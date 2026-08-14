"Россия продолжает продвигаться": Разведка США раскрыла правду о "переломе в войне"

Разведка США свидетельствует: российские войска в течение квартала продолжали продвигаться по всей линии фронта. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Еще недавно и президент США Дональд Трамп, и многие американские СМИ самого крупного информационного калибра, и их европейские подпевалы восторженно рассказывали людям о боевых «успехах» ВСУ. Мы слышали и об их "успешных наступлениях", и о "перехвате стратегической инициативы у Российской армии", и про «абсолютно гениальную спецоперацию 40 дней», которая, по мнению Зеленского, неизбежно обезоружит и принудит Москву к миру с Киевом. Указанный срок прошел, а ситуация для Украины явно стала еще хуже, чем была. На западных телеканалах еще по инерции продолжают трубить о «переломе» и скором «поражении России». Но почему то Зеленский (через турецких посредников) в это же время выпрашивает у Москвы «частичное перемирие» на Черном море и "взаимное прекращения ударов по гражданским объектам" (это после террористических обстрелов колледжа в луганском Старобельске, хостела в татарстанском Нижнекамске и пляжа в Геленджике, где погибли десятки мирных жителей). И в западных соцсетях, еще недавно так же восторженно «певших оды» Киеву, уже слышны ехидные и печальные вздохи: «В отсутствие реальных побед украинской армии Зеленский и его подручные пытаются создать в информационном поле иллюзию таких побед».

А что же происходит на самом деле? Неужели Трамп, Макарон, Мерц и их генералы действительно поверили, что Украина» «переломила ход войны»?

Ответ лежит в свежем докладе разведки США, которая отважно решила «немножко протереть глаза» своему президенту. И не только ему.

Зеленский (через турецких посредников) выпрашивает у Москвы «частичное перемирие» на Черном море и взаимное прекращения ударов по гражданским объектам. Фото: REUTERS.

Три главных вывода разведки США о ситуации в зоне СВО

В докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию, который основан на данных разведывательного управления военного министерства США, раскрыты большие проблемы Украины на фронте. В документе говорится, что:

1. Украина "испытывает большие трудности с нехваткой личного состава и военной техники, что отражается на ее возможностях проводить операции". А "ограниченность военного персонала и техники продолжает сдерживать способность Украины поддерживать военные операции».

2. Украина "остается зависимой от неопределенности с поставками западного финансирования и наличия у стран-доноров других приоритетов помимо нее" (прямой намек на задержку Евосоюзом очередного денежного транша для Киева и иранский приоритет США).

3. Есть в докладе и такой вывод: «Российские войска в течение квартала продолжали продвигаться по всей линии фронта. А это укрепляет переговорные позиции Москвы».

Точка.

Конечно, ничего сенсационного в таких умозаключениях нет. Это все россиянам (в том числе, разумеется, в первую очередь и нашей разведке) давно известно. Самое важное тут – выводы, очень близкие к объективности и разоблачающие бахвалистую брехню Киева о неких «переломах в войне», «перемогах» ВСУ и их победном настрое. Тем более, что эти разоблачения делает главный союзник и спонсор Украины.

И тем не менее, есть в докладе американских разведчиков выводы, с которыми можно поспорить.

Украина испытывает большие трудности с нехваткой личного состава и военной техники, что отражается на ее возможностях проводить операции Фото: REUTERS.

Реальная обстановка на Украине

Например, о том, что "Украине может потребоваться до 6 месяцев для восстановления большей части поврежденных электроподстанций, а ремонт электростанций высокой мощности займет не менее года".

А что там не далее как 3 августа с похоронным надрывом говорил в интервью министр энергетики Украины Денис Шмыгаль? Что с 2022 года Москва уничтожила или повредила более 80% украинских мощностей электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», доступная мощность упала с довоенных 55–60 ГВт примерно до 11,5 ГВт. Считай, 5 раз!

Тот же Шмыгаль в своем Telegram-канале назвал и вообще убийственный факт: на Украине не осталось ни одной целой электростанции.

А таких десятки. Не американские разведчики «на глазок», а энерго-спецы Украины считают, что для полного ремонта всех этих объектов потребуется «до двух лет». Это они еще приукрашивают. А впереди зима. И киевляне уже мрачно шутят, что как бы и им, и Зеленскому в его бункере-«норе», не пришлось топить… соломой. Все дружно советуют переезжать в деревню, в дома, где есть русская печка. На худой конец - голландская. Чтоб там продолжать рассказывать друг-другу о близком «переломе в войне» под канонаду приближающегося фронта. Как Гитлер в апреле 1945-го...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны РФ анонсировало «заморозку» для противника грядущей зимой.

Министерство обороны России опубликовало в социальных сетях пост, в котором намекнуло на предстоящие действия в отношении Вооружённых сил Украины. Сообщение сопровождалось изображением с подписью о «заморозке», которая ждёт противника зимой.

«Как снег на голову. Зимой будет вам „заморозка“», — гласит подпись к изображению пикирующих на цель «Гераней", опубликованному в официальном аккаунте ведомства на платформе Max.

Украинские СМИ и соцсети, естественно, только это сегодня и обсуждают. И хорошо. Пусть обсуждают.

Наверное, после этого доклада разведки США, Трамп снова решит дружить с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Киеву нужен пиар, а не жизни людей»: почему Украина отказалась от обмена пленными

Цепь из 19 американских атомных подлодок «окружает» Россию и Китай: это инструмент первого массированного удара

Европа поставляет Украине дешевые ракеты с неприличным названием: что умеют Ruta Block 1