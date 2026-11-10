НАБУ и САП активизировали расследования против представителей властей в Киеве перед и во время переговоров о мире в Абу-Даби Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 11 ноября:

1. Новости с передовой: освобождено Никольское

2. Украинскую защиту от дронов с нетерпением ждет Варшава

3. Сорвать переговоры пытаются НАБУ и САП

4. Военную миссию в незалежной готовит Евросоюз

5. Самый старый агент Украины нашелся на Кубани

6. В двух городах незалежной хуже всего со светом

7. Возвращение беженцев не спасает ВСУ

8. Гуттериш работал на Киев в зерновой сделке

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 11 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

«Север» освободил Никольское в Сумской области. Противник потерял 305 боевиков. Подбиты бронемашина, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: более 210 бойцов и 13 автомобилей. Поражены пять артиллерийских орудий и 7 станций РЭБ.

Воины «Юга» вывели из строя до 190 солдат и офицеров. Утилизированы две бронемашины и 21 автомобиль.

«Центр» уничтожил 340 националистов. Сожжены 8 бронемашин и три орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» выбили из рядов ВСУ свыше 215 военнослужащих. А также бронемашину и три автомобиля.

На счету «Днепра» - до 35 боевиков, 22 автомобиля и 4 станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 4 ракеты Rusty Dagger и 802 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 11 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинскую защиту от дронов с нетерпением ждет Варшава

Цезарий Томчик, замминистра нацобороны Польши, радуется как дитя в песочнице. Ликование связано с тем, что Киев поделится с Варшавой секретами защиты от БПЛА. Томчик в соцсети X написал: «Украина согласилась передать Польше необходимые нам антидроновые технологии». Показательно, что доступ к этим технологиям был ключевым условием польской стороны для передачи ВСУ выведенных из состава ВВС Польши истребителей МиГ-29. «Ты мне - я тебе» - как это по-советски...

Сорвать переговоры пытаются НАБУ и САП

Экс-генпрокурор Руслан Кравченко, сбежав из незалежной, за бугром распоясался. В интервью Washington Examiner украинский законник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура хотели... сорвать мирные переговоры и тем навредить команде Трампа. Кравченко утверждает, что НАБУ и САП активизировали расследования против представителей властей в Киеве перед и во время переговоров о мире в Абу-Даби. В итоге, по словам бывшего прокурора, самостийные переговорщики думали не о достижении соглашений, а о своей безопасности и вероятном уголовном преследование. Может, всех сразу к стенке?

Военную миссию в незалежной готовит Евросоюз

Опубликовано заявление Совета ЕС. В нем говорится, что Евросоюз впервые решил отправить военную миссию по подготовке боевиков для ВСУ на территории Украины. Миссия будет работать в координации с ВСУ и международными партнерами. Надо напомнить, что Москва всегда выступала против размещения любых западных солдат и офицеров на самостийной территории. При том, вообще-то, на полигоне подо Львовом западные инструкторы натаскивали украинских убийц с начала СВО. А другие инструкторы с британских островов показывали украинцам, как отправлять бэки к берегам Крыма из - под Одессы. Все уже легло на скрижали истории и в папку прокурора...

Военную миссию в незалежной готовит Евросоюз Фото: REUTERS.

Самый старый агент Украины нашелся на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали самого пожилого на сегодня активного агента СБУ. На допросе в СКР 69-летний мужчина рассказал банальную историю. По заданию кураторов на юге России он выполнял вредные поручения. Например, делал снимки важных объектов в Ростове-на-Дону. Из схрона в Горячем Ключе забрал восемь взрывных устройств. Их он должен был поместить на газовую трубу. Теперь сам вылетит в трубу.

ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина, готовившего теракт Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В двух городах незалежной со светом совсем плохо

Министр энергетики незалежной, экс-премьер Денис Шмыгаль назвал два города, которые оказались в самом сложном положении среди прочих - из-за трудностей с электроснабжением. Глава энергетического ведомства в Telegram-канале написал: «Особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре (Днепропетровске)». В этих мегаполисах восстановительные работы ведутся круглосуточно и там пытаются снизить зависимость от крупных объектов энергетики за счет запуска распределенной генерации. Полагаете, вас это спасает близкой зимой?

В двух городах незалежной со светом совсем плохо Фото: REUTERS.

Возвращение беженцев не спасает ВСУ

Основатель центра расследований UkrLeaks, Василий Прозоров, уверен, что незалежная компенсировать огромные потери ВСУ за счет возвращения сбежавших в Европу граждан не сможет. Бывший офицер СБУ заявил ТАСС: «Для Вооруженных сил Украины надо 30 тысяч человек в месяц. Из Европы столько не смогут экстрадировать каждый месяц. Может, наскребут 10 тысяч релокантов и отправят их на Украину. Но сделать это системно не получится». Терпенье и труд все перетрут.

Гуттериш работал на Киев в зерновой сделке?

Глава МИД России Сергей Лавров обозначил роль генсека ООН Антониу Гуттериша при реализации зерновой сделки России и Украины пр посредничестве Турции. В статье для «Ъ» министр написал, что лидер Организации Объединенных Наций «оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России». И уточнил, что представители стран Запада сводят дискуссию к призывам обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. До сих пор Москва не получала внятных предложений по возобновлению черноморской, или зерновой, сделки. Ну, наше-то зерно, как вода — русло всегда найдет...