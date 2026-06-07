Мирослава Карпович вышла замуж, Дина Аверина объявила о беременности, Домогаров признал тайный роман, а Сергей Бурунов стал мемом: главные события шоу-бизнеса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Первую неделю июня в российском шоу-бизнесе можно назвать по-настоящему семейной. Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович рассекретила замужество, в семье Михаила Круга сыграли свадьбу. Александр Домогаров впервые показал женщину, с которой его давно связывали слухами, а Анна Михайловская неожиданно сообщила о рождении второго ребенка. Также о своей беременности заявила гимнастка Дина Аверина. Юмора добавил Сергей Бурунов, который случайно превратился в новый интернет-мем после концерта Канье Уэста.
Звезда сериала «Папины дочки», 40-летняя Мирослава Карпович сообщила о свадьбе, опубликовав снимок возле ЗАГСа и подписав его: «Для особо любопытных — муж не артист!».
А спустя несколько дней супруг актрисы фактически раскрыл еще одну семейную тайну. Во время медового месяца в Париже он поделился фотографией из Лувра, на которой заметен округлившийся живот Мирославы. По данным журналистов, избранником актрисы стал 29-летний бизнесмен Евгений Рагулин. Таким образом, вскоре Карпович впервые станет мамой.
Фото: социальные сети.
Радостное событие произошло и в семье Михаила Круга. Его сын Александр отпраздновал свадьбу с Ульяной Сытиновой. История их отношений началась весьма необычно. В конце 2024 года Александр пришел на программу «Давай поженимся!», где и познакомился с будущей женой. Позже выяснилось, что девушка работала на проекте стилистом. Общение продолжилось за пределами съемочной площадки, а спустя несколько месяцев пара решила создать семью.
Особенно важно для Александра было мнение матери. Ранее он признавался: «Мне было важно увидеть, как они будут взаимодействовать. Если бы между ними не было взаимопонимания, то зачем мне такая семья?». Судя по всему, проверку отношения прошли успешно.
Фото: социальные сети.
62-летний Александр Домогаров сделал то, чего многие поклонники ждали несколько лет. Артист опубликовал видеоролик из совместных фотографий с танцовщицей Татьяной Степановой, которой приписывали роман с актером. В ролик вошли кадры из путешествий, прогулок и совместного отдыха. Для многих это стало первым официальным подтверждением отношений пары. Ранее Домогаров лишь вскользь говорил о любимой женщине: «Она мой помощник, друг, жена».
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Настоящим сюрпризом для поклонников стала новость от звезды сериала «Молодежка». Анна Михайловская сообщила о рождении второго ребенка уже после выписки из роддома. Актриса опубликовала фотографию из автомобиля с автолюлькой и коротко написала: «Домой. С новым человеком».
Пол и имя малыша артистка раскрывать не стала. Известно лишь, что это второй ребенок Михайловской. У актрисы уже есть сын Мирослав от брака с актером Тимофеем Каратаевым. Личность нынешнего избранника Анна по-прежнему предпочитает держать в секрете.
Фото: социальные сети.
Самой неожиданной вирусной историей недели стал Сергей Бурунов. Актер посетил концерт Канье Уэста в Турции и решил поделиться впечатлениями от шоу. «Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами», — признался артист.
Однако внимание пользователей привлекли не столько его слова, сколько селфи с концерта. На фотографии Бурунов с крайне удивленным выражением лица позирует на фоне сцены в виде планеты Земля. Снимок моментально разлетелся по соцсетям, породив десятки мемов и шуток. «Спасибо за новую аватарку», «Официально лучшая фотография с концерта Канье», — писали пользователи. А вскоре в Сети появились бесконечные мемы с участием актера.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
На минувшей неделе певец Филипп Киркоров появился перед публикой в обновленном виде, который сразу же стал предметом обсуждений среди коллег и зрителей. Изменения во внешности артиста, в том числе новый нос, не остались незамеченными. Николай Басков на сцене премии МУЗ-ТВ 2026 не удержался от шутки, сравнив Киркорова с Майклом Джексоном: «Ощущение, что к нам Майкл Джексон пришел! Когда ты сел, Джиган померк сразу же». Сам Киркоров в своей манере прокомментировал происходящее коротко и с иронией: «Держу по ветру свой красивый нос!».
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Приятная новость пришла от одной из самых известных российских гимнасток. Дина Аверина на той же церемонии МУЗ-ТВ сообщила, что ждет ребенка от своего мужа, фигуриста Дмитрия Соловьева. По словам Авериной, беременность проходит спокойно. Будущие родители рассказали, что не планируют устраивать гендер-пати, хотя пол ребенка они уже знают, но раскрывать его публике не стали. Рождение малыша ожидается в конце лета.