство России назвало «оптимальной».
Сообщается также, что обсудить детали инициативы и возможность ее реализации собираются при встрече главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Переговоры состоятся в ходе рабочего визита главы МИД Турции в Россию с 31 августа по 1 сентября. При этом Лавров, как особо отмечается, намерен указать турецкому коллеге, что Россия после прекращения действия зерновой сделки 18 июля рассматривает все идущие на Украину суда, как потенциальные перевозчики военных грузов.
А 4 сентября в Сочи состоятся переговоры президентов Эрдогана и Путина
Берлин намеревается признать Молдову и Грузию странами, «безопасными для пребывания», чтобы получить возможность высылать мигрантов из этих стран обратно.
- Обе страны желают вступить в ЕС. В обоих государствах людям обычно не угрожает преследование по политическим причинам. Вместе с тем каждый десятый соискатель убежища в Германии прибывает из этих стран. Признание их безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию, — высказалась по поводу этой инициативы глава МВД Германии Нэнси Фезер.
Это ведь такой тихой сапой они и до беженцев с Украины доберутся!
Призыв премьер—министра Эстонии Каи Каллас, как оказалось, дал совершенно неожиданные результаты. Россия стала для республики крупнейшим торговым партнёром вне Евросоюза в марте 2023 года. По сравнению с мартом 2022 года, как сообщила гостелерадиокомпания ERR со ссылкой на таможенный комитет, Россия поднялась с 3-го на 1-е место. На втором месте оказалась Норвегия и только на третьем – США.
- Это противоречит рекомендациям премьер-министра Каллас прекратить бизнес с Россией, — ехидно прокомментировали ситуацию в ERR.
А министр экономики Тийт Рийсало заявил, что государство «не нянька предприятиям, и не станет диктовать каждый шаг».
А что такого? Все правильно. Если мужу Каи можно, то и другим тоже путь не закрыт.
- Как сообщает телеканал Al Hadath, Нигер аннулировал все соглашения в области безопасности и военного сотрудничества с Францией. Парижу дан месяц на вывод военных из африканской страны.
- В Полтаве спецотряд полиции КОРД задержал фитнес-тренера, который обматерил и плюнул в военкома. В Сети опубликовано фото в кровь избитого задержанного.
- Глава Минобороны Латвии Мурниеце сообщила, что республика собирается начать полноценное производство боеприпасов. Начнут с изготовления отдельных частей снарядов для НАТО.
- Украинский институт национальной памяти сообщил, что почти 200 объектов в Полтавской области необходимо снести из-за принадлежности к советской и имперской идеологиям. А почему так мало? Все снести надо, что есть, если по совести.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленскому разрешают воровать, так как деньги выводятся на Запад (подробнее)