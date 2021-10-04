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Общество4 октября 2021 17:10

Адвокату удалось встретиться с задержанным журналистом КП в Белоруссии Можейко

По его словам, он «жив, здоров, чувствует себя хорошо»
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
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Стало точно известно, где находится задержанный журналист белорусской «Комсомолки» Геннадий Можейко.

Стало точно известно, где находится задержанный журналист белорусской «Комсомолки» Геннадий Можейко.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стало точно известно, где находится задержанный журналист белорусской «Комсомолки» Геннадий Можейко. Он содержится в печально известном минском изоляторе на Окрестина. Это подтвердил адвокат Геннадия. После обеда ему все-таки удалось попасть к задержанному журналисту.

Как отметил правозащитник, сам Можейко в целом чувствует себя хорошо, то есть на здоровье жалоб нет.

В остальном информация подтвердилась. Наш коллега был задержан сотрудниками КГБ в пятницу 1 октября 2021. Где происходило задержание — в Москве или он был на территории республики - не раскрывается. В присутствии адвоката он был допрошен. Сейчас у Геннадия статус подозреваемого. Ему вменяют две статьи: «Разжигание социальной вражды или розни» (ст. 130 УК РБ) и «Оскорбление представителя власти» (ст. 369 УК РБ).

В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Комментарий представителя Комитета Госбезопасности Белоруссии получить пока не удалось.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем.

Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особое внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии. Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов. Все-таки речь идет о том, что гражданин Белоруссии задержан и находится у специальных служб Белоруссии.

Но, вместе с тем, действительно, мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания, в отношении «Комсомольской правды». Мы с этим не согласны, и мы все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

Союз журналистов России:

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко."

Главный редактор RT Маргарита Симоньян:

"Уважаемая Белоруссия! Что происходит с журналистом Можейко? Наш коллега, сотрудник нашей Комсомолки. Мы ждем объяснений и освобождения коллеги".

"Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история.

Нестерпимая история.

Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает, и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть.

С Дона выдачи нет. Ибо неча"

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