За две недели до суда: Бывший муж готовит ловушку певице Полине Гагариной

Дмитрий Исхаков не смог после развода сохранить дружеские отношения с Полиной Гагариной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

34-летняя Полина Гагарина рассталась со вторым мужем еще в прошлом году. Но 11 октября 2021 начнется судебное разбирательство, инициированное экс-мужем звезды. 43-летний фотограф Дмитрий Исхаков требует через суд установить порядок общения с детьми. Беседа по «спорам, связанным с воспитанием детей» через две недели, но и сейчас никто не запрещает Исхакову проводить время с ребенком. Почему же Дмитрий пошел в суд?

В счастливом браке Гагарина и Исхаков прожили шесть лет. Развелись по инициативе Полины – почему она приняла такое решение неизвестно. Говорят, что все банально – разлюбила, разочаровалась в этих отношениях. У Полины и Дмитрия в браке родилась дочь Мия – девочке сейчас четыре года. Это единственный ребенок Исхакова, а у Гагариной есть сын от первого брака – Андрею в октябре исполнится 14 лет.

Многих интересует вопрос: почему Дмитрий планирует в суде установить порядок общения не только с Мией, но и с Андреем? Семья не комментирует нюансы развода, но в окружении пары делятся информацией. С первым мужем актером Петром Кисловым Полина Гагарина познакомилась на занятиях в школе студии МХАТ – Гагарина была студенткой, а Кислов помощником преподавателя Игоря Золотовицкого, который вел этот курс. Брак Гагариной и Кислова продлился три года, на развод подала Полина – в быту несовместимость характеров дала о себе знать быстро.

Петр Кислов и Андрей сейчас общаются регулярно – так на днях отца и сына видели вместе на обеде. А Дмитрий Исхаков пожаловался «на публику» в инстаграме: «Андрею 13, он отдалился от меня. Но это нормально». Во время одного из прямых эфиров в инстаграме Дмитрий сообщал, что усыновлял мальчика. Официальных подтверждений этому факту нет. Но семья много путешествовала, и подобный шаг безусловно делал их передвижения по миру проще. Однако для этого нужно было лишить родительских прав настоящего отца. Сейчас точно можно сказать, что у Андрея и его отца Петра Кислова – отношения хорошие, дружеские.

Полина Гагарина после того, как ее второй экс-муж пошел в суд, благодарила сына за поддержку. Стоит отметить, что Андрей очень близок с мамой: «Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость». Также певица в соцсетях «уколола» бывшего после его похода в суд. Полина, напомнила, что, отвечая на премии на вопрос каким не должен быть мужчина, она назвала такие качества – он не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Намеки не случайны. Поговаривают, что бывший муж ревнует Полину к новому кавалеру, с которым встречается певица.

Исхаков перед подачей заявления в суд пожаловался публично в соцсетях: «Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь». Любая мать поймет о чем здесь речь – у ребенка режим и очевидно, что встречи с отцом нужно согласовать так, чтобы у девочки был комфортный график. Тем более, что ребенок пошел в детский сад. Бывшим супругам всегда приходится согласовывать подобные графики, договариваться. Поэтому ради комфорта детей экс-супруги сохраняют дружеские отношения. А здесь дружбы пока не вышло. Гагарина не препятствует встречам отца с дочерью. Дмитрий несколько раз в неделю встречается с дочерью: девочка привязана к отцу, они вместе и играют, и гуляют, и готовят, и рисуют.

У Полины Гагариной рабочий график плотный – съемки, концерты, гастроли. Естественно, что во время их брака Дмитрий проводил много времени с детьми. Гагарина на пике популярности – много зарабатывает и много работает. Сейчас Полина строит для детей новый дом. Как показал последний опрос ВЦИОМ – Полина Гагарина самая популярная певица в стране. Работающая мама успевает организовывать и контролировать быт детей, заниматься их воспитанием. Все свободное время она проводит с детьми: отвозит Мию в садик, занимается, играет, общается. Полина — хорошая, любящая мама. Понятно, что у Дмитрия больше свободного времени — это бонус. И через суд Дмитрий Исхаков сможет регламентировать встречи с детьми. Но не поменять место проживания. Посмотрим, что из это получится. Лучше всего ради детей в таких историях супругам перестать обижаться и научиться дружить.

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