Выплату в 10 тысяч рублей, объявленную на встрече Путина с "Единой Россией", пенсионеры получат на банковские карты 2 сентября

Голикова также рассказала, что президентская школьная выплата в размере 10 тысяч рублей перечислена на 99,5% детей, имеющих на нее право. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во всех регионах учебный год начнется в очном формате, но линейки пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

По ее словам, 100 процентов российских школ готовы к началу учебного года. К обучению 1 сентября 2021 года приступят 17,1 млн школьников, включая почти 2 млн первоклассников.

Голикова рассказала, что с 1 сентября правительство увеличит объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, устранивших ранее выявленные нарушения. Напомним, бесплатное горячее питание полагается учащимся 1-4 классов.

- С 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны, - сообщила Голикова.

В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку на эти цели предусмотрено более 183 миллиардов рублей.

Голикова также рассказала, что президентская школьная выплата в размере 10 тысяч рублей перечислена на 99,5% детей, имеющих на нее право. Деньги получили родители 20,3 млн детей на общую сумму 202,8 млрд рублей.

- При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 миллионов, - доложила Мишустину Голикова.

- Мы делаем выплаты в расчете на то, что за ними обратятся родители каждого ребенка, - отметил Мишустин и поручил правительству продолжит информировать родителей о причитающихся им выплатах.

Голикова также рассказала о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей пенсионерам. Она напомнила, что на прошлой неделе по поручению президента состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом.

- На нем был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, а представители партии высказали свои предложения. Пенсионным фондом по результатам этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям и так, как поручал президент страны, - подчеркнула Голикова.

Пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую карту, деньги будут перечислены уже в четверг, 2 сентября. Это 30,7 млн человек.

- Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией. Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки, - отметила Голикова.

На единовременные выплаты пенсионерам из казны будет выделено более 454 млрд руб.

- Президент поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, именно так, как им удобно, - отметил Мишустин.

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