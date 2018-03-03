Госдеп США ожидает, что «Газпром» возобновит транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 06:25 2018-03-03T06:46:02+03:00

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Соединенные Штаты ожидают, что «Газпром» выполнит решение Стокгольмского арбитража и возобновит поставки газа через Украину. Так руководитель пресс-службы госдепартамента США Хизер Нойерт прокомментировала спор российского концерна с украинским «Нафтогазом».

«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа», - написала официальный представитель госдепа на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о решении разорвать контракты с украинской стороной на поставку и транзит газа. Он пояснил, что продолжение действия договоров с Киевом является «экономически нецелесообразным и невыгодным», а «Газпром» – не благотворительная организация и категорически против, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

После этого в «Нафтогазе» перешли от угроз к увещеваниям и принялись сочинять письмо с предложением переговоров.