Совет по правам человека при президенте РФ призвал освободить журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси»

Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в Москве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вчера, 2 октября 2021, в Москве был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Минске.

Перед задержанием Можейко на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере, который в своей квартире застрелил сотрудника КГБ Белоруссии и погиб ответными выстрелами других силовиков. После публикации этого материала заблокировали сайт "Комсомольской правды в Беларуси".

Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте РФ прокомментировала задержание Геннадия Можейко:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про самоубийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования», - говорится в комментарии Евы Меркачевой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе прошлого года газету «Комсомольская правда в Беларуси» под надуманным предлогом было запрещено печатать в Беларуси, и с тех пор ее печатали в России и ввозили. «Белпочта» отказалась ее распространять подписчикам, потом вычеркнула из подписного каталога. Однако «КП в Беларуси» еще продолжала распространяться - ее продавали в редакции, в нескольких торговых сетях.

28 сентября на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко. Тем вечером во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, айтишником Андреем Зельцером был застрелен сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Ответным огнем застрелили Зельцера. В материале Геннадия Можейко про Зельцера рассказывает его одноклассница. Девушка вспомнила, что Зельцер занимался фехтованием в школе, при этом она сказала, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника.

На следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта.

РЕАКЦИЯ

Ситуацию прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что блокировка сайта "Комсомольской правды" в Беларуси нарушает свободу средств массовой информации. В Кремле не согласны с таким решением.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в республике «Комсомольской правды». «Мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», - подчеркнула она.

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