Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт будет иметь затяжной характер. По словам норвежца, многие конфликты в мире длятся значительно дольше, чем ожидалось.

"Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", - сказал Столтенберг немецкой медиагруппе Funke.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт затягивают страны Запада, которые спонсируют киевский режим, передавая ему на вооружение, к примеру, кассетные боеприпасы и американские истребители F-16.

Москва, в свою очередь, никогда не отказывалась сесть за один стол переговоров с Киевом. По словам Путина, США, которые привыкли действовать только с позиции силы, должны велеть украинскому президенту Владимиру Зеленскому отменить указ на ведение переговоров с Россией.