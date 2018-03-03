Госдеп США: Россия должна прекратить помощь властям Сирии

СЕГОДНЯ 04:19 2018-03-03T04:40:09+03:00

Пресс-секретарь госдепартамента в очередной раз обвинила Дамаск в «атаках на собственный народ», а на Москву возложила ответственность

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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт в очередной раз обвинила правительство Сирии в «атаках на собственный народ», возложив ответственность на Россию, и призвала Москву прекратить поддержку официального Дамаска.

«Россия обязана прекратить помогать Сирии атаковать собственный народ. Они продолжают убивать невинных гражданских лиц. Россия должна сделать то, за что проголосовала ООН — общенациональное прекращение огня», - написала официальный представитель госдепа на своей странице в Twitter.

Накануне Науэрт заявила, что наша страна несет ответственность за то, что в САР не соблюдается режим перемирия, поэтому США обсуждают со странами-единомышленниками по всему миру,«изучают ряд механизмов, которые позволят привлечь к ответственности Россию и Сирию».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с австралийским премьером, возложил вину за гуманитарный кризис в Сирии на власти САР, Россию и Иран.

Между тем, в российском МИД неоднократно заявляли, что все «клеветнические» обвинения США в адрес Москвы и Дамаска совершенно необоснованы и бездоказательны.