Пока Егор Бероев выступал против вакцин, его теща Ирина Алферова чуть не умерла от коронавируса

Егор Бероев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борис Корчевников рассказал, как спасал знаменитую тещу Егора Бероева от коронавируса. Пока актер стоял на сцене на вручении одной из премий, Ирина Алферова чуть не умерла от тяжелой болезни.

Борис Корчевников разразился гневной отповедью в адрес Егора Бероева. Телеведущий жестко отреагировал на провокацию актера. Некоторое время назад тот сравнил вакцинацию с "сегрегацией евреев", появившись перед публикой с приколотой на лацкан пиджака желтой шестиконечной звездой, отсылающей к жертвам геноцида времен Второй мировой войны. Актер признался, что "не вакцинировался от коронавируса". Он призвал не делить людей на "привитых и непривитых".

"Это оскорбляет меня. Часть моей семьи, которая воевала на фронте. Часть моей семьи, которая погибла в еврейских гетто", - ответил на выпад артиста Борис.

После чего он раскрыл шокирующую правду о том, как спасал знаменитую тещу Бероева. "Самое главное, я не думал, что об этом скажу. Когда Бероев стоял на сцене, мне позвонила мама и сказала, что надо помочь его теще, актрисе Ирине Алферовой. У нее и ее мужа был коронавирус", - сообщил Борис в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По его словам, он и его мама буквально "с ног сбились". "Этим занимался я, моя мама. В Москве не было мест в больницах на тот момент. Ее и мужа спасли. Это было в тот момент, когда Бероев сеял сомнения и говорил про сегрегацию", - уточнил Корчевников.

Бероев, в свою очередь, за спасение родных поблагодарил министра здравоохранения Веронику Скворцову.

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