Мирослава Карпович вышла замуж, Дина Аверина объявила о беременности, Домогаров признал тайный роман, а Сергей Бурунов стал мемом: главные события шоу-бизнеса

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович рассекретила замужество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первую неделю июня в российском шоу-бизнесе можно назвать по-настоящему семейной. Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович рассекретила замужество, в семье Михаила Круга сыграли свадьбу. Александр Домогаров впервые показал женщину, с которой его давно связывали слухами, а Анна Михайловская неожиданно сообщила о рождении второго ребенка. Также о своей беременности заявила гимнастка Дина Аверина. Юмора добавил Сергей Бурунов, который случайно превратился в новый интернет-мем после концерта Канье Уэста.

Мирослава Карпович вышла замуж и ждет ребенка

Звезда сериала «Папины дочки», 40-летняя Мирослава Карпович сообщила о свадьбе, опубликовав снимок возле ЗАГСа и подписав его: «Для особо любопытных — муж не артист!».

А спустя несколько дней супруг актрисы фактически раскрыл еще одну семейную тайну. Во время медового месяца в Париже он поделился фотографией из Лувра, на которой заметен округлившийся живот Мирославы. По данным журналистов, избранником актрисы стал 29-летний бизнесмен Евгений Рагулин. Таким образом, вскоре Карпович впервые станет мамой.

Сын Михаила Круга сыграл свадьбу с девушкой из «Давай поженимся!»

Сын Михаила Круга сыграл свадьбу с девушкой из «Давай поженимся!» Фото: социальные сети.

Радостное событие произошло и в семье Михаила Круга. Его сын Александр отпраздновал свадьбу с Ульяной Сытиновой. История их отношений началась весьма необычно. В конце 2024 года Александр пришел на программу «Давай поженимся!», где и познакомился с будущей женой. Позже выяснилось, что девушка работала на проекте стилистом. Общение продолжилось за пределами съемочной площадки, а спустя несколько месяцев пара решила создать семью.

Особенно важно для Александра было мнение матери. Ранее он признавался: «Мне было важно увидеть, как они будут взаимодействовать. Если бы между ними не было взаимопонимания, то зачем мне такая семья?». Судя по всему, проверку отношения прошли успешно.

Александр Домогаров перестал скрывать возлюбленную

Александр Домогаров опубликовал видеоролик из совместных фотографий с танцовщицей Татьяной Степановой Фото: социальные сети.

62-летний Александр Домогаров сделал то, чего многие поклонники ждали несколько лет. Артист опубликовал видеоролик из совместных фотографий с танцовщицей Татьяной Степановой, которой приписывали роман с актером. В ролик вошли кадры из путешествий, прогулок и совместного отдыха. Для многих это стало первым официальным подтверждением отношений пары. Ранее Домогаров лишь вскользь говорил о любимой женщине: «Она мой помощник, друг, жена».

Анна Михайловская родила второго ребенка

Анна Михайловская Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоящим сюрпризом для поклонников стала новость от звезды сериала «Молодежка». Анна Михайловская сообщила о рождении второго ребенка уже после выписки из роддома. Актриса опубликовала фотографию из автомобиля с автолюлькой и коротко написала: «Домой. С новым человеком».

Пол и имя малыша артистка раскрывать не стала. Известно лишь, что это второй ребенок Михайловской. У актрисы уже есть сын Мирослав от брака с актером Тимофеем Каратаевым. Личность нынешнего избранника Анна по-прежнему предпочитает держать в секрете.

Сергей Бурунов превратился в интернет-мем

Селфи Сергея Бурунова с концерта стало вирусным мемом. Фото: социальные сети.

Самой неожиданной вирусной историей недели стал Сергей Бурунов. Актер посетил концерт Канье Уэста в Турции и решил поделиться впечатлениями от шоу. «Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами», — признался артист.

Однако внимание пользователей привлекли не столько его слова, сколько селфи с концерта. На фотографии Бурунов с крайне удивленным выражением лица позирует на фоне сцены в виде планеты Земля. Снимок моментально разлетелся по соцсетям, породив десятки мемов и шуток. «Спасибо за новую аватарку», «Официально лучшая фотография с концерта Канье», — писали пользователи. А вскоре в Сети появились бесконечные мемы с участием актера.

Филипп Киркоров удивил новым носом

Филипп Киркоров удивил новым носом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе певец Филипп Киркоров появился перед публикой в обновленном виде, который сразу же стал предметом обсуждений среди коллег и зрителей. Изменения во внешности артиста, в том числе новый нос, не остались незамеченными. Николай Басков на сцене премии МУЗ-ТВ 2026 не удержался от шутки, сравнив Киркорова с Майклом Джексоном: «Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел! Когда ты сел, Джиган померк сразу же». Сам Киркоров в своей манере прокомментировал происходящее коротко и с иронией: «Держу по ветру свой красивый нос!».

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приятная новость пришла от одной из самых известных российских гимнасток. Дина Аверина на той же церемонии МУЗ-ТВ сообщила, что ждет ребенка от своего мужа, фигуриста Дмитрия Соловьева. По словам Авериной, беременность проходит спокойно. Будущие родители рассказали, что не планируют устраивать гендер-пати, хотя пол ребенка они уже знают, но раскрывать его публике не стали. Рождение малыша ожидается в конце лета.