Кубань принимает жителей Алешек Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 2 ноября:

1. Новости с передовой: за октябрь освобождены 39 населённых пунктов, бои идут у Славянска, Краматорска и Орехова

2. Ушаков ответил Зеленскому: «Пусть приезжает»

3. Медведев о Туске: «Мы своих не бросаем!»

4. США изучают перемирие в Чёрном море, Москва: паллиативов не будет

5. Россия может занять место Украины на чемпионате мира по хоккею

6. Кушнер ждал от Киева благодарности, Киев ответил ударами по НПЗ

7. Алешки: Кубань принимает эвакуированных, Папа Римский благодарит

8. В ЛНР дроны ВСУ за сутки убили 4 мирных жителей

9. Пушилин: ВСУ надевают на пленных «ошейники» со взрывчаткой

10.Песков: Европе за столом переговоров пока делать нечего

11. Болгария выбирает между звонком в Кремль и верностью Киеву

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 2 НОЯБРЯ

Боевая сводка СВО на 2 ноября начинается с итогов месяца. В октябре армия освободила 39 населённых пунктов, с начала осени - 91.

«Север». От Великого Бурлука до окраин Сум под огнём оказались 14 бригад и полков ВСУ - от механизированных до бригады беспилотных систем и нацгвардии. Потери противника - до 190 человек, 2 бронемашины, 9 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы

«Запад». У Вишнёвки, Грушевахи, Смородьковки, Глущенкова и Волчьего Яра поражены 4 механизированные бригады, штурмовая и морская пехота. ВСУ потеряли до 200 человек, 2 американских бронеавтомобиля HMMWV, 19 автомобилей, 2 орудия и станцию РЭБ.

«Юг». Главные адреса суток - Славянск, Краматорск и Дружковка. Под удар попали 6 механизированных бригад, горно-штурмовая и тероборона: свыше 210 человек, 33 автомобиля, американская самоходка Paladin, польская Krab и станция РЭБ.

«Центр». Самый результативный день - до 350 человек, 5 бронемашин, 10 автомобилей, 2 орудия и станция РЭБ. Среди 10 поражённых соединений - бригада спецназначения «Азов»* (запрещена в России).

«Восток». Группировка идёт в глубину обороны на стыке Днепропетровской и Запорожской областей: 7 поражённых бригад и полков, до 205 человек, 4 бронемашины, 7 автомобилей.

«Днепр». Бои у Орехова и у Кушугума - а это уже пригород Запорожья. Противник потерял до 20 человек и 8 автомобилей.

Бойцы ВС РФ продвигаются вперед Фото: Александр КОЦ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 2 НОЯБРЯ

«Пусть приезжает»: в Кремле ответили на сигналы Зеленского

Зеленский «через различные источники» даёт понять, что готов к разговору, - так описал положение помощник президента Юрий Ушаков. Сам он посредниками не пользовался и ответил прямо: «Раз хочет так уж переговорить - пусть приезжает».

Возьмёт ли Путин трубку, если Зеленский позвонит? «Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров». Но начинать Москва намерена не со звонка, а с трёхстороннего формата: «Начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трёхстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров».

«Мы своих не бросаем!»: Медведев ответил на призыв выслать Туска в Москву

В Польше 3 день зреет государственный переворот, и Варшава уже нашла в нём русский след. 30 октября судья Конституционного трибунала при поддержке правительства Туска отстранила на месяц председателя Богдана Свенчковского с заместителем, назначенных ещё при «Праве и справедливости», и возглавила трибунал сама. Ночью полиция оцепила здание, у ограждения дошло до задержаний.

Туск в обращении к нации объяснил кризис издалека: его противники опираются на «армию российских ботов», «и не случайно они находят поддержку среди пророссийских сил по всему миру». В доказательство премьер зачитал пост Медведева о «конституционном перевороте» в Польше и подытожил: «И всё стало ясно». Медведев ответил: «Обожаю эту мантру! Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституционный переворот в Польше? Конечно, это русские! Спасибо!» Когда кто-то из подписчиков предложил отправить Туска «обратно в Москву, где ему и место», зампред Совбеза ответил коротко: «Мы своих не бросаем!»

