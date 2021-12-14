Свидетель или соучастник? В следствии пока не определились со статусом задержанного друга подрывника из Серпухова

Насколько известно, на допросе Корчагин сообщил: несколько месяцев назад Струженков признался ему, что хочет сделать бомбу Фото: Личный архив

Сегодня следователи несколько часов допрашивали 18-летнего Никиту Корчагина, близкого друга парня, который устроил взрыв у православной школы в Серпухове.

Напомним, 18-летний Владислав Струженков утром в понедельник принес самодельную бомбу ко входу своей бывшей школы, пытаясь попасть на утреннюю молитвы, на которую собираются все классы. Но взрыв произошел раньше. Струженкову пришлось ампутировать часть ноги, будет ли функционировать вторая - тоже большой вопрос. Пострадали несколько детей, находившиеся внутри школы, но их жизням ничего не угрожает.

Как ранее сообщал KP.RU, Струженков и Корчагин до 9 класса учились в одном классе той же православной школы. Но если первый остался учиться и дальше, второй ушел в колледж. Тем не менее ребята продолжали общаться и, насколько известно, оставались лучшими друзьями.

- Возможно, они близко сошлись, потому что у них схожие судьбы, - рассказал нам один из знакомых двух ребят. - У обоих родители разошлись уже давно. Только Никиту воспитывала мама, а Влада больше папа…

Насколько известно, на допросе Корчагин сообщил: несколько месяцев назад Струженков признался ему, что хочет сделать бомбу. И даже просил пару раз помочь принести кое-что в их секретной место, где взрывное устройство и собиралось - в шалаш в лесочке неподалеку от дома. При этом парень утверждает, что о времени и месте взрыва он ничего не знал.

- Все слова нужно перепроверить. От этого будет зависеть, будут ли Никите Корчагину предъявлено обвинение, как соучастнику совершенного преступления, или он останется лишь свидетелем, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Параллельно допрашивают и пришедшего в себя Стуженкова.

Завтра следствие собирается выйти в суд с ходатайством об аресте Владислава Стуженкова. Но как быть, если фигурант уголовного дела тяжело ранен?

- Тут есть три варианта развития событий, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - Если, скажем, обвиняемый находится без сознания, его могут арестовать и заочно. Второй вариант, если человек ранен, но его могут транспортировать в суд - будет традиционный арест. При этом, кстати, по закону после задержания мера пресечения должна быть определена в течение 48 часов, но суд может продлить этот срок до 72 часов. Если же состояние здоровья раненого обвиняемого не позволяет вывозить его, может быть организована видео-конференц-связь между судом и больницей и заседание проведут вот так, онлайн. Так же, к слову, арестовывали Тимура Бекмансурова, который застрелил несколько человек в университете Перми. Его не повезли в суд, потому что ранее ему ампутировали ногу.

По данным KP.RU, состояние здоровья Струженкова пока не позволяет вывозить его из больницы. Скорее всего, заседание суда пройдет в формате видеосвязи.

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