Мария Захарова пообещала «твердый отпор» Европе, которая вмешивается в наши выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела очередной брифинг. «КП» собрала самые яркие высказывания пресс-секретаря внешнеполитического ведомства с последнего брифинга.

О решении Европарламента не признавать выборы в России:

- Понятно, для чего это сделано. Нужно еще больше обострить отношения с нашей страной, чтобы хоть как-то повлиять на происходящее здесь. Очевидно, что суждения о чистоте наших выборов будут приниматься в Брюсселе на основе данных от организаций, которые либо сами устранились от наблюдения, либо вообще не имеют к этому отношения. По сути этот доклад Европарламента — дезинформация. Мы будем давать твердый отпор на попытки вмешательства в демократические процессы в России.

О словах главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который заявил, что хочет проехать по Красной площади на танке:

- Это мечта маленького мальчика, который всегда хотел покататься на танке. Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк, покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату и даже по Смоленской площади.

О высказываниях секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что украинская армия может захватить Донецк и Луганск:

- Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло. Но на практике, конечно, мы не только не слышим подобных заявлений, мы видим действия, идущие в противоположном направлении.

О руководстве Украины:

- Создается впечатление, что власти Украины пытаются погрузить своих граждан в некую параллельную реальность, где все политические и экономические ошибки руководства, бездействие и коррупция чиновников, а также рост шовинизма и национализма можно смело объяснить мифической российской угрозой.

О задержанном в Чехии гражданине России Александре Франчетти:

- Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей.

О реакции Франции на разрыв с ней соглашения Австралией на строительство подводных лодок:

- Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?

Про Европу:

- По тем принципиальным вопросам, которые являются краеугольным камнем национальных интересов страны, нужно эту позицию отстаивать до конца. К сожалению, Европа утратила и навыки, и способности. И всей своей политикой последних пары десятилетий после падения Берлинской стены, после того как мир стал формироваться не на биполярной основе, они утратили эту способность. Они делегировали свой суверенитет своему руководителю, который этого им не простил.

Про Афганистан:

- Страны Запада понимают, что без России с этой крупнейшей катастрофой ничего они не сделают. Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти, и как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране.