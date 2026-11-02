«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 ноября:
1. Новости с передовой: сбиты 658 дронов
2. Олигархам незалежной Зеленский надоел?
3. Зеленский шантажирует Трампа
4. Якубовича внесение его в базу ГУР рассмешило
5. Кличко с поста мэра Киева не свергли
6. Самостийного мошенника повязали в Польше
7. Украинский омбудсмен покаялся за вежливость с русскими
8. Кулеба горюет по упущенным возможностям
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
От действий «Севера» противник потерял до 110 боевиков. Подбиты три бронемашины, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 115 бойцов, три бронемашины и восемь автомобилей.
Воины «Юга» вывели из строя 150 военнослужащих. А также две бронемашины и 25 автомобилей.
«Центр» уничтожил 335 националистов. Сожжены 11 бронемашин, семь автомобилей и две станции РЭБ.
Бойцы «Востока» вывели из строя до 195 солдат и офицеров ВСУ. Подбиты по три бронемашины и автомобиля и орудие полевой артиллерии. На счету «Днепра» - до 20 боевиков и восемь автомобилей.
Силы ПВО сбили 658 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Ринат Ахметов и Виктор Пинчук - известные миру украинские миллиардеры. Им, похоже, поднадоел ставленник противного им миллиардера Коломойского* Владимир Зеленский. Telegram-канал «Резидент» со ссылкой «на источники в элитных группах» сообщил: «Олигархи формируют фронду против Зеленского. Они не видят его следующим президентом». Ахметов и Пинчук, по данным ресурса, готовят свои политические проекты на следующий избирательный цикл, чтобы сохранить бизнес и участвовать в восстановлении Украины. И все, конечно, этой сказке сразу поверили...
Фото: REUTERS.
Fox News ретранслирует наглость Владимира Зеленского на всю Америку, а, значит, и на весь мир. Украинский лидер потребовал от Белого дома предоставить Киеву ракеты-перехватчики для американских ЗРК, имеющихся у ВСУ - в обмен на прекращение на 30 дней атак на российские НПЗ. В эфире телеканала, близкого к хозяину Белого дома, трагикомик из Кривого Рога заявил: «Если хотите, чтобы мы не атаковали один месяц, дайте мне ракет Patriot на один месяц». Ему, наверное, еще нужен ключ от квартиры, где деньги лежат.
Леонид Якубович, известный российский телеведущий, оказался в базе данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Причина «рестрикций» - «поддержка действий России». Патриарх российского телевидения пошутил, что обрадовался внесению его в эту самую базу. Его слова приводят РИА Новости: «Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счёт даже ничего не думаю». А ГУРовцы, наверное, думали, что звезда будет в шоке?
Желание Зеленского выкинуть Виталия Кличко из кресла руководителя администрации украинской столицы не нашло поддержки ни в одной из ветвей украинской власти. РБК-Украина со ссылкой на источники в команде украинского лидера, сообщают: за отстранение киевского мэра, помимо самого Зеленского, выступал лишь бывший глава его офиса Андрей Ермак (который как бы под следствием). Но большинство из членов его команды, а также ключевые фигуры в Раде и в правительстве, к этому шагу отнеслись как мышка к кошке. Виталик — не рогалик, рывком не проглотишь?
Полиция Вроцлава повязала очередного украинца, который надурил очередную полячку. В сообщении говорится: «Суд во Вроцлаве арестовал 29-летнего гражданина Украины. Он подозревается в причастности к мошенничеству. Местная жительница лишилась более 550 тысяч злотых (около 137 тысяч долларов)". Польское следствие установило: пани по рекомендации жуликов установила приложения для удаленного доступа к рабочему столу. Негодяи похитили у нее со счетов 550 тысяч злотых - и потребовали передать им еще одну сумму наличными. Украинец был задержан при передаче денег. На допросе он заявил, что «неизвестный мужик предложил ему быстрый заработок». Люди-добрики, сами мы не местные...
Дмитрий Лубинец, уполномоченный Рады Украины по правам человека, покаялся перед согражданами, которых подташнивало от его вежливого общение с российской стороной. На пресс-конференции в Киеве 2 ноября он заявил: «Если кого это задевает, хочу извиниться. Я понимаю, насколько сложно воспринимать то, что Лубинец дипломатично общается с российской стороной. Но не забывайте, что это делается для граждан Украины. Лично я, как и все вы, испытываю по отношению к России одинаковые чувства. Но если я на этой должности буду руководствоваться эмоциональными критериями, то результата вы не увидите». Так он оправдывался после того, как российская сторона вывезла сначала на автобусах, а потом самолетами, по пути подкормив и подлечив, из освобожденных от украинских мин Алешек сотни жителей, которые решили перебраться к родне на Украину. Этих горбатых только могила исправит.
Фото: REUTERS.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ухода с должности прозрел. Он заявил, что Киев мог заключить мирное соглашение с Москвой в 2022 году, но все упустил из-за тупого стремления вернуться к границам 1991 года. «Украинская правда» приводит слова бывшего министра: «Говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Согласен: можно было попробовать». Так что же не попробовали, обжечься боялись?
*- внесен в список террористов и экстремистов в РФ
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Зачем Европа нагло рвется на переговоры Трампа, Путина и Зеленского