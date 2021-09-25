О чем просит больная раком Александра Яковлева в последнем письме

Актриса Елена Яковлева тяжело больна. Фото: YouTube

Александра Яковлева несколько лет борется с тяжелой болезнью. В 2017 году врачи диагностировали у звезды фильмов "Чародеи" и "Экипаж" рак груди на последней стадии. Актриса не опустила руки и начала борьбу с недугом. Она активно ведет блог, где рассказывает поклонникам и своей жизни и делится сокровенным. Однако последнее письмо артистки напугало ее фанатов.

Александра Яковлева почти месяц не дает о себе знать. Поклонники переживают за любимицу. Последний раз она выходила на связь в конце августа. Актриса оставила сообщение в праздник Успения Пресвятой Богородицы и исчезла.

В послании Александра Евгеньевна молила о здоровье. "Каждый день прошу Бога дать мне сил и здоровья. Как прекрасна жизнь! Как с малых лет нужно жить, сохраняя то, что судьба дала каждому человеку при рождении. Как нужно себя беречь. Всем здоровья", - написала 64-летняя актриса.

Отметим, Александра Яковлева несколько лет назад на всю страну сообщила о том, что больна раком. Страшный диагноз ей поставили после того, как она почувствовала непонятное недомогание. Ее состояние стремительно ухудшалось. А когда выяснилось, что у нее онкологическое заболевание, то Александра Евгеньевна, по ее признанию, не хотела жить.

"Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла", - говорила артистка. Звезда прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после процедур.