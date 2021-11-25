Оболгавшей покойного Гаркалина Ларисе Гузеевой грозит уголовная статья

Адвокат считает, что родные Валерия Гаркалина могут привлечь Ларису Гузееву за клевету и отсудить миллионную компенсацию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чудовищный скандал с участием Ларисы Гузеевой гремит последние несколько дней. Началось с того, что в комментариях на Фейсбуке звезда шоу «Давай поженимся» развязала войну с противниками вакцинации, предъявив в качестве главного козыря отсутствие прививки у Валерия Гаркалина, умершего от коронавируса. «Валера лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки», - безапелляционно заявила телесваха. Гузееву поддержал старый друг Евгений Фридлянд, который в своих умозаключениях пошёл ещё дальше. «Он не прививался, у него был купленный сертификат - сам в больнице признался», - огорошил инсайдами продюсер. Неудивительно, что спустя несколько минут эти громкие заявления подхватили СМИ…

Для родных актера, переживающих боль утраты, такие откровения от коллег по цеху стали ударом. Тело Гаркалина ещё не предали земле, и семья, занимаясь скорбными хлопотами, вынуждена была оправдываться, спасая светлую память покойного. Мол, Валерий Борисович поставил аж три прививки: сначала «КовиВак», после которой антитела так и не появились, затем - два компонента «Спутник V». Так за что его обвиняют в грандиозном обмане?

Впрочем, всего через пару дней и Гузеева, и Фридлянд, чьи телефоны безуспешно обрывали журналисты, взяли свои слова назад. В Инстаграме актриса призналась, что солгала, чтобы «остановить поток антипрививочного мракобесия», и на самом деле о вакцинации коллеги ей ничего не известно. А продюсер написал, что «неправильно использовал понятие «купленный сертификат». При этом оба не принесли извинения семье Гаркалина и обвинили журналистов в распространении сплетен.

Между тем, за подобное по закону можно привлечь к уголовной ответственности. Не исключено, что Ларисе Гузеевой, а вместе с ней и Евгению Фридлянду придётся ответить за клевету.

- Действия телеведущей подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет», - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Наказание предусмотрено серьёзное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом.

По мнению адвоката, это дело - не какой-нибудь недоказуемый «висяк»: все факты на поверхности. Чтобы привлечь телесваху к ответу, пострадавшей стороне, то есть родным Валерия следует написать заявление в полицию. А параллельно они могут подать и гражданский иск о возмещении морального вреда за репутационные потери.

- Если слова Ларисы Гузеевой обернулись для близких не только переживаниями, но и приемом медикаментов и обращениям к врачам, то с телеведущей можно взыскать также материальный вред, приложив все чеки и документы, - уточнил Андрей Алешкин. - В этом случае реальной суммой, которую можно отсудить, я считаю 1 миллион рублей. А Ларисе Гузеевой хотелось бы напомнить об ответственности не только юридической, но и человеческой. Ей не стоит забывать, что она является публичным лицом, а ее страница в соцсетях - официальным аккаунтом. Поэтому, размещая какие-либо заявления, ведущая должна понимать, что они могут быть перепечатаны в СМИ, как ее прямая речь. Для прессы любые комментарии в соцсетях - такой же источник информации, как и публичные выступления. Если же Гузеева была не уверена в своих словах, то ей следовало написать оговорку «по моему мнению, которое может не соответствовать действительности…». Будь такая преамбула, сейчас артистке бы ничего не грозило. Впрочем, тогда и самого скандала не случилось бы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Воюющая с антиваксерами актриса до последнего не хотела прививаться

После признания в обмане Лариса Гузеева от греха подальше закрыла все комментарии на своей странице. Однако, соцсети все равно беспощадно бурлят.

Так, звезде припомнили, что, несмотря на войны с противниками обязательной вакцинации и враньё о Гаркалине, она и сама до сих пор не привита. Мол, уж лучше бы молчала, раз не укололась.

О том, что актриса отказалась прививаться, вскоре после ее госпитализации сообщил муж-ресторатор Игорь Бухаров.

- Я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей, - выступил Бухаров на встрече с владельцами кафе в Оренбурге. - Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали - ты тоже привейся. Она отказалась и поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один случай на 10 тысяч: Почему прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему у Валерия Гаркалина так и не выработались антитела к коронавирусу (подробности)