США добиваются перемирия в Чёрном море, Москва отвечает: паллиативов не будет

В Атланте, после встречи глав МИД «Большой двадцатки», Марко Рубио подтвердил: Вашингтон рассматривает предложения Турции и Индии о безопасности судоходства в Чёрном море - для танкеров и зерновозов, идущих из России и с Украины. «Мы видим растущий интерес со стороны международного сообщества выступить гарантами или посредниками», - сказал госсекретарь. И сам обозначил предел замысла: «Мы хотели бы этого добиться. Это не положит конец войне, но, по крайней мере, решит один конкретный аспект проблемы». Киев и Анкара идею поддерживают. Эрдоган после встречи с Зеленским в Стамбуле обещал продолжить переговоры о безопасном судоходстве.

Москва на морское перемирие отдельно от большой сделки не идёт. Ответ прозвучал заранее: ещё 22 октября замглавы МИД Александр Грушко назвал турецкую инициативу паллиативом - лекарством, которое снимает боль, но не лечит болезнь: «никакие паллиативные решения невозможны». Прежние морские договорённости, напомнил он, срывались из-за нежелания Киева и Запада договариваться и служили одному - тактическому преимуществу на поле боя. Вашингтон готов закрыть «один аспект». Москва помнит, чем кончались частичные договорённости, и торгуется только о мире целиком.

Россию возвращают в мировой хоккей, Сибига: суд «пятнает лед украинской кровью»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне - последняя инстанция в спорах большого спорта - отменил 5 резолюций Международной федерации хоккея и обязал её допустить сборные России на 5 турниров сезона 2026/27, включая мужской и женский чемпионаты мира. Решение окончательное, о нём 30 октября сообщил глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Федерация заявила, что «разочарована в связи с решением CAS», но исполнить его пообещала.

Для Киева у решения есть второе дно. Член совета федерации, глава шведского хоккея Андерс Ларссон на вопрос, может ли Россия занять место Украины на чемпионате мира 2027 года, ответил: «Да. Ранее на уровне конгресса мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том уровне, на котором находилась до отстранения». Официально судьбу украинской сборной пока не решали.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в воскресенье утром отозвался так, будто в Лозанне пересмотрели не 5 резолюций федерации, а исход войны: «Разрешая российскому хоккею вернуться, CAS пятнает лед украинской кровью».

Кушнер ждал от Киева благодарности, Киев ответил ударами по НПЗ

В Осло 20 октября Джаред Кушнер, спецпосланник и зять Трампа, требовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Американцы предлагали Киеву 30-дневную паузу, которая «была бы способом Украине продемонстрировать благодарность»: Вашингтон, напоминали они, тратит на переговоры с Москвой время, силы и даже авиатопливо. Паузу просили продержать хотя бы до выборов в Конгресс 3 ноября, и даже европейские союзники советовали Зеленскому помнить, сколько стоит бензин в избирательный год.

Благодарности хватило на 10 дней. 30 октября ВСУ атаковали 3 российских НПЗ и газохимический комплекс, в ночь на 1 ноября ПВО сбила 235 беспилотников над 17 регионами, больше 100 - над Нижегородской областью, где в Кстовском районе повреждено промышленное предприятие. В Киеве теперь говорят, что ни на какую паузу не соглашались, хотя признают: Кушнер её предлагал, а удары на время прекращались. Ушаков заметил, что Киев бьёт по НПЗ вопреки позиции Трампа.

Киев бьет по НПЗ вопреки позиции Трампа Фото: Ольга ЮШКОВА.

