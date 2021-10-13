Ксению Собчак рвут на части

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смертельная авария, участницей которой стала Ксения Собчак, остается одной из самых обсуждаемых тем. Андрей Малахов успел собрать экспертов в эфире скандального шоу, дабы выяснить, кто виноват и что делать. Хейтеры третьи сутки обзывают телеведущую нехорошими словами за то, что она сбежала с места ДТП и не помогла раненым. Нашлись и те, кто возмущен поведением мужа звезды. Мол, Константин Богомолов тихо молчит, пока его любимую женщину рвут на части. Масла в огонь подливают и коллеги блондинки по "Дому 2".

Ксения Собчак в ближайшее время ждет очная ставка с водителем Mercedes S 500. На элитной иномарке теледива ехала в аэропорт после корпоратива. Внезапно автомобиль выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП пассажирка последнего погибла. Два человека находится в тяжелом состоянии.

Ксения получила травмы, но нашла в себе силы пересесть в другую машину и уехала в аэропорт. Узнав об аварии, пользователи соцсетей возмущаются тем, что "Собчак не помогла раненым и сбежала с места ДТП со смертельным исходом".

Не остались в стороне от скандала и коллеги знаменитости по "Дому 2". Так, Влад Кадони призвал остановить травлю Собчак. Он уверен, что блондинка никак не могла повлиять на исход событий.

А вот Андрей Черкасов придерживается другой точки зрения. "Я не являюсь ненавистником Ксении. Наоборот, считаю ее одной из лучших телеведущих страны. По фактам: Собчак не убила, но и не осталась помогать. Она просто цинично поехала дальше в аэропорт и улетела. Собчак, которая любит всех «жрать», элементарно забыла про человечность. Спроси наших коллег, кто с ней работал, ни у кого нет сомнений в том, что она подгоняла водителя", - написал он.

Он обвинил Ксению в циничности. "Ты знаешь, что в том авто пострадали люди. Останься и прояви сострадание. Пока умирающим помогали водители проезжавших мимо автомобилей, Собчак спешила на свой рейс. Она даже не удосужилась подойти к разбитому авто, в котором находились тяжелораненые пассажиры и водитель. И всем, кто пишет шаблонную фразу «решили хайпануть и разорвать Собчак», я говорю: «Где ваша человечность? Ваша поддержка Собчак - это оскорбление памяти погибших в этой аварии. Лучше бы молчали", - подчеркнул Андрей.

Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо горячей темы. Острая на язык обозревательница заинтересовалась тем, почему молчит муж Собчак, пока его любимую травят. "Пока его жену рвут на части в Интернете и у Малахова, пока она сама строчит судорожные посты с кучей нестыковок, Костик Богомолов молчит. Жена отбивается. Оправдывается. Мельтешит. А муж молчит. «Я не я и хата - не моя. И, вообще, у меня в театре - ремонт». Как повел бы себя ваш муж или жена, если бы вы оказались в ситуации, в какой оказалась Ксения?", - интересуется Миро в блоге.

Напомним, 12 октября Ксения Собчак побывала на допросе. Он длился почти три часа. Она повторила следователям то, что уже ранее писала в блоге. В момент аварии знаменитость, по ее словам, водителя не торопила. Выехали они заблаговременно. Кроме того, Собчак заверила, что уехала с места ДТП, убедившись, что пострадавшим вызвали "скорую". Ксения также добавила, что находится с пострадавшими на связи. При этом потерпевшей себя не признает. А ведь она, согласно заключению врачей, получила серьезные травмы - ударилась головой, потеряла сознание, а когда очнулась, то ее пронзила боль в области груди и нижней части спины. Звезда отмечала, что находилась в шоке и была сильно напугана.