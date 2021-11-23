Могила Валерия Гаркалина утонула в розах: плакали даже мужчины

Уход Валерия Гаркалина стал настоящим потрясением для всех, кто был знаком с актером. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве похоронили Валерия Гаркалина. Проститься с известным актером, который скончался на 68-м году жизни, в здание учебного театра ГИТИС пришли его коллеги, ученики, родные и простые поклонники. Многие плакали и утешали друг друга в знак скорби.

Безвременный уход Валерия Гаркалина стал настоящим потрясением для всех, кто был знаком с актером. В учебном театре ГИТИСа в день прощания с артистом у гроба сидели убитая горем дочь артиста Ника. Рядом с ней - муж Павел Акимкин, актер Игорь Золотовицкий.

Последний выступил с весьма эмоциональной речью. "Я устал хоронить друзей. А Валерий был моим другом. Он был уникальным актером. Его интонации ни с кем не спутаешь", - заявил Золотовицкий.

Ольга Прокофьева, произнося траурную речь, отметила: "Если жить, как ты, есть смысл всего!".

На скорбную церемонию пришли Вера Алентова, Юлия Меньшова и ее Игорь Горин, Юлия Пересильд, Валерий Баринов, Даниил Спиваковский, Стас Намин, Клара Новикова и многие другие.

Напомним, Валерий Гаркалин умер 20 ноября. В начале октября артист был госпитализирован. У него диагностировали коронавирус. Страшное заболевание протекало на фоне хронических болячек. Артист в разные годы перенес несколько операций, инфаркт, комы.

У могилы Валерия Гаркалина. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Гаркалина похоронили на Миусском кладбище в Москве рядом с супругой Екатериной, которой не стало 12 лет назад. Женщина в свое время вытащила мужа с того света и просмотрела у себя рак. Могилы супругов утонули в розах. Цветов было так много, что их пришлось разместить даже на соседних участках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Валера, я тебя никогда не забуду": В Москве простились с народным артистом Гаркалиным

Валерий Гаркалин был удивительно доброжелательным человеком, что редко в актерской среде (подробности)