Замглавы МИД России рассказал об ответе Москвы на «кремлевский доклад» США

5 Февр. 2018 2018-02-05T05:30:39+03:00

Сергей Рябков подчеркнул, что наша страна «не гонится за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будет»

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В Москве спокойно отнеслись к публикации так называемого «кремлевского доклада» в Соединенных Штатах, и в этой ситуации не станет действовать во вред себе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом он отметил, что американская санкционная политика воспринимается российской стороной как «неоправданная, нелегитимная и контрпродуктивная».

«Мы говорили и продолжаем говорить, что политический смысл происходящего может быть только один — это стремление Вашингтона «нажать» на Россию. Соответственно мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем», - сказал замглавы МИД в интервью газете «Известия».

По словам Сергея Рябкова, Россия ответит на «кремлевское досье», «когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал».

Ранее в госдепе назвали главную цель санкций против России: США стремятся пресечь поступление денег в Москву от зарубежных сделок в оборонной сфере.

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