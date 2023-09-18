Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его уничтожат, поэтому он пойдет до конца. Фото: REUTERS

Самые большие потери у ВСУ опять в запорожских полях

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ и нанесла противнику такой урон: до двух рот убитыми и ранеными, две бронемашины, два автомобиля, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО «Град». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя более двух взводов, две бронемашины и два пикапа. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 50 националистов, четыре автомобиля, две американские САУ М109 Paladin и польскую САУ Krab, артсистему М777 производства США и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Песчаном и Петропавловке Харьковской области. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила три атаки штурмовых групп морпехов ВСУ, потери противника - до 170 боевиков, две бронемашины, пять автомобилей и станция РЭБ. На Запорожском направлении в Вербовом и Работино уничтожено до 140 бойцов, БМП Bradley, четыре автомобиля, артсистема М777 и гаубица М119 , орудие Д-30 и склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в Новоданиловке. На Херсонском направлении за сутки упокоили до 20 националистов, боевую бронемашину, два автомобиля и пункт управления БПЛА в Днепровском. Силы ПВО перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, снаряд РОСЗО HIMARS и 28 украинских беспилотников.

Поляки считают, что ВСУ попали в ловушку у Работино

Mysl Polska, анализируя ситуацию на Украине, утверждает, что ВСУ попали в смертельную ловушку под Работино. Польские эксперты полагают, что для украинской армии противостояние в Запорожском регионе стало роковым из-за провала тактики Киева, генералы которого пытались добиться прорыва на узком отрезке фронта. Поляки констатируют: добившись некоторого продвижения в районе Работино, украинские подразделения попали в капкан — пехота находится под постоянным огнем минометов и артиллерии, а технику выбивают издалека РСЗО и БПЛА. И части украинских войск, зашедших в Работино, из-за больших потерь и постоянного огня пришлось откатиться назад. А кто-то надеялся «галопом по Европам»?

В Японии раскрыли причину отказа Зеленского от переговоров — и это не наркотики

Масару Сато, бывший главный аналитик японского МИДа разъяснил, почему глава киевского режима отказывается от переговоров с Москвой. Как заявил Сато в интервью Nihon Keizai, шестой президент незалежной будет вести конфликт до конца, поскольку в противном случае его просто...прикончат. Сато считает: «Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья успеют сбежать». Во всяком случае, у них будет такая возможность. Аналитик уверен, что власти США не позволяют своей сидящей в Киеве марионетке сдаться быстро — и оттого конфликт затягивается на неопределенный срок. Страх — великая сила, актеры тоже это знают.

Российский борец не удивился хамству проигравшего украинца

Чемпион Европы и мира по борьбе Абасгаджи Магомедов победил в честном поединке украинского борца Валентина Блесецкого. И тот не пожал победителю руку после четвертьфинальной схватки на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. Магомедов так прокомментировал хамство проигравшего украинского соперника: «Мне не обидно. Я не придаю этому значение. Мое дело — доказывать все на ковре. Я не расстроился из-за того, что соперник не захотел пожать руку. Я заранее понимал, что так и произойдет. Ничего страшного». Схватка в категории до 61 кг завершилась победой Магомедова 16:4. В полуфинале чемпионата мира он встретится с грузином Шотой Фартенадзе. Есть предчувствие, что вне зависимости от исхода этого поединка он закончится рукопожатием.

Британский чемпион назвал украинского тяжеловеса маленьким бомжом

Тайсон Фьюри, чемпион в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета, назвал своего возможного соперника, Александра Усика, обладателя чемпионского пояса Всемирной боксерской организации, маленьким украинским бомжом. Британец заявил, что ему не интересен бой с украинцем. Фьюри сообщил: «Бомж - это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует». Двумя днями ранее Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем срывался неодгнократно. Главная причина - стороны не смогли договориться о распределении гонораров. На счету Усика - 21 победа в 21 поединке. В активе Фьюри - 33 победы, одна ничья, ни одного поражения. Ну разве Саша — маленький бомж, при его то 191 сантиметре в холке?

Какие корабли в СВО оказались самыми эффективными

Эксперты указывают, что среди боевых российских кораблей, задействованных в специальной военной операции, наибольшую эффективность показали патрульные суда проекта 22160 Черноморского флота. Они оказались грозою морских дронов-камикадзе ВСУ. Только за пару сентябрьских дней корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов» данного проекта потопили из штатного вооружения восемь безэкипажных катеров на двоих. Отлично показала себя установка АК-176МА-01 со скорострельной 76-миллиметровой пушкой и современной системой управления МР-123 «Багира». Эти корабли могут работать и «Калибрами» - уже по целям иного рода. Третий корабль этого проекта ожидается на флоте до конца 2023 года. Дроны ВСУ могут передавать привет Нептуну.

В Штатах ужаснулись новым препятствиям для ВСУ

The Wall Street Journal (WSJ) с печалью прогнозирует, что при осенних попытках прорыва российской обороны ВСУ столкнутся с «внезапными препятствиями». Имя им — сильные дожди и резко наступающие холода. Американские эксперты делают вывод, отличающийся новизной и оригинальностью: непогода станет следующим врагом украинской армии. WSJ заключает, что ухудшение погодных условий усложнит контрнаступление, ведь украинские бойцы не смогут быстро перемещаться по раскисшим черноземам и эффективно использовать капризную западную технику. Показательно, что экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон и вовсе сделал вывод, что контрнаступления Украины просто схлопнется в октябре. К генералу Морозу спешит на помощь есаул Ливень.

Подоляк «смягчил» критику Пекина и Нью Дели

Михаил Подоляк, печально известный советник главы офиса президента Украины, вновь заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая. Подоляк подчеркнул, что вместо «интеллекта» ему следовало сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Россией. Подоляк продолжает утверждать, что Индия и Китай, «не анализируют последствия» своих действий. А просто зарабатывают на украинском конфликте. Активнее всех, вообще-то, на нем зарабатывают ваши хозяева на берегах Потомака, господин «великий аналитик».

Столтенберг прогнозирует долгий конфликт в незалежной

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, призвал Европу готовиться к затяжному конфликту на украинской территории. В интервью немецкой медиагруппе Funke он отметил, что в НАТО стремятся к «быстрому миру», но «не ценой исчезновения Украины». А потому придется продолжать поставки оружия. При том глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Киева по оружию и боеприпасам уже превышают возможности стран блока. А вы тужьтесь, тужьтесь.

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