Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 ноября:

1. Новости с передовой: сбиты 658 дронов

2. Олигархам незалежной Зеленский надоел?

3. Зеленский шантажирует Трампа

4. Якубовича внесение его в базу ГУР рассмешило

5. Кличко с поста мэра Киева не свергли

6. Самостийного мошенника повязали в Польше

7. Украинский омбудсмен покаялся за вежливость с русскими

8. Кулеба горюет по упущенным возможностям

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 3 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий «Севера» противник потерял до 110 боевиков. Подбиты три бронемашины, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 115 бойцов, три бронемашины и восемь автомобилей.

Воины «Юга» вывели из строя 150 военнослужащих. А также две бронемашины и 25 автомобилей.

«Центр» уничтожил 335 националистов. Сожжены 11 бронемашин, семь автомобилей и две станции РЭБ.

Бойцы «Востока» вывели из строя до 195 солдат и офицеров ВСУ. Подбиты по три бронемашины и автомобиля и орудие полевой артиллерии. На счету «Днепра» - до 20 боевиков и восемь автомобилей.

Силы ПВО сбили 658 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 3 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Олигархам незалежной Зеленский надоел

Ринат Ахметов и Виктор Пинчук - известные миру украинские миллиардеры. Им, похоже, поднадоел ставленник противного им миллиардера Коломойского* Владимир Зеленский. Telegram-канал «Резидент» со ссылкой «на источники в элитных группах» сообщил: «Олигархи формируют фронду против Зеленского. Они не видят его следующим президентом». Ахметов и Пинчук, по данным ресурса, готовят свои политические проекты на следующий избирательный цикл, чтобы сохранить бизнес и участвовать в восстановлении Украины. И все, конечно, этой сказке сразу поверили...

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский шантажирует Трампа

Fox News ретранслирует наглость Владимира Зеленского на всю Америку, а, значит, и на весь мир. Украинский лидер потребовал от Белого дома предоставить Киеву ракеты-перехватчики для американских ЗРК, имеющихся у ВСУ - в обмен на прекращение на 30 дней атак на российские НПЗ. В эфире телеканала, близкого к хозяину Белого дома, трагикомик из Кривого Рога заявил: «Если хотите, чтобы мы не атаковали один месяц, дайте мне ракет Patriot на один месяц». Ему, наверное, еще нужен ключ от квартиры, где деньги лежат.

Якубович высмеял внесение его в базу ГУР

Леонид Якубович, известный российский телеведущий, оказался в базе данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Причина «рестрикций» - «поддержка действий России». Патриарх российского телевидения пошутил, что обрадовался внесению его в эту самую базу. Его слова приводят РИА Новости: «Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счёт даже ничего не думаю». А ГУРовцы, наверное, думали, что звезда будет в шоке?

Кличко с поста мэра Киева не свергли

Желание Зеленского выкинуть Виталия Кличко из кресла руководителя администрации украинской столицы не нашло поддержки ни в одной из ветвей украинской власти. РБК-Украина со ссылкой на источники в команде украинского лидера, сообщают: за отстранение киевского мэра, помимо самого Зеленского, выступал лишь бывший глава его офиса Андрей Ермак (который как бы под следствием). Но большинство из членов его команды, а также ключевые фигуры в Раде и в правительстве, к этому шагу отнеслись как мышка к кошке. Виталик — не рогалик, рывком не проглотишь?

Украинского мошенника повязали в Польше

Полиция Вроцлава повязала очередного украинца, который надурил очередную полячку. В сообщении говорится: «Суд во Вроцлаве арестовал 29-летнего гражданина Украины. Он подозревается в причастности к мошенничеству. Местная жительница лишилась более 550 тысяч злотых (около 137 тысяч долларов)". Польское следствие установило: пани по рекомендации жуликов установила приложения для удаленного доступа к рабочему столу. Негодяи похитили у нее со счетов 550 тысяч злотых - и потребовали передать им еще одну сумму наличными. Украинец был задержан при передаче денег. На допросе он заявил, что «неизвестный мужик предложил ему быстрый заработок». Люди-добрики, сами мы не местные...

Самостийный омбудсмен покаялся за вежливость с русскими

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Рады Украины по правам человека, покаялся перед согражданами, которых подташнивало от его вежливого общение с российской стороной. На пресс-конференции в Киеве 2 ноября он заявил: «Если кого это задевает, хочу извиниться. Я понимаю, насколько сложно воспринимать то, что Лубинец дипломатично общается с российской стороной. Но не забывайте, что это делается для граждан Украины. Лично я, как и все вы, испытываю по отношению к России одинаковые чувства. Но если я на этой должности буду руководствоваться эмоциональными критериями, то результата вы не увидите». Так он оправдывался после того, как российская сторона вывезла сначала на автобусах, а потом самолетами, по пути подкормив и подлечив, из освобожденных от украинских мин Алешек сотни жителей, которые решили перебраться к родне на Украину. Этих горбатых только могила исправит.

Уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец Фото: REUTERS.

Кулеба горюет по упущенным возможностям

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ухода с должности прозрел. Он заявил, что Киев мог заключить мирное соглашение с Москвой в 2022 году, но все упустил из-за тупого стремления вернуться к границам 1991 года. «Украинская правда» приводит слова бывшего министра: «Говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Согласен: можно было попробовать». Так что же не попробовали, обжечься боялись?

*- внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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