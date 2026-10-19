Чем известны новые министры и вице-премьеры: все самое важное и интересное о перестановках в правительстве России

Премьер Михаил Мишустин представил Владимиру Путину предложения по изменениям в кабмине. Фото: kremlin.ru.

Неделя в правительстве началась с кадровых перестановок. Вчера премьер Михаил Мишустин представил Владимиру Путину предложения по изменениям в кабмине. Президент одобрил предложения. После этого кандидатуры новых членов правительства были направлены на утверждение в Госдуму. Депутаты рассмотрят их 21 октября.

Кто же появится (или перейдет на новую должность) в правительстве? Мы подготовили досье на каждого из кандидатов.

Ирина Окладникова

Ирина Окладникова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На какую должность предложена: вице-премьер - глава аппарата правительства

Кем работает сейчас: первый заместитель министра финансов

Ирина Окладникова родилась в 1984 году в Красноярске. Имеет два высших образования: окончила Красноярский госуниверситет по специальности «Мировая экономика» и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по специальности «Юриспруденция».

С 2005 года работала в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. В 2012-м перешла на работу в Минфин и переехала в Москву. Начинала в отделе промышленности гражданского назначения, с 2020 года - заместитель министра финансов, с 2024-го - первый замминистра. Отвечала за важнейшие направления: бюджетную политику, финансирование социальной сферы, субсидии регионам и т. д.

Окладникова активно занималась внедрением цифровых инструментов в работу минфина. Курировала запуск пилотного проекта по применению искусственного интеллекта в бюджетном процессе. В своих интервью отмечала, что цифровизация помогла сделать расходование госсредств более прозрачным и сократить нецелевые траты.

Аппарат правительства, который возглавит Окладникова - это своего рода штаб, «мозговой центр» исполнительной власти, а руководитель этой структуры - по сути, правая рука премьер-министра. Аппарат обеспечивает организационное управление: готовит заседания правительства и совещания премьера, контролирует исполнение поручений президента и главы Кабмина; проводит правовую экспертизу принимаемых решений и нормативных актов; координирует работу министерств и ведомств.

Ключевые задачи, которые стоят перед новым главой аппарата - оптимизация госуправления и ускорение принятия решений, контроль реализации нацпроектов. Кроме того, вице-премьеру предстоит продолжить работу по переводу госуправления на «цифровые рельсы», чтобы отчетность и контроль стали автоматизированными и менее зависимыми от человеческого фактора.

- Работа в должности первого заместителя Министра финансов показала высокие компетенции Ирины Окладниковой и умение решать сложные государственные задачи, - прокомментировал пресс-секретарь Председателя Правительства Борис Беляков.

Ирина Окладникова, пожалуй, наименее известна из всех героев этой статьи. Но «Комсомолке» удалось узнать кое-какие подробности помимо официальной биографии.

- На должности первого заместителя министра финансов она курировала бюджетный процесс. Не какие-то отдельные отрасли или направления, а весь бюджет в целом. Соответственно, она очень хорошо разбирается во всех отраслях экономики. Практически все, что финансируется государством, проходило через ее руки, - рассказал «КП» советник министра финансов Владимир Назаров.

В декларации за 2021 год Ирина Окладникова указала, что у нее есть ребенок, а также квартира и автомобиль Lexus NX 200. Сведений о муже не приводилось. Годовой доход составил 10,7 млн рублей.

Олег Кожемяко

Олег Кожемяко. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

На какую должность предложен: вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)

Кем работает сейчас: губернатор Приморского края

Олегу Кожемяко 64 года, он коренной дальневосточник, родился в селе Черниговка в 200 км от Владивостока. Окончил монтажный техникум в Хабаровске, затем - Тихоокеанский государственный экономический университет во Владивостоке.

С 1987 года Олег Кожемяко занимался в Приморье бизнесом, в том числе и рыбным. В политику пришел в 2001-м: сначала депутатом заксобрания края, затем переехал в Москву, став сенатором Света Федерации от Приморского края.

В 2004 году стал замгубернатора Корякского округа, а буквально через полтора месяца Владимир Путин уволил главу региона и назначил Кожемяко временно исполняющим обязанности. Это решение поддержала Госдума и Кожемяко быстро лишился приставки «и.о.».

После этого Кожемяко возглавлял еще три региона:

- С 2008 по 2015 годы - Амурскую область

- С 2015 по 2018 годы - Сахалинскую область

- С 2018 года по настоящее время - Приморский край.

Олег Кожемяко женат, у него трое детей. Он активно занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, любит мотоциклы и вместе с семьей занимается разведением щенков.

Именно Олег Кожемяко был одним из тех, кто помог назвать улицу во Владивостоке именем легендарного главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

- Олег Кожемяко возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион. Плотно взаимодействовал с полпредством Президента в ДФО и сумеет с полным пониманием стоящих задач продолжить эффективное развитие федерального округа на посту Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО, - говорит Борис Беляков.

