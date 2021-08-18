США эвакуировали из Афганистана более 3,2 тысячи человек

Афганцы в надежде на эвакуацию ждут у международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле Фото: REUTERS

За последние пару дней Соединенные Штаты эвакуировали из захваченного радикальным движением «Талибан»* в общей сложности свыше 3,2 тысячи человек – как американцев, так и местных жителей. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, уточнив, что только во вторник, 17 августа, было осуществлено 13 рейсов.

«На данный момент мы эвакуировали более 3,2 тысячи человек, включая наш персонал. В дополнение к этим более чем 3,2 тысячи эвакуированных мы переместили более 2 тысячи афганцев, обратившихся за получением специальной иммиграционной визы в США», - сказал он.

Представитель вашингтонской администрации уточнил, что во вторни к «военными рейсами США были эвакуированы примерно 1,1 тысячи граждан США, постоянных жителей США и членов их семей».

«Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над Кабулом. После этого президент Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

Накануне президент США Джо Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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