«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина

СЕГОДНЯ 03:46 2018-03-02T04:02:13+03:00

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии Фото: REUTERS

Как отметил российский сенатор, «рушится миф о военном всесилии США», и в Штатах прозвучали призывы к переговорам с Москвой о контроле над вооружениями

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В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин развенчал «миф о военном всесилии США» и показал, чем наша страна может ответить, именно поэтому в Вашингтоне и заговорили о переговорах с Москвой, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Не удивлен заявлениям Пентагона, что там якобы «не удивлены» посланием. Рушится миф о военном всесилии США. И что им остается говорить?» - так он на своей странице в Twitter прокомментировал заявление американского военного ведомства по поводу выступления главы нашего государства.

А через несколько минут добавил: «В США впервые за многие годы прозвучали призывы к переговорам с Москвой о стратегической стабильности и контроле над вооружениями».

Председатель комитета Совета федерации по информационной политике прокомментировал заявления США по поводу послания президента России Федеральному собраниюФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, выступление российского лидера 1 марта в Штатах смотрели весьма внимательно. Потом в Пентагоне заявили, что «готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», а в госдепартаменте США обвинили Россию в нарушении международных договоров.

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