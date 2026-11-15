Щербакова тайно вышла замуж, сестра Нюши получила ожоги в пожаре, а Киркоров сорвал концерт в Тюмени: главные новости шоу-бизнеса

На этой неделе стало известно о тайной свадьбе олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Фото: Наталья ВОЛОШИНА

На этой неделе стало известно о тайной свадьбе олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, а двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина оказалась в реанимации после несчастного случая с биокамином. Филипп Киркоров выступил в Тюмени с температурой под 40 градусов, а на прощании с Лидией Федосеевой-Шукшиной ее дочери впервые за долгое время обнялись. Рассказываем главные новости из мира шоу-бизнеса за неделю 9–15 ноября 2026.

Анна Щербакова тайно вышла замуж

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сыграла свадьбу с 27-летним Артемом Шакировым, пара расписалась еще 13 октября, однако не стала афишировать событие. На скромной церемонии присутствовали только самые близкие. О помолвке фигуристка рассказала летом 2026 года. Тогда она впервые показала избранника в соцсетях: Шакиров сделал ей предложение на борту теплохода и подарил кольцо стоимостью около 600 тысяч рублей. В прошлом мужчина профессионально занимался хоккеем, а после завершения спортивной карьеры сосредоточился на семейном строительном бизнесе.

Сестра Нюши получила тяжелые ожоги

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина оказалась в реанимации Фото: Даниил ОПАРИН.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина оказалась в реанимации после происшествия в собственной квартире. Спортсменка заправляла биокамин, когда на ней внезапно загорелась одежда. Ее доставили в больницу с ожогами. По предварительным данным, площадь поражения достигала 32%, состояние спортсменки оценивали как тяжелое. При этом в соцсетях распространялась информация о повреждениях головы и лица, которую опровергла сестра Марии, певица Нюша.

«Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — сообщила артистка.

Скандал на концерте Киркорова в Тюмени

Филипп Киркоров попал в скандал Фото: Иван МАКЕЕВ.

Концерт Филиппа Киркорова в Тюменской филармонии 9 ноября вызвал недовольство зрителей. Публика заметила, что певец терял равновесие, пропускал строки и не всегда допевал песни. Некоторые слушатели предположили, что артист нетрезв, а после выступления заговорили о возврате денег за билеты. Сам Киркоров объяснил, что вышел на сцену с температурой почти 40 градусов и не хотел подводить поклонников, приехавших из разных городов. Позже он признал, что шоу получилось не таким, каким его ожидали увидеть зрители.

«Сегодня, признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность — выйти к своему зрителю», — написал артист в соцсетях. После концерта ему потребовалась помощь медиков.

Похороны Лидии Федосеевой-Шукшиной

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Евгения ГУСЕВА.

11 ноября в Москве простились с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, скончавшейся 6 ноября в возрасте 88 лет. Церемония прошла в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. На нее пришли родные актрисы, друзья и коллеги, среди которых были Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Сергей Никоненко и Надежда Бабкина.

Дочери актрисы Мария и Ольга Шукшины, которые много лет не общались, подошли друг к другу во время прощания, обнялись и расплакались. Вместе с ними не сдержали эмоций и внуки артистки. Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Василием Шукшиным.

Анатолий Цой выписался из больницы в Китае

Экс-солист группы MBAND Анатолий Цой сообщил, что его выписали из больницы после госпитализации в Китае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Экс-солист группы MBAND Анатолий Цой сообщил, что его выписали из больницы после госпитализации в Китае. Ранее у 37-летнего певца обнаружили перитонит и внутреннюю гематому, а к обсуждению лечения подключились российские специалисты. В видеообращении артист поблагодарил поклонников за поддержку и заверил, что может вернуться к обычной жизни.

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