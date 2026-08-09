«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 10 августа:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. Зеленского устрашил масштаб ударов

3. Боевики убивали мирных белгородцев

4. Немцам дали пинка в Житомире

5. В Раде охнули от двух миллионов уклонистов

6. В Одесской области хаос на рубежах

7. Потери незалежной на экспорте огромны

8. Харьковские военкомы измывались над аниматором

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 10 АВГУСТА

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Воины «Севера» нанесли ВСУ такой урон: до 285 боевиков, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Южная» группировка войск освободила поселок Васютинское в ДНР. Противник потерял до 190 бойцов. Поражены три бронемашины, 20 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ более 210 солдат и офицеров. Подбиты три бронемашины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» взяли под контроль Торецкое в ДНР.

Бойцы «Востока» уничтожили более 370 националистов. Сожжены четыре бронемашины и 11 автомобилей.

На счету «Днепра» более 45 боевиков. Утилизированы бронемашина, 16 автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб. Пригасили четыре реактивных снаряда HIMARS. Приземлили 970 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 10 АВГУСТА

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленского устрашил масштаб ударов России

Владимиру Зеленскому становится по-настоящему страшно. В своем Telegram-канале он прохрипел: «За неделю против Украины применили 61 ракету. Среди них 56, атакующих по баллистической траектории. Были также более 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб». Он признал жуткие разрушения в одесских портах. Ему стало так плохо, что он взвизгнул: против России нужно ввести еще больше санкций, а Киев должен получить все возможные средства ПВО! Похоже, воодушевлять работников портов Одессы на подвиги Геракла лидер незалежной больше не поедет.

Зеленского впечатлили массированные удары по Украине Фото: REUTERS.

Боевики убивали мирных белгородцев

Пять мирных белгородцев убиты и не менее 25 были ранены при атаке украинских боевиков на этот приграничный регион. В сообщении регионального оперштаба говорилось: «После оказания медпомощи 13 продолжают лечение амбулаторно, а 12 раненых, в числе которых один ребенок, помещены в медучреждения. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести». Нет, это не ракеты украинских ПВО, которые «при отражении русской атаки» упали минувшей ночью на частный сектор Одессы.

Немцам прилетело в Житомире

Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко меняет памперсы. Он не уберег наследие третьего рейха. Поражен немецкий завод кабельных систем Kromberg & Schubert в Житомире. Предприятие прекратило работу после точечных прилетов. В пресс-релизе компании из ФРГ отмечается: «Производственные мощности и инфраструктура компании получили значительные повреждения и масштабные разрушения». Бунечко пытался выдать черное за белое, заявляя, что житомирский Kromberg & Schubert, будучи предприятием со стопроцентными немецкими инвестициями, работал тут уже 11 лет, давал работу 3500 житомирцам и был «сугубо гражданской структурой». Но, вообще-то тут выпускали электрические бортовые кабельные системы для автомобилей Man и Skoda, которые осуществляют значительную часть поставок для ВСУ. Вернее, осуществляли.

Два миллиона уклонистов насчитали в Раде

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко обеспокоен. Депутат от правящей партии «Слуга народа» внезапно обнаружил, что на родине имеется два миллиона сограждан, которые плевать хотели на исполнение воинского долга перед этой самой родиной. Федиенко грустит: «У нас примерно два миллиона уклонистов. Они не на радаре. Надо создать условия, чтобы они максимально попали на радар». А депутат готов выполнять роль перехватчика сигналов от ухилянтов?

В Одесской области вынуждены закрывать границу

В Госпогранслужбе Украины после ударов в выходные по объектам в Одесской области — легкая паника. В ведомстве признали: возникли большие трудности с проездом к погранпунктам. Это сильно осложнило доступ к важнейшим транспортным узлам. Взрывы на участке трассы Одесса — Рени вынудили ее перекрыть. Сроки восстановления не понятны. Был поврежден и закрыт мост в посёлке Маяки. Он обеспечивал трафик к дунайским портам — они стали главной торговой артерией незалежной после блокирования черноморских терминалов. Теперь и погранпереходы приходится закрывать — а это же такая золотая жила…

Сколько урожая Украина вывезет до конца года

Министерство аграрной политики и продовольствия незалежной с тревогой констатирует: Украина при простое морских портов сможет вывезти наземными маршрутами и через Румынию менее половины экспортной агропродукции урожая 2026–2027 годов. Объём селькохозэкспорта в Киеве в августе оценивали в 64 млн тонн. При простое портов Большой Одессы вывезти смогут немногим более 29 млн тонн. Украина из-за общего сокращения экспорта до конца 2026-го может потерять более 11 млрд долларов. Ранее потери оценивали в три миллиарда. Будет день — будет и пища. Точнее, не будет.

Украина при простое морских портов сможет вывезти наземными маршрутами и через Румынию менее половины экспортной агропродукции урожая 2026–2027 годов. Фото: REUTERS.

Военкомы в Харькове издевались над детским аниматором

Харьковскому аниматору очень не повезло. После проверки документов его дважды прессовали военкомы. Они почти ничему не верили и сильно били. Пострадавший разместил видео в соцсетях. Видно его лицо в синяках, следы крови и ударов на теле, порванная одежда. Аниматор рассказал, что его машину остановил полицейский. А потом было так: «Подошел незнакомый человек в гражданском, стал кричать. Я сказал, что я полицейскому покажу документы. Но он начал меня бить, к нему присоединился другой человек в камуфляже. Они меня вытащили из машины». Потом аниматор объяснял сотрудникам ТЦК, что его военно-учетные данные обновлены, военно-врачебная комиссия пройдена, и он не подлежит мобилизации. В ответ его избили и отвезли в военкомат. Когда там выяснилось, что сотрудник индустрии развлечений, и правда, не подлежит мобилизации, его… снова избили. Наверное, чтобы улыбался детям кривой и кровавой улыбкой Джокера.