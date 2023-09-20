Варшава прекращает выплачивать пособия для украинских беженцев Фото: EAST NEWS

Беспилотники сыпятся как груши: много шума — и ничего

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила две атаки ВСУ, упокоив до 225 боевиков, две бронемашины, три автомобиля, польскую САУ Krab, две американские артсистемы М777 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала два взвода, две бронемашины, два пикапа и гаубицу Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отправила к праотцам до 20 боевиков, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла такой урон противнику: 115 украинских бойцов, три бронемашины, пять автомобилей и гаубица «Мста-Б». На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 175 националистов, две бронемашины и два автомобиля, а также две польские САУ Krab , артсистему М777 производства США, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и орудия «Мста-Б» и Д-20. Средствами ПВО в районе Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 ВСУ, а всего перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и уничтожены 38 беспилотников.

Милли гонит ВСУ в наступление, считая, что у них все есть

Марк Милли, глава Комитета начальников штабов Вооруженных Сил США заявил, что у ВСУ «достаточно средств для продолжения контрнаступления». Милли поразил всех заявлением, что ВСУ продвигаются «очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу». Старика Милли надо командировать в Работино - и там выступить с лекцией о сохранности живой силы.

Киевские кляузы бесят Варшаву

Роберт Телюс, глава Минсельхоза Польши, сообщил, что иск Киева в ВТО по поводу зерна не имеет правовой основы. Телюс заявил: «Все, что я слышу, это что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров. Но это смешно. Не понимаю, какой будет правовая основа для этого иска». Ранее Минэкономики Украины сообщало, что в ВТО из Киева ушли иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию. С волками жить — по волчьи выть.

Украинским беженцам рассчитывать на польские пособия не стоит

Варшава прекращает выплачивать пособия для украинских беженцев. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил телеканалу Polsat, что «нет ничего, данного навсегда», и что пособия для украинских беженцев перестанут действовать с 1 января 2024-го. Представитель кабмина подчеркнул, что международная общественность должна быть задействована для оказания помощи украинцам на широком уровне. Сейчас в Европе проживает 5,2 млн беженцев с Украины, 1,2 млн человек находятся в Польше. Курочка по злотому клюет, да не все полезно, что в рот полезло.

Берлин боится поставлять дальнобойные ракеты Киеву?

Зимтье Меллер, статс-секретарь Минобороны ФРГ, сообщила, что на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн на американской одноименной авиабазе в ФРГ поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву так и не приговорили. Да что там - даже не обсуждали. Меллер заявила: «Темами были ПВО, боеприпасы, артиллерия и то, как мы хотим укреплять будущие украинские вооруженные силы. О ракетах Taurus ничего нового сказать не могу». А ничего нового говорить и не надо — просто забудьте.

В Таллине никак не решатся отдать Киеву кассетные боеприпасы

Андра Нылвак, пресс-секретарь эстонского Минобороны заявила, что кассетные боеприпасы Киеву отправлены не будут. Количество кассетных и других боеприпасов у Сил обороны Эстонии является государственной тайной. И если решение о передаче таких снарядов киевскому режиму будет принято — об этом сообщат постфактум. То есть тогда, когда они убьют женщину или ребенка в Донецке или Новой Каховке?

Украина гордо отказалась от немецких «Леопардов»

Der Spiegel сообщает, что Киев отказался принять от Берлина 10 танков Leopard 1A5. Причина - их «неудовлетворительное техническое состояние». Ранее командование ВСУ уведомило спецштаб при Минобороны Германии, что прибывшие немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. Но, поскольку нет ни необходимого техперсонала, ни нужных запчастей, отправлять Leopard на фронт «нет смысла». Да нет смысла в целом в существовании киевского режима — вот с этого надо начинать.

Зеленский хочет вставить Маску шпильку

El Pais сигнализирует, что власти Украины ищут альтернативы сервису спутниковой связи Starlink Илона Маска. Но пока не могут отказаться от него. Starlink играет ключевую роль для ВСУ. Если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть, - так считает испанское издание. Как добавляет газета, Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций. И утверждает, что они имеются. Ну да, например, сигнал о наступе можно подать дымом от сжигания в хате коровьих лепешек.

Байден решил, что Россия стоит на пути к миру

Старина Байден заявил, что Москва уже стоит на пути к миру в украинских степях. Свой глубокий аналитический вывод лидер США огласил во время выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 46-й президент Штатов сообщил всему миру следующее: «Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины». И понимайте как хотите , он же такой затейник, этот Джо.

«Абрамсы» идут на верную смерть в степях Украины

Ллойд Остин, министр обороны США, подтвердил, что танки Abrams будут доставлены Киеву вскоре: «Я рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, будут скоро на Украине». Это он заявил на заседании контактной группы по Украине в Германии. ВСУ могут получить первые 10 из 31 машины M1 Abrams до конца сентября. «Корнеты» их ждут.

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