Андрей Никитин

Андрей Никитин Фото: Иван МАКЕЕВ.

На какую должность предложен: зампредседателя правительства, курирующий в том числе развитие транспортного комплекса

Кем работает сейчас: министр транспорта

Андрею Никитину 46 лет, он родился в городе Киржач Владимирской области. В 2002 году окончил столичный Государственный университет управления. Доктор экономических наук.

Работал замдиректора по развитию сети ресторанов «Теремок», несколько лет трудился на разных управляющих должностях в группе компаний «Рускомпозит».

В 2011 году стал руководителем Агентства Стратегических инициатив. В 2017 году указом президента назначен и.о. губернатора Новгородской области, на выборах того же года набрал почти 68% голосов. На посту главы региона сделал упор на цифровой трансформации, ремонте дорожной инфраструктуры и реформе системы здравоохранения. На выборах 2022 года улучшил свой результат - набрал 77,03% голосов.

В феврале 2025 года назначен заместителем министра транспорта, через полгода возглавил ведомство.

Никитин женат, воспитывает сына и дочь.

- Андрей Никитин зарекомендовал себя как эффективный управленец. Учитывая опыт Никитина на посту Министра транспорта, и предыдущий в качестве главы Агентства стратегических инициатив и губернатора Новгородской области, его кандидатура на должность вице-премьера поддержана Президентом, - сообщил Борис Беляков.

Антон Силуанов

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На какую должность предложен: зампредседателя правительства - министр финансов

Кем работает сейчас: министр финансов

Антону Силуанову 63 года, он родился в Москве в семье профессиональных финансистов. Всю жизнь Антон Германович проработал в Минфине. Как пришел туда в 1985 году после окончания Московского финансового института (сейчас это Финансовый университет при Правительстве РФ), так и работает. За это время он успел защитить кандидатскую и докторскую диссертации по экономике.

С 2003 по 2011 годы был заместителем министра финансов Алексея Кудрина. А потом заменил его в должности главы Минфина. При этом в 2018 – 2020 годах Силуанов уже был одновременно и министром финансов, и первым вице-премьером.

И вот теперь Силуанов снова повышен в должности. При этом пост в Минфине он не оставил. Просто стал еще и заместителем председателя правительства. Это яркий сигнал о том, что финансовая стабильность в правительстве - один из главнейших приоритетов.

- В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение, - говорит Борис Беляков. - Этим обусловлено появлением в структуре Правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы. Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы.

Интересный штрих к портрету Антона Силуанова: он увлекается мотоциклами. Глава Минфина участвовал в мотопробегах и мотопутешествиях, иногда приезжает на работу на байке. В его коллекции были BMW, Harley-Davidson и «Урал». Силуанов женат, у него двое сыновей.

Дмитрий Ядров

Дмитрий Ядров. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

На какую должность предложен: министр транспорта

Кем работает сейчас: руководитель Росавиации

Дмитрию Ядрову 38 лет. Родился в Якутске, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, специальность - «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

Карьеру начинал в 2010 году в госкорпорации по организации воздушного движения, где прошел путь от диспетчера до помощника директора. В 2019 году был назначен заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Отвечал за воздушное движение, эксплуатацию самолетов, развитие аэродромной инфраструктуры.

Через четыре года работы в Росавиации Дмитрий Ядров ее возглавил. Это ведомство контролирует безопасность полетов, регистрирует воздушные суда и сделки с ними, выдает свидетельства пилотам и авиационному персоналу и т. д.

- Дмитрий Ядров, несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли, - отметил Дмитрий Беляков.

Смотрите, кто ушел

Трутнев и Григоренко получат госнаграды

Кабинет министров покинут два вице-премьера. Это Дмитрий Григоренко (на его должность предложена Ирина Окладникова) и Юрий Трутнев (его сменит Олег Кожемяко).

Дмитрий Григоренко. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Куда они уйдут, пока неизвестно. В СМИ уже появилась информация, что Григоренко может занять высокую должность в крупном банке, а Трутнев останется на госслужбе, но в другом ведомстве. Но все эти слухи пока официально не подтверждены.

Юрий Трутнев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Просьба Дмитрия Григоренко о переходе на другую работу поддержана Президентом и Председателем Правительства. За заслуги на посту вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства он будет представлен к высокой государственной награде, - рассказал нам Дмитрий Беляков. - Результаты работы Юрия Трутнева на посту заместителя Председателя Правительства - полномочного представителя Президента в ДФО отмечены Главой государства. Он также будет представлен к высокой государственной награде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадровые перестановки в правительстве России: кому достанутся новые портфели

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям