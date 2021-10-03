Маргарита Симоньян о задержании журналиста "Комсомольской правды" в Беларуси": Ждем объяснений и освобождения коллеги

Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала белорусские власти рассказать, что происходит с задержанным журналистом "Комсомольской правды" в Беларуси" Геннадием Можейко.

- Уважаемая Белоруссия! Что происходит с журналистом Можейко? Наш коллега, сотрудник нашей Комсомолки. Мы ждем объяснений и освобождения коллеги, — написала журналистка у себя в Telegram-канале.

- Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история.

Нестерпимая история.

Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает, и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть.

С Дона выдачи нет. Ибо неча, - добавила Симоньян в своём Telegram.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

С августа 2020 года газета "Комсомольская правда в Беларуси" запрещена к печати. Всё это время её тираж приходилось ввозить из России, но "Белпочта" отказалась даже распространять её среди тех, кто оформил подписку. Купить газету можно было только в редакции и нескольких торговых сетях.

В минувший вторник, 28 сентября 2021, во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, IT-специалист Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, а силовики ответным огнём убили Зельцера.

В тот же день на сайте kp.by был опубликован материал Геннадия Можейко с комментарием одноклассницы Зельцера. Она рассказала в беседе с "КП в Беларуси", что во время учёбы в школе Андрей занимался фехтованием, и отметила, что ничего не знает о его политических взглядах.

Статью с разговором о погибшем Зельцере вскоре отредактировали, а затем вовсе удалили с сайта, но по решению Мининформ сайт kp.by был заблокирован.

После этого сотрудники КГБ провели обыск в квартире Геннадия Можейко. Причиной обыска указывают две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).

Геннадия Можейко задержали в Москве, но сейчас он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев:

- Согласен с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой - чтобы делать исчерпывающие выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу (полный текст интервью)

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали. Я вхожу в состав Совета по правам человека при президенте. Мы вчера долго обсуждали в закрытом чате эту ситуацию. И со стороны нашей комиссии по защите прав журналистов и свободы слова уже на сайте Союза опубликовано заявление, оно есть и в наших социальных сетях, и на сайте Союза журналистов. Мы сейчас готовим заявление и от имени Союза журналистов, которое завтра утром появится на сайте, которое мы переведем на английский и отправим в Международную федерацию журналистов и в другие правозащитные и журналистские международные организации. (полный текст интервью)

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