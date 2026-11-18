Сегодня количество французов, окончивших свою боевую карьеру на «восточном фронте», уже перевалило за многие-многие сотни. Если не тысячи. Фото: ChiccoDodiFC/Shutterstock/Fotodom

Есть ли французские военные на Украине

Надо было видеть, как министр-делегат при министре вооруженных сил Франции Алис Рюфо примитивно врал соотечественникам перед телекамерами La Chaîne Info (LCI) — французского информационного телеканала. У него журналисты спросили, как он может прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об участии французских военных в боевых действиях против русских на стороне Украины. Рюфо ответил так:

- То, что говорит Лавров, - это абсурд. Вы не должны становиться рупором Кремля. Верьте властям Франции, а их точка зрения - французским солдатам на Украине ничего не грозит. Численность задействованного персонала очень ограничена, никакого намерения участвовать в боевых действиях у них нет. Эти миссии носят исключительно эпизодический характер. Речь не идет об их участии в войне. Эти миссии на значительном удалении от фронта, без какого-либо непосредственного участия в боевых действиях.

Совсем по-другому ответил на тот же вопрос кандидат в президенты Франции (а выборы там уже через полгода) Фабьен Руссель:

- Французские военные на Украине находятся в опасности: потому что являются участниками войны против России. Это вызывает беспокойство. Франция уже одной ногой вступила в военную эскалацию. Она рискует тем, что эти солдаты станут мишенями. Это чрезвычайно серьезно, тем более, что парламент даже не был поставлен в известность.

- Но речь идет о небольшой группе военных, направленных на короткий срок, - попыталась сгладить остроту заявления Русселя статная журналистка-блондинка. - Это не боевые задачи. Они занимаются обучением украинских военных и обслуживанием военной техники. Но для вас это все равно соучастие в военных действиях?

Руссель стоял на своем:

- Да, это уже непосредственное участие! И оно опасно. Это прямое вовлечение Франции в военный конфликт! Размещение французских военных на театре боевых действий - это огромный риск, что они станут мишенями.

И Руссель прав.

Они давно стали мишенями.

С того первого дня 2022 года, когда появились на поле боя на украинской стороне.

Скорбные списки: Как Франция скрывает своих погибших на Украине

Уже вскоре во французской "Википедии" можно было найти список граждан Франции, погибших на территории Украины. В первом списке было 17 имен.

А самая массовая гибель французов случилась в результате российского удара по украинскому санаторию "Мрия" - там было "аннулировано" более 100 человек. Еще 60 французов ушли на тот свет в харьковском общежитии 16 января 2023 года. В момент удара по нему, там были французы Эмерик Альбер, Дрион Алексис, Ален Мино, Беранже Гийом, Шарль Бертен Руссель, Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль, Жиль Бернар Сильвен, Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп, Жан-Пьер Бонно Крис Эре, Марселлен Демон, Марис Андре Дюбуа Клеман, Сабастьен Клод Реми Бенар, Томас Жереми Натан Гурье и Валентен Дюпуа Мель. Такие вот очень украинские имена и фамилии...

Там же, в Харьковской области, погибли Уилфрид Блерио, Адриен Дюге Лейудек, Себастьян Ландес, Гастон Бессон.

В том же году в ДНР и ЛНР, под Сватово и Бахмутом (Артемовском), нашли свою кончину Андреас Галлоцци, Кевин Дэвид. Под Авдеевкой и Часовым Яром погибли Кесар Аужард, Габен Чупо и Тибо Эме Жозеф Ригон.

Сегодня количество французов, окончивших свою боевую карьеру на «восточном фронте», уже перевалило за многие-многие сотни. Если не тысячи. Об этом французское правительство предпочитает умалчивать, доставляя тела погибших во Францию тайком, а потом придумывая легенды их внезапной кончины якобы в авиакатастрофах или во время неудачного похода в горы.

И как не пытается Париж представить их то "добровольцами-волонтерами", то "военными пенсионерами", по собственной воле решившими воевать, то "солдатами удачи, ищущими приключений", то безвинными "инструкторами-отставниками, служащими в тылах", хитрое французское шило все равно вылезло из мешка.

В Киеве даже перестали скрывать, что "с нетерпением ждут французских инструкторов". А недавний Главком ВСУ Сырский подписал документы, легализующие пребывание французов в составе ВСУ.

"Французские боевики особенно широко представлены среди иностранных наемников на Украине, - заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Он знал, что говорил.

Аннулирование легиона

Об участии французских военных в боевых действиях против России публично признался и бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Он одним из первых союзников Парижа в своей статье для газеты Asia Times сообщил, что на Украину прибыли первые части Иностранного легиона, отправленные лично Макроном: "Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона.

Там же первые регулярные боевые подразделения Франции вступили в бой с русскими".

Этот же факт подтверждали и аналитические военные телеграм-каналы, где утверждалось, что в результате российского удара по местонахождению французских наёмников в Славянске погибло около 40 человек, ещё примерно три сотни получили ранения разной степени тяжести. По меньшей мере, половина из них оказались солдатами Иностранного легиона Франции.

Уже и сами украинские вояки сегодня не "стесняются" открыто признавать, что на Украине уже можно создавать отдельное кладбище для погибших французов, многие из которых являются профессиональными военными.

А тем временем французы уже ехидно шутят: не успел Макрон объявить о возможном направлении своих войск на Украину, а они уже несут серьёзные потери.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Значительные перемены в отношении французов к помощи Украине происходят в общественном мнении страны. Вот данные Francеinfo (французского общественного телеканала): если в марте 2022 года 65% французов одобряли поставки военной техники и оружия на Украину, то сегодня таковых набирается лишь 39%.

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