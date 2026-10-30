У Владимира Зеленского писательский зуд - из-за космического излучения. Он подписал указы о санкциях в отношении 10 российских компаний и 19 граждан Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 31 октября:

1. Новости с передовой: освобождены три поселка

2. Зеленский обрушился на «Рассвет»

3. Киев, наплевав на Трампа, бьет по НПЗ

4. В Гранаде взорвали завод, выпускавший боеприпасы для незалежной

5. Военкомы задержаны за пытки и взятки

6. Драпатый требует ужесточить работу медкомиссий

7. Спецназовец из Израиля гнал дроны для ВСУ

8. В Алешках прошла гуманитарная миссия

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 31 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области. Противник потерял более 1575 боевиков. Подбиты восемь бронемашин и 68 автомобилей. Сожжены три орудия и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: свыше 1585 бойцов, восемь бронемашин и 108 автомобилей. А также шесть орудий и 12 станций РЭБ.

Воины «Юга» вывели из строя более 1155 военнослужащих. Поражены 24 бронемашины и 217 автомобилей. Утилизированы 12 орудий и восемь станций РЭБ.

«Центр» уничтожил свыше 2400 националистов. В металлолом отправлены 38 бронемашин, 67 автомобилей и 13 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб. Поразили две ракеты Storm Shadow и ракету SCALP Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бойцы «Востока» освободили поселок Общее в Запорожской области. ВСУ потеряли 1390 человек. Утрачены 12 бронемашин, 42 автомобиля и три станции РЭБ.

На счету «Днепра» - до 205 боевиков, 65 автомобилей и 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Силы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб. Поразили две ракеты Storm Shadow и ракету SCALP. Приземлили 6 крылатых ракет «Нептун» и 6 900 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 31 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский обрушился на «Рассвет»

У Владимира Зеленского писательский зуд - из-за космического излучения. Он подписал указы о санкциях в отношении 10 российских компаний и 19 граждан, «связанных с созданием спутниковой системы связи «Рассвет». Под санкции Киева попали предприятия «Бюро 1440», «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет». Они разрабатывают, производят и интегрируют низкоорбитальные спутники связи и компоненты для них. Под самостийный каток также попали белорусское предприятие «Аэрокосмические приборы» и 39 российских судов. Вопрос «как жить дальше?» теперь всем им спать не дает...

Киев плюет на Трампа и бьет по НПЗ

Вице-премьер правительства России Александр Новак указал, что ВСУ вновь бьют по нефтеперерабатывающим мощностям — невзирая на предупреждения из США. Он заявил в интервью ИС Вести: «Сегодня атаки на НПЗ возобновлены. Наши предприятия работают по защите». В пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, повреждения на одном из объектов незначительны. Зеленский демонстративно плюет на то, что Трамп обращался к Киеву — не трогайте российскую нефтепереработку, в мире топливный кризис! У трагикомика свой кризис...

Киев плюет на Трампа Фото: REUTERS.

В Гранаде взорвался завод, выпускавший боеприпасы для незалежной

20 Minutos сообщает: в испанской Гранаде прогремел взрыв на фабрике по производству боеприпасов. FMG - один из старейших в мире заводов по производству патронов, снарядов и взрывчатки. Контракты этого предприятия с ЕС, предназначенные для Украины, резко повысили активность завода, который давал работу трем сотням гранадцев. Ну что синьоры, помогли вам ваши ляхи?

Военкомы задержаны за пытки и взятки

Украинское Госбюро расследований сообщило: начальник одного из отделов Черновицкого ТЦК и четверо его подчиненных задержаны. Поводы «пустяшные» - взятки, незаконное задержание, пытки мобилизованных. По данным ГБР, сотрудники военкомата, применяя насилие, принуждали мужиков идти в ВСУ. В феврале 2026-го военкомы стреляли из травмата в «призывника» и потом заставили его же вынимать пулю без медпомощи в помещении военкомата. В сентябре похитили мужчину из-за конфликта с должностными лицами. Вымогали 5,5 тыс. евро за освобождение после задержания. Гнали в армию пинками всех, кто под руку попадал. Им светит до 12 лет — а могли бы и наградить...

Украинское Госбюро расследований сообщило: начальник одного из отделов Черновицкого ТЦК и четверо его подчиненных задержаны Фото: REUTERS.

Драпатый требует ужесточить работу медкомиссий

Украинские СМИ информируют: Михаил Драпатый, главком ВСУ, приказал усилить контроль за работой военно-врачебных комиссий при военкоматах. Генерал требует повысить качество медосмотров и исключить мобилизацию тех, кто непригоден к службе по состоянию здоровья. Людей с хроническими заболеваниями будут обследовать тщательнее, а медучреждения и специалисты будут нести ответственность за фиктивные заключения. Где-то в Черновцах раздался гомерический хохот...

Спецназовец из Израиля гнал дроны для ВСУ

Иван Толчинский родился в Горловке, в 10 лет переехал в Израиль, где служил в спецназе, воевал в Ливии, работал инженером в аэрокосмической отрасли Израиля. А 10 лет назад зачем-то переместился в Латвию. Вместе с уроженцем Горловки Игорем Жидановым, по данным RT, основал компанию Atlas Dynamics, которая в месяц выпускает более 300 дронов Atlas. Ваня активно взаимодействует с ВСУ и хвалится украинским СМИ: «У нас прямой контракт с Минобороны, который мы уже выполнили. Сейчас мы двигаемся ещё к одному контракту». Нашел, чем гордиться, идиот…

Колонна из 25 автобусов, девяти машин скорой и автобусов для лежачих прибыла в Армянск на севере Крыма Фото: REUTERS.

Завершена гуманитарная миссия в Алешках - что дальше?

Яна Лантратова, российский омбудсмен, вечером в пятницу сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Колонна из 25 автобусов, девяти машин скорой и автобусов для лежачих прибыла в Армянск на севере Крыма. Кто-то из нескольких сотен эвакуированные жителей этого города на левом берегу Днепра, находившегося в многомесячной минной блокаде ВСУ, направится на материковую Россию. А кто-то, несмотря ни на что, - в незалежную. Во время подготовки к гуманитарной миссии при разминировании дороги в районе Алешек погиб российский сапер-десантник и один из сопровождающих. В сам город, в его райбольницу доставлены тонны продуктов питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. В ночь на 1 ноября режим тишины там прекратится - и все по новой?

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