В деле блогерши Валерии Чекалиной поставлена точка Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спустя почти два года в деле блогерши Лерчек - Валерии Чекалиной - поставлена точка. В Гагаринском суде Москвы вынесли приговор по громкому делу. Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно. Кроме того, она должна выплатить в виде штрафа почти 800 млн рублей.

Напомним, в октябре 2024-го Лерчек задержали вместе с мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком. Троицу обвинили в незаконном выводе денег на счета в ОАЭ с помощью поддельных документов. По версии следствия, так Россию покинули около 250 млн рублей, полученные с продажи оздоровительных марафонов от Лерчек.

Валерия и Артем Чекалины Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осенью 2025-го дело передали в суд, но в январе года нынешнего процесс приостановили – у Лерчек нашли онкологию. А вот мужчин все-таки досудили. Роман Вишняк, который пошел на сделку со следствием и раскрыл все схемы, получил 2,5 года колонии (и скоро должен выйти на свободу), а Артему Чекалину дали 7 лет.

Защита сообщала, что у Валерии Чекалиной четвертая стадия рака желудка, что она прошла девять курсов химиотерапии… Но 30 июля судебный процесс возобновился – прокуратура предоставила в суд заключение онкологов о том, что состояние здоровья позволяет Лерчек участвовать в заседаниях.

Чекалина и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини у здания суда Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые считали, что приговор по громкому делу могут вынести уже в ближайшие недели. Но мало кто ожидал, что все закончится всего за два дня.

Приговор Лерчек: решение суда по делу блогера Валерии Чекалиной

В четверг заседание продлилось около шести часов, завершившись почти в 22:00. В 9 часов утра пятницы суд продолжился - затянулось на 8 часов. В эти заседания уложили и опрос двух десятков свидетелей обвинения и защиты, и прения сторон, и выступления прокурора. Гособвинение попросило суд приговорить Валерию Чекалину к 6 годам условно и выплате штрафа в 1,2 млрд рублей. Как стало известно, озвученная сумма блогершу по-настоящему напугала. Как сообщает ТАСС, во время последнего слова Лерчек попросила не назначать ей штраф – по словам женщины, у нее уже не осталось накоплений и продавать для погашения штрафа больше нечего…

Судья объявил перерыв на обед. Чекалина и ее спутник Луис Сквиччиарини не стали оставаться в здании суда и уехали. Но минут через сорок вернулись назад. Процесс вышел на финишную прямую – судье оставалось только объявить приговор.

Вердикт: 5 лет условно, штраф в 765 млн рублей, 3-летний запрет на продвижение своего личного бренда в интернете.

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3 наивных вопроса о приговоре Лерчек:

1. Почему на финальном этапе процесс прошел так быстро – за два заседания, которые длились 6 и 8 часов?

- Это не обязательно означает «спешку» в негативном смысле, - объяснила KP.RU адвокат Гюзель Пушкарева. - Дело приостанавливалось на время лечения подсудимой, поэтому подготовительная часть - изучение материалов, ознакомление сторон с делом, определение круга свидетелей - фактически была пройдена задолго до возобновления слушаний в конце июля. Теперь суд старался компенсировать перерыв и рассмотреть дело в разумный срок. Плюс - часть фактуры уже установлена приговором по основному эпизоду, когда Артем Чекалин был осужден, а их бизнес-партнер Вишняк заключил досудебное соглашение. Это тоже ускоряет процесс: суду не нужно заново с нуля разбирать схему, она в значительной степени уже описана и подтверждена в других приговорах, вступивших в законную силу. Наконец, закрытый режим заседания обычно подразумевает меньше процедурных заминок, связанных с присутствием прессы и публики.

2. Почему бывшему мужу Лерчек за то же преступление дали реальный срок, а ей – условный?

- Логично предположить, что обвинение сочло роль женщины менее активной или организующей. Имеют значение и смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжелое заболевание — это прямо предусмотренные статьей 61 УК РФ смягчающие обстоятельства, которые суд и прокурор обязаны принять во внимание независимо от степени вины.

3. Лерчек также запрещено администрировать сайты – то есть, соцсети она тоже пока не сможет вести?

По информации ТАСС, гособвинение просило суд ограничить интернет-активности Лерчек в такой формулировке: «не заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам, с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности». Что означает? Весь прежний интернет-бизнес Лерчек ставится на паузу?

- Формулировка максимально широкая, но слово «использование» здесь ключевое — это не только техническое администрирование (доступ к CMS или хостингу), но и фактически любая деятельность через такие ресурсы, - уточняет Гюзель Пушкарева. - Отдельно прописано «в том числе принадлежащих третьим лицам» — то есть запрет не ограничивается собственными сайтами/аккаунтами, а распространяется и на работу через чужие площадки. Например, если бы она вела деятельность через студию, агентство, партнерский аккаунт и так далее. Это тоже попадает под запрет. Ключевая оговорка — «с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности». Это привязывает запрет именно к коммерческому использованию — то есть к монетизации через интернет-ресурсы, что и составляло суть ее прежнего бизнеса - марафоны, реклама, продажи через блог. Получается, под запретом окажется фактически весь прежний способ ведения бизнеса, построенный на монетизации собственных или партнерских интернет-площадок. Но речь идет не о постоянном запрете деятельности, а временном, на 3 года. Да, формально запрет касается именно коммерческого использования ресурсов «с целью получения дохода». Теоретически ведение личного некоммерческого аккаунта без монетизации, рекламы и продаж под такую формулировку может не подпадать — но на практике грань между «личным» и «коммерческим» использованием у блогера с миллионной аудиторией провести крайне сложно, и, скорее всего, почти любую активность будут трактовать как потенциально коммерческую.

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