Сергей Лавров: «Нынешние власти Украины поглощены неонацистскими идеями»

Отдельно досталось и западным союзникам Киева, которые в ответ на озвучиваемые Москвой факты нарушений «ничего не могут ответить» Фото: REUTERS

Сергей Лавров, находящийся сейчас с визитом в Австрии, на пресс-конференции жестко прошелся по действующему в Киеве политическому режиму, заявив, что «нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена ультранационалистическим неонацистским идеям».

- Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями, вот на днях было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное - это не украинское, - сыронизировал Лавров в ответ на последние инициативы президента Украины.

Вместе с тем министр затронул и серьезную тему соблюдения минских договоренностей, которые регулярно нарушаются Киевом.

- Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от Украины сделать минские договоренности, - подчеркнул глава российского МИД. - Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина, в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ.

Отдельно досталось и западным союзникам Киева, которые в ответ на озвучиваемые Москвой факты нарушений «ничего не могут ответить».

- Те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, должны уже продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре, - заявил Лавров. - Но это тупиковый путь, все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и ЕС на позавчерашнем мероприятии «Крымская платформа», которое походило на спектакль, она, конечно, никуда не исчезает.

Глава МИД подытожил:

- Они ничего не могут ответить, но продолжают слепо поддерживать украинскую власть в ее попытках поддерживать интерес к своей собственной стране, даже не стране, а правительству, и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президента Эстонии позвали праздновать Незалежность, а она так опустила Украину

Кальюлайд признала в Киеве, что украинцам еще лет 20 не вступить в Евросоюз. А в НАТО их не возьмут «до возврата территорий» (подробности)