Вице-премьер Александр Новак описал цену этих ударов для всего мира: «Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены». Он же напомнил, что Европа, запретившая российский дизель, продолжает им заправляться: «под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе» - «такие случаи возможны». 9 октября Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок. Целясь в российские заводы, Киев попадает в договорённость Трампа за 2 дня до выборов

Алешки: Кубань принимает эвакуированных, Ватикан благодарит, тишина стоила жизни 2 сапёрам

В 22:59 1 ноября в Алешках истёк режим тишины - 6 дней, которые Москва и Киев при участии Мелании Трамп организовали ради эвакуации мирных. Из 24 000 жителей в городе под дроновой блокадой оставалось около 2000, почти все - старики. Тишина не была бесплатной: дороги к городу два дня очищали от мин, и двое сапёров с этих дорог не вернулись - о гибели второго сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Вывезенных принял Краснодарский край: пункт временного размещения в оздоровительном комплексе, номера на 2-4 человека, комнаты для семей с детьми, можно с животными. Волонтёры оформляли документы и переносили вещи, «особое внимание уделили маломобильным гражданам, которым требуется постоянная помощь», - сообщили в администрации края. Яна Лантратова договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом готовить такие миссии регулярно.

Папа Лев XIV после воскресной молитвы вспомнил Алешки отдельно: «Выражаю надежду, что сотрудничество между сторонами, сделавшее возможным этот необходимый акт гуманности», укрепит стремление к диалогу и приведёт к конкретным шагам на пути к миру.

В ЛНР дроны ВСУ за сутки убили 4 мирных жителей

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 4 погибших и 2 раненых за сутки - все мирные, все в дороге. Вечером 31 октября в Беловодском округе дрон ударил по автобусу, который вёз домой со смены работников нефтезавода: погиб мужчина, ранены 2 женщины. На трассе Старобельск - Беловодск удар по легковой машине убил женщину и мужчину. В селе Раздольное Старобельского округа погиб ещё один мужчина.

«Над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей», - добавил Пасечник.

Пушилин: ВСУ надевают на пленных «ошейники» со взрывчаткой

Денис Пушилин назвал серьёзным военным преступлением практику, которую международные СМИ и правозащитники предпочли не заметить: «речь об использовании военнопленных как смертников». Молчащих он обвинил в «двойных-тройных стандартах».

Как это устроено, рассказал российский боец с позывным «Земляк». В плену ему надели устройство со взрывчаткой и GPS-маяком и отправили к своим, маршрут вели с беспилотника, команды давали по рации. Спасла сапёрная подготовка - «ошейник» он снял сам. В октябре другого пленного, с миной на шее и рюкзаком взрывчатки, подорвали дистанционно у российских позиций. По данным силовиков, такие устройства применяли 36-я бригада морской пехоты, 79-я десантно-штурмовая бригада и «Азов»*.

О пытках российских пленных говорила и ООН: в докладе Управления верховного комиссара по правам человека от 1 октября 2024 года 104 из 205 опрошенных российских военнопленных подробно рассказали о пытках или жестоком обращении.

Песков: Европе за столом переговоров пока делать нечего

Почему за столом переговоров нет европейцев, объяснил Дмитрий Песков: «Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет». Подход известен: большинство европейских политиков всё так же говорят о «стратегическом поражении» России.

Говорить с Москвой от себя решились только 2 европейских лидера - Александр Стубб и Йонас Гар Стёре, и те, как признал сам Стубб, звонили Путину по просьбе Киева. Ушакова спросили, найдётся ли европейцам место за столом. «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом».

Дальше Брюсселя смотрит даже Анкара. Глава МИД Турции Хакан Фидан: «после достижения мира необходимо будет заново определить конструктивные отношения между Европой и Россией», - «потому что мир между Украиной и Россией не ограничен только этими двумя странами».

Болгария выбирает между звонком в Кремль и верностью Киеву

Болгария в воскресенье выбирала президента во втором туре. В первом действующий президент Илияна Йотова получила 34,8%, бывший и. о. премьера Андрей Гюров - 32%, явка не дошла до 50%. Участки закрылись в 21:00 по Москве.

Йотова наследует курс Румена Радева: диалог с Москвой и дипломатия вместо оружия на Украине. Она заявила, что София готова стать связующим звеном между Россией и ЕС, и призвала европейских лидеров напрямую говорить с Путиным. Победа Йотовой означала бы, что в Евросоюзе появится ещё один президент, для которого звонок в Кремль - работа, а не измена.

* - организация признана террористической и запрещена в РФ

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