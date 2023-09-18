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Политика18 сентября 2023 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 сентября 2023 года: В Токио раскрыли секрет Зеленского, как наказано хамство украинского борца, прогноз от НАТО на сроки конфликта

Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 18 сентября 2023
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его уничтожат, поэтому он пойдет до конца.

Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его уничтожат, поэтому он пойдет до конца.

Фото: REUTERS

Самые большие потери у ВСУ опять в запорожских полях

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ и нанесла противнику такой урон: до двух рот убитыми и ранеными, две бронемашины, два автомобиля, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО «Град». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя более двух взводов, две бронемашины и два пикапа. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 50 националистов, четыре автомобиля, две американские САУ М109 Paladin и польскую САУ Krab, артсистему М777 производства США и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Песчаном и Петропавловке Харьковской области. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила три атаки штурмовых групп морпехов ВСУ, потери противника - до 170 боевиков, две бронемашины, пять автомобилей и станция РЭБ. На Запорожском направлении в Вербовом и Работино уничтожено до 140 бойцов, БМП Bradley, четыре автомобиля, артсистема М777 и гаубица М119 , орудие Д-30 и склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в Новоданиловке. На Херсонском направлении за сутки упокоили до 20 националистов, боевую бронемашину, два автомобиля и пункт управления БПЛА в Днепровском. Силы ПВО перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, снаряд РОСЗО HIMARS и 28 украинских беспилотников.

Поляки считают, что ВСУ попали в ловушку у Работино

Mysl Polska, анализируя ситуацию на Украине, утверждает, что ВСУ попали в смертельную ловушку под Работино. Польские эксперты полагают, что для украинской армии противостояние в Запорожском регионе стало роковым из-за провала тактики Киева, генералы которого пытались добиться прорыва на узком отрезке фронта. Поляки констатируют: добившись некоторого продвижения в районе Работино, украинские подразделения попали в капкан — пехота находится под постоянным огнем минометов и артиллерии, а технику выбивают издалека РСЗО и БПЛА. И части украинских войск, зашедших в Работино, из-за больших потерь и постоянного огня пришлось откатиться назад. А кто-то надеялся «галопом по Европам»?

В Японии раскрыли причину отказа Зеленского от переговоров — и это не наркотики

Масару Сато, бывший главный аналитик японского МИДа разъяснил, почему глава киевского режима отказывается от переговоров с Москвой. Как заявил Сато в интервью Nihon Keizai, шестой президент незалежной будет вести конфликт до конца, поскольку в противном случае его просто...прикончат. Сато считает: «Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья успеют сбежать». Во всяком случае, у них будет такая возможность. Аналитик уверен, что власти США не позволяют своей сидящей в Киеве марионетке сдаться быстро — и оттого конфликт затягивается на неопределенный срок. Страх — великая сила, актеры тоже это знают.

Российский борец не удивился хамству проигравшего украинца

Чемпион Европы и мира по борьбе Абасгаджи Магомедов победил в честном поединке украинского борца Валентина Блесецкого. И тот не пожал победителю руку после четвертьфинальной схватки на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. Магомедов так прокомментировал хамство проигравшего украинского соперника: «Мне не обидно. Я не придаю этому значение. Мое дело — доказывать все на ковре. Я не расстроился из-за того, что соперник не захотел пожать руку. Я заранее понимал, что так и произойдет. Ничего страшного». Схватка в категории до 61 кг завершилась победой Магомедова 16:4. В полуфинале чемпионата мира он встретится с грузином Шотой Фартенадзе. Есть предчувствие, что вне зависимости от исхода этого поединка он закончится рукопожатием.

Британский чемпион назвал украинского тяжеловеса маленьким бомжом

Тайсон Фьюри, чемпион в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета, назвал своего возможного соперника, Александра Усика, обладателя чемпионского пояса Всемирной боксерской организации, маленьким украинским бомжом. Британец заявил, что ему не интересен бой с украинцем. Фьюри сообщил: «Бомж - это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует». Двумя днями ранее Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем срывался неодгнократно. Главная причина - стороны не смогли договориться о распределении гонораров. На счету Усика - 21 победа в 21 поединке. В активе Фьюри - 33 победы, одна ничья, ни одного поражения. Ну разве Саша — маленький бомж, при его то 191 сантиметре в холке?

Какие корабли в СВО оказались самыми эффективными

Эксперты указывают, что среди боевых российских кораблей, задействованных в специальной военной операции, наибольшую эффективность показали патрульные суда проекта 22160 Черноморского флота. Они оказались грозою морских дронов-камикадзе ВСУ. Только за пару сентябрьских дней корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов» данного проекта потопили из штатного вооружения восемь безэкипажных катеров на двоих. Отлично показала себя установка АК-176МА-01 со скорострельной 76-миллиметровой пушкой и современной системой управления МР-123 «Багира». Эти корабли могут работать и «Калибрами» - уже по целям иного рода. Третий корабль этого проекта ожидается на флоте до конца 2023 года. Дроны ВСУ могут передавать привет Нептуну.

В Штатах ужаснулись новым препятствиям для ВСУ

The Wall Street Journal (WSJ) с печалью прогнозирует, что при осенних попытках прорыва российской обороны ВСУ столкнутся с «внезапными препятствиями». Имя им — сильные дожди и резко наступающие холода. Американские эксперты делают вывод, отличающийся новизной и оригинальностью: непогода станет следующим врагом украинской армии. WSJ заключает, что ухудшение погодных условий усложнит контрнаступление, ведь украинские бойцы не смогут быстро перемещаться по раскисшим черноземам и эффективно использовать капризную западную технику. Показательно, что экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон и вовсе сделал вывод, что контрнаступления Украины просто схлопнется в октябре. К генералу Морозу спешит на помощь есаул Ливень.

Подоляк «смягчил» критику Пекина и Нью Дели

Михаил Подоляк, печально известный советник главы офиса президента Украины, вновь заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая. Подоляк подчеркнул, что вместо «интеллекта» ему следовало сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Россией. Подоляк продолжает утверждать, что Индия и Китай, «не анализируют последствия» своих действий. А просто зарабатывают на украинском конфликте. Активнее всех, вообще-то, на нем зарабатывают ваши хозяева на берегах Потомака, господин «великий аналитик».

Столтенберг прогнозирует долгий конфликт в незалежной

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, призвал Европу готовиться к затяжному конфликту на украинской территории. В интервью немецкой медиагруппе Funke он отметил, что в НАТО стремятся к «быстрому миру», но «не ценой исчезновения Украины». А потому придется продолжать поставки оружия. При том глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Киева по оружию и боеприпасам уже превышают возможности стран блока. А вы тужьтесь, тужьтесь